[{"available":true,"c_guid":"d03dc4fd-883f-4cc2-99e0-621df26628d4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A híres írót egy regénye miatt fosztották meg az állampolgárságától.","shortLead":"A híres írót egy regénye miatt fosztották meg az állampolgárságától.","id":"20191203_Kundera_visszakapta_a_cseh_allampolgarsagat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d03dc4fd-883f-4cc2-99e0-621df26628d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bffec8e5-2d69-47ec-83a2-dcf222934d4d","keywords":null,"link":"/kultura/20191203_Kundera_visszakapta_a_cseh_allampolgarsagat","timestamp":"2019. december. 03. 19:20","title":"Kundera 40 év után visszakapta cseh állampolgárságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffcf7c04-e6b9-417c-b292-acd5713af283","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Ausztria évtizedek óta attól tartott, hogy a Braunauban lévő sárga házat ahol 1889-ban Adolf Hitler született, náci emlékhellyé változtatják. Most megszerezte az állam, de a lebontás helyett inkább egyenruhások népesítik majd be az épületet.","shortLead":"Ausztria évtizedek óta attól tartott, hogy a Braunauban lévő sárga házat ahol 1889-ban Adolf Hitler született, náci...","id":"20191203_Szeretettel_Becsbol_Eltuntethetetlen_Hitlerorokseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffcf7c04-e6b9-417c-b292-acd5713af283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6df60dd-287b-401d-8351-c907ec4de26d","keywords":null,"link":"/360/20191203_Szeretettel_Becsbol_Eltuntethetetlen_Hitlerorokseg","timestamp":"2019. december. 03. 11:00","title":"Szeretettel Bécsből: Rendőröket helyeznének el Hitler szülőházában, de ez sokaknak nem tetszik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b61d73-81ce-4193-840d-baf0fba738da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő Fővárosi Közgyűlésen szavazhatják meg, hogy Mácsai Pál tovább vezeti-e az Örkény Színházat, és Bán Teodóra is maradhat-e a Szabad Tér Színház élén. Wintermantel Zsolt a BKK igazgatóságába lett jelölve, míg az MSZP-s Komjáthi Imre egy nonprofit kft. felügyelőbizottságába ülhet be.","shortLead":"A következő Fővárosi Közgyűlésen szavazhatják meg, hogy Mácsai Pál tovább vezeti-e az Örkény Színházat, és Bán Teodóra...","id":"20191204_vago_istvan_bkv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9b61d73-81ce-4193-840d-baf0fba738da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79c60791-5ac9-41e9-9ba6-9a2895b4ac7b","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_vago_istvan_bkv","timestamp":"2019. december. 04. 13:07","title":"Vágó István a BKV szerelőcégénél folytathatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f70f6cf4-f1f5-4f6c-93f6-c3ce22c2a292","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szájer József arról beszélt egy keddi rendezvényen, hogy Spanyolországban politikai foglyok vannak. A spanyol nagykövet ezt visszautasította.","shortLead":"Szájer József arról beszélt egy keddi rendezvényen, hogy Spanyolországban politikai foglyok vannak. A spanyol nagykövet...","id":"20191204_A_spanyol_nagykovet_reagalt_Szajerre_aki_politikai_foglyokrol_beszelt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f70f6cf4-f1f5-4f6c-93f6-c3ce22c2a292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a188a46c-a7ee-44bf-ba11-a4e513526a47","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_A_spanyol_nagykovet_reagalt_Szajerre_aki_politikai_foglyokrol_beszelt","timestamp":"2019. december. 04. 17:10","title":"A spanyol nagykövet visszautasította Szájer József állításait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a29b17-1eee-4d97-aaa8-30935e67a873","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A NATO-csúcson \"bekapcsolt mikrofon mellett\" beszélte ki az amerikai elnököt több vezető politikus.","shortLead":"A NATO-csúcson \"bekapcsolt mikrofon mellett\" beszélte ki az amerikai elnököt több vezető politikus.","id":"20191204_Trump_megint_megsertodott_es_lemondta_sajtotajekoztatojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58a29b17-1eee-4d97-aaa8-30935e67a873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29e4d8e-91c7-4f5c-8e50-41b9da3aaafe","keywords":null,"link":"/vilag/20191204_Trump_megint_megsertodott_es_lemondta_sajtotajekoztatojat","timestamp":"2019. december. 04. 15:44","title":"Trudeau egy titokban felvett videón élcelődött Trumpon, aki meg is sértődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7e308b5-bc11-4ed2-b085-caf2efb4fcf8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiszivárgott információk szerint a kormányzat egy kulturális salátatörvényt nyomna át a parlamenten. Állítólag akár már a jövő héten eldőlhet az NKA sorsa.\r

","shortLead":"Kiszivárgott információk szerint a kormányzat egy kulturális salátatörvényt nyomna át a parlamenten. Állítólag akár már...","id":"20191204_Megszunhet_a_Nemzeti_Kulturalis_Alap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7e308b5-bc11-4ed2-b085-caf2efb4fcf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e72ef6f-9ba7-4fe5-9791-eab845ec7408","keywords":null,"link":"/kultura/20191204_Megszunhet_a_Nemzeti_Kulturalis_Alap","timestamp":"2019. december. 04. 10:06","title":"Megszűnhet a Nemzeti Kulturális Alap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccca2863-fe37-470f-a23c-76aab0c3b27b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Adámy Péter áll a DK elnökének közösségi oldala mögött. Mindezt egy macskának köszönheti.","shortLead":"Adámy Péter áll a DK elnökének közösségi oldala mögött. Mindezt egy macskának köszönheti.","id":"20191204_gyurcsany_ferenc_influenszer_adamy_peter_dk_kozossegi_media","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccca2863-fe37-470f-a23c-76aab0c3b27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05238619-9955-4423-a73f-32d722c72b6a","keywords":null,"link":"/elet/20191204_gyurcsany_ferenc_influenszer_adamy_peter_dk_kozossegi_media","timestamp":"2019. december. 04. 12:16","title":"Egy egyetemista tette influenszerré Gyurcsányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c40f9f2-a4f5-4c1e-a9e2-55406912e278","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közzétette a Google idei toplistáját, azt, amelyikből kiderül, milyen alkalmazásokra voltak kíváncsiak 2019-ben a felhasználók. Filmekből és könyvekből sincs hiány.","shortLead":"Közzétette a Google idei toplistáját, azt, amelyikből kiderül, milyen alkalmazásokra voltak kíváncsiak 2019-ben...","id":"20191204_google_android_legjobb_alkalmazas_konyv_film","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c40f9f2-a4f5-4c1e-a9e2-55406912e278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8fd4f8-0944-4d62-9d5d-6abb58b888f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_google_android_legjobb_alkalmazas_konyv_film","timestamp":"2019. december. 04. 15:03","title":"Itt vannak a legjobbak: ezekért voltak oda idén az androidosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]