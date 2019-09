Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe050566-8187-48ca-b73b-8a43c830de77","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elon Musk új kihívást talált a járműveinek, a versenypályát. ","shortLead":"Elon Musk új kihívást talált a járműveinek, a versenypályát. ","id":"20190912_Tesla_rekordkore_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe050566-8187-48ca-b73b-8a43c830de77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb85eede-249d-4e78-a269-72d17f0e1391","keywords":null,"link":"/cegauto/20190912_Tesla_rekordkore_video","timestamp":"2019. szeptember. 12. 10:47","title":"Ez még nem Nürburgring, de egy rekordköre már van a Teslának – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5910cf99-191b-43f8-ab61-681a6597cceb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Négymilliárd euró ment el erősítésekre.","shortLead":"Négymilliárd euró ment el erősítésekre.","id":"20190912_UEFA_Soha_ennyit_nem_koltottek_meg_a_csoportkorok_csapatai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5910cf99-191b-43f8-ab61-681a6597cceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cea5e623-c02f-4bee-bce1-7c1fce23adb4","keywords":null,"link":"/sport/20190912_UEFA_Soha_ennyit_nem_koltottek_meg_a_csoportkorok_csapatai","timestamp":"2019. szeptember. 12. 20:08","title":"UEFA: Soha ennyit nem költöttek még a csoportkörök csapatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7bdb99-f37a-4539-9523-48ed2e3d4e04","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"30 ezer dollár pénzbírságot és két hét börtönt kapott Felicity Huffman. Ő az első, akit elítéltek az egyetemi vesztegetési botrányban.","shortLead":"30 ezer dollár pénzbírságot és két hét börtönt kapott Felicity Huffman. Ő az első, akit elítéltek az egyetemi...","id":"20190914_Bortonre_iteltek_a_Szuletett_felesegek_szinesznojet_mert_kenopenzzel_tolta_be_a_lanyat_egyetemre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d7bdb99-f37a-4539-9523-48ed2e3d4e04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9821981f-f9ea-4017-838b-86a6bafed031","keywords":null,"link":"/elet/20190914_Bortonre_iteltek_a_Szuletett_felesegek_szinesznojet_mert_kenopenzzel_tolta_be_a_lanyat_egyetemre","timestamp":"2019. szeptember. 14. 08:17","title":"Börtönre ítélték a Született feleségek színésznőjét, mert kenőpénzzel tolta be a lányát egyetemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"922c5129-d436-4f42-ade0-8b9f56730c21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Holnap lesz a publicista és a gimnazista lány bírósági tárgyalása.","shortLead":"Holnap lesz a publicista és a gimnazista lány bírósági tárgyalása.","id":"20190912_Bayer_Zsolt_nem_ker_bocsanatot_Nagy_Blankatol_de_eltopreng_rajta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=922c5129-d436-4f42-ade0-8b9f56730c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b299091-dbb6-4cde-96eb-2c74f180a424","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Bayer_Zsolt_nem_ker_bocsanatot_Nagy_Blankatol_de_eltopreng_rajta","timestamp":"2019. szeptember. 12. 19:13","title":"Bayer Zsolt nem kér bocsánatot Nagy Blankától, de „eltöpreng” rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b213769-5bf0-47a7-9eb0-9977f5000c3f","c_author":"Farkas Zoltán","category":"hetilap","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201937_vigyazo_szemek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b213769-5bf0-47a7-9eb0-9977f5000c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80605061-9297-4f80-8d36-dcf84a862353","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.37/201937_vigyazo_szemek","timestamp":"2019. szeptember. 12. 10:20","title":"Farkas Zoltán: Vigyázó szemek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a6d9eb8-383c-4cc3-92d1-041c2a8e8de3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már a rendőrség is keresi, ki az, aki Patrick Illac néven, Sváby András fotóival húz le nőket kisebb-nagyobb összegekre, és hány áldozata lehet még.","shortLead":"Már a rendőrség is keresi, ki az, aki Patrick Illac néven, Sváby András fotóival húz le nőket kisebb-nagyobb...","id":"20190914_Svaby_Andras_kepevel_csal_ki_egy_francia_ferfi_penzt_maganyos_noktol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a6d9eb8-383c-4cc3-92d1-041c2a8e8de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03bc1f09-1c6b-4e0e-ae0a-4568d8911ed0","keywords":null,"link":"/elet/20190914_Svaby_Andras_kepevel_csal_ki_egy_francia_ferfi_penzt_maganyos_noktol","timestamp":"2019. szeptember. 14. 09:44","title":"Sváby András képével csal ki egy francia férfi pénzt magányos nőktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c4059c-81e1-4735-b1fd-dc6c608b7f00","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A jogvédők által orwellinek nevezett társadalmi pontrendszert még csak teszteli a pekingi vezetés, amely szeretné rendszerhű sereggé formálni a kínaiakat, és ehhez minden csúcstechnológiai eszköze meg is van – olvasható az e heti HVG hetilapban.","shortLead":"A jogvédők által orwellinek nevezett társadalmi pontrendszert még csak teszteli a pekingi vezetés, amely szeretné...","id":"20190913_kina_osztalyozas_lakossag_megfigyeles_pontrendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01c4059c-81e1-4735-b1fd-dc6c608b7f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2e01dd4-5857-4040-80eb-fb4dc96de8fe","keywords":null,"link":"/vilag/20190913_kina_osztalyozas_lakossag_megfigyeles_pontrendszer","timestamp":"2019. szeptember. 13. 17:57","title":"Kína osztályozná a lakosságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Sőt, bővítik a nikotinpárnagyárat. ","shortLead":"Sőt, bővítik a nikotinpárnagyárat. ","id":"20190913_Nem_gyuruzik_be_Pecsre_a_BAT_leepitese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d26dd9bd-73f1-42a9-aa1c-eb0bef7fee49","keywords":null,"link":"/kkv/20190913_Nem_gyuruzik_be_Pecsre_a_BAT_leepitese","timestamp":"2019. szeptember. 13. 12:02","title":"Nem gyűrűzik be Pécsre a BAT leépítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]