[{"available":true,"c_guid":"3f86f440-998d-4214-93d2-06cd2fe752e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kincses Gyula egy minőségi mutatói rendszert is bevezetne, ahol a betegek véleménye is megjelenhet. A vizitdíjnak véleménye szerint pozitív hatásai voltak. ","shortLead":"Kincses Gyula egy minőségi mutatói rendszert is bevezetne, ahol a betegek véleménye is megjelenhet. A vizitdíjnak...","id":"20191205_Brutto_egymillios_alapbert_adna_az_orvosoknak_a_kamara_uj_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f86f440-998d-4214-93d2-06cd2fe752e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3714f51b-00fb-4361-8005-994333296916","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Brutto_egymillios_alapbert_adna_az_orvosoknak_a_kamara_uj_elnoke","timestamp":"2019. december. 05. 20:08","title":"Egymillió forintos alapbért adna az orvosoknak a kamara új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40ef7d7f-efa1-4aa0-b083-b508ad28621a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kitolnák egy módosító javaslattal az iskolahalasztási kérelmek leadásának a határidejét. Ez azonban csak azoknak jelent segítséget, akik már a szakszolgálatokhoz fordultak.","shortLead":"Kitolnák egy módosító javaslattal az iskolahalasztási kérelmek leadásának a határidejét. Ez azonban csak azoknak jelent...","id":"20191205_Iskolaerettseg_kaptak_ket_het_haladekot_a_szulok_de_az_semmire_sem_eleg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40ef7d7f-efa1-4aa0-b083-b508ad28621a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45679052-7349-46d1-8095-6293611757a3","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Iskolaerettseg_kaptak_ket_het_haladekot_a_szulok_de_az_semmire_sem_eleg","timestamp":"2019. december. 05. 12:13","title":"Iskolaérettség: kaptak két hét haladékot a szülők, de az semmire sem elég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa5852af-d4ce-4634-8c0d-a2b4ae134441","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljegyezték a színésznőt. ","shortLead":"Eljegyezték a színésznőt. ","id":"20191205_Eljegyeztek_Emma_Stonet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa5852af-d4ce-4634-8c0d-a2b4ae134441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7035eb8-569c-432a-b37d-9c034347c105","keywords":null,"link":"/kultura/20191205_Eljegyeztek_Emma_Stonet","timestamp":"2019. december. 05. 10:30","title":"Emma Stone keze sok mindent elárul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a12603-eda1-4d73-81c7-93fdcf57a908","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dankó Virág 13 évig dolgozott az önkormányzatnál, most a budai komplexumot vezetheti.","shortLead":"Dankó Virág 13 évig dolgozott az önkormányzatnál, most a budai komplexumot vezetheti.","id":"20191205_A_NER_uj_helyet_talalt_II_kerulet_volt_alpolgarmesterenek_a_Millenaris_ugyvezetoje_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5a12603-eda1-4d73-81c7-93fdcf57a908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3172b949-5fc1-4975-acb4-4d0862396cbc","keywords":null,"link":"/kultura/20191205_A_NER_uj_helyet_talalt_II_kerulet_volt_alpolgarmesterenek_a_Millenaris_ugyvezetoje_lesz","timestamp":"2019. december. 05. 19:58","title":"A NER új helyet talált II. kerület volt alpolgármesterének, a Millenáris ügyvezetője lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e5b87f-f81e-4742-8771-48d7063aa3e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köd miatt figyelmeztetést is kiadtak a meteorológusok.","shortLead":"A köd miatt figyelmeztetést is kiadtak a meteorológusok.","id":"20191205_borus_kodos_lesz_a_csutortok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75e5b87f-f81e-4742-8771-48d7063aa3e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d1d1ba-4a88-4139-8983-751ac86b116a","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_borus_kodos_lesz_a_csutortok","timestamp":"2019. december. 05. 05:11","title":"Borús, ködös lesz a csütörtök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a23219c-ab0b-4aa0-8932-11162470a1f5","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Viselkedéskutatók kezdeményezése azt szeretné elérni, hogy a tények több tiszteletet kapjanak a politikában.","shortLead":"Viselkedéskutatók kezdeményezése azt szeretné elérni, hogy a tények több tiszteletet kapjanak a politikában.","id":"20191205_Egy_modszer_amely_megalljt_parancsolna_a_politikusok_hazudozasanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a23219c-ab0b-4aa0-8932-11162470a1f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a350d4fe-9208-4c12-986e-efb20deb7c88","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191205_Egy_modszer_amely_megalljt_parancsolna_a_politikusok_hazudozasanak","timestamp":"2019. december. 05. 19:38","title":"Egy módszer, amely megálljt parancsolna a politikusok hazudozásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40017698-ed37-4635-8891-8a0956907861","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ifjú Emmi-államtitkár, Rácz Zsófia édesapja, Mr. Rick igen büszke, de félti a lányát a politikai pályától.\r

\r

","shortLead":"Az ifjú Emmi-államtitkár, Rácz Zsófia édesapja, Mr. Rick igen büszke, de félti a lányát a politikai pályától.\r

\r

","id":"20191205_Megszolalt_az_ifju_allamtitkar_popsztar_edesapja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40017698-ed37-4635-8891-8a0956907861&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0044d4b-ff3e-4746-921b-245c090f1117","keywords":null,"link":"/elet/20191205_Megszolalt_az_ifju_allamtitkar_popsztar_edesapja","timestamp":"2019. december. 05. 09:30","title":"Megszólalt a 22 éves leendő helyettes államtitkár popzenész édesapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d54cb668-3d4d-4e9f-8a68-230433582b22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rossz fényviszonyok miatt nem annyira látni, mi szaladt át az úton a többi őzzel, de mintha az is őz volna – csak éppen hófehér.","shortLead":"A rossz fényviszonyok miatt nem annyira látni, mi szaladt át az úton a többi őzzel, de mintha az is őz volna – csak...","id":"20191205_albino_oz_sopron_albinizmus_pigmentacio_hianya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d54cb668-3d4d-4e9f-8a68-230433582b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26dbac28-e7ca-444b-8fa6-2d4f69a0fedc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_albino_oz_sopron_albinizmus_pigmentacio_hianya","timestamp":"2019. december. 05. 10:33","title":"Ritka, albínó őzet láthattak Sopron környékén – vagy valami mást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]