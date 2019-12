Még januárban előzött veszélyesen egy cseh kamionos Németországban, amiért most a bíróság előtt kellett felelnie – számolt be a vezess.hu. Felvétel is készült az ominózus esetről, amin az látható, hogy az utolsó pillanatban fért be egy másik kamion elé a szabálytalankodó szerelvény, úgy, hogy szemközt jött egy iskolabusz.

Az ütközés szerencsére csodával határos módon elmaradt, de a passaui bíróság első fokon így is két év és három hónap szabadságvesztésre ítélte a 53 éves sofőrt szándékos közúti veszélyeztetésért.

Az előzésről a videót itt nézheti meg, 0:42-től kezdődik az életveszélyes manőver: