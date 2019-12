Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"643cf54d-a075-43bd-9c27-42982063b12b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre jobban terjednek az online kapcsolódó intelliegnes készülékek (IoT-eszközök), és újabb célpontot jelentenek a hackereknek. Azonban más veszély is leselkedik itt, és épp ettől óvná a felhasználókat az FBI portlandi irodája.","shortLead":"Egyre jobban terjednek az online kapcsolódó intelliegnes készülékek (IoT-eszközök), és újabb célpontot jelentenek...","id":"20191212_fbi_figyelmeztetes_iot_intelligens_eszkozok_vedelme_router_wifi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=643cf54d-a075-43bd-9c27-42982063b12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65cb94f1-b3b2-41b5-bc81-23a2b38ef7a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_fbi_figyelmeztetes_iot_intelligens_eszkozok_vedelme_router_wifi","timestamp":"2019. december. 12. 09:03","title":"Wifit használ otthon? 