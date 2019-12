Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pontosabban: az Alkotmánybíróság szerint nem sértették meg az alaptörvényt azok a bíróságok, amelyek nem marasztalták el a Magyar Nemzeti Bank elnökét lopással vádoló politikust.","shortLead":"Pontosabban: az Alkotmánybíróság szerint nem sértették meg az alaptörvényt azok a bíróságok, amelyek nem marasztalták...","id":"20191213_Alkotmanyosan_tolvajoztak_le_Matolcsyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f8a9987-78a2-469e-9815-7862e138e58a","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_Alkotmanyosan_tolvajoztak_le_Matolcsyt","timestamp":"2019. december. 13. 13:37","title":"Alkotmányosan tolvajozták le Matolcsyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ff0e59a-b4a0-4898-a62f-09d23a8d2d7c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vígszínház igazgatója elfogadhatatlannak tartja, hogy egy színházat megbélyegeznek azzal, hogy \"zaklató\".","shortLead":"A Vígszínház igazgatója elfogadhatatlannak tartja, hogy egy színházat megbélyegeznek azzal, hogy \"zaklató\".","id":"20191213_Eszenyi_Eniko_elmondta_miert_nem_vett_reszt_a_hetfoi_tuntetesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ff0e59a-b4a0-4898-a62f-09d23a8d2d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a354270-ce34-40ae-9f2a-9c29a6104d18","keywords":null,"link":"/kultura/20191213_Eszenyi_Eniko_elmondta_miert_nem_vett_reszt_a_hetfoi_tuntetesen","timestamp":"2019. december. 13. 21:33","title":"Eszenyi Enikő elmondta, miért nem vett részt a hétfői tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ce7594-1a60-4fc7-9a72-f7c5ea754d8c","c_author":"7scents.hu","category":"brandchannel","description":"Lehet hatalma egy illatnak? Miért fontos, hogy megtaláljuk nemcsak önmagunkhoz, de az otthonunkhoz is leginkább passzoló illatot? Valóban létezik a karácsonyi illat, és ha igen, akkor milyen az? Pozsgai Ákost, aki az illatok iránti érdeklődésből mára már profi illatszakértővé avanzsált, többek között ezekről is megkérdeztük. ","shortLead":"Lehet hatalma egy illatnak? Miért fontos, hogy megtaláljuk nemcsak önmagunkhoz, de az otthonunkhoz is leginkább...","id":"7scents_20191209_Itt_az_ido_hogy_jatsszunk_az_illatokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5ce7594-1a60-4fc7-9a72-f7c5ea754d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f173caee-24c0-4fce-8006-4e64ef6e94c0","keywords":null,"link":"/brandchannel/7scents_20191209_Itt_az_ido_hogy_jatsszunk_az_illatokkal","timestamp":"2019. december. 14. 12:35","title":"„Itt az idő, hogy játsszunk az illatokkal!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"7scents.hu","c_partnerlogo":"821e7b7c-b270-4037-8eb6-1f28d49caa30","c_partnertag":"7scents"},{"available":true,"c_guid":"67eb1540-f351-4102-8a98-f86d245cddbe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"26 év után újra Aerosmith-koncert lesz Budapesten július 24-én, méghozzá ezúttal az új Puskás Arénában. Alig indult el a jegyértékesítés, már több szektor telt házas.\r

","shortLead":"26 év után újra Aerosmith-koncert lesz Budapesten július 24-én, méghozzá ezúttal az új Puskás Arénában. Alig indult el...","id":"20191213_Nagyon_fogynak_a_jegyek_az_Aerosmith_koncertre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67eb1540-f351-4102-8a98-f86d245cddbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1a70c1f-57ba-49f6-b958-7b315845ec24","keywords":null,"link":"/kultura/20191213_Nagyon_fogynak_a_jegyek_az_Aerosmith_koncertre","timestamp":"2019. december. 13. 12:39","title":"Nagyon fogynak a jegyek az Aerosmith-koncertre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed4cb7b-a544-49ac-92c9-25ca377a66f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az NNI áttelepítése több mint 5 milliárd forintba került.","shortLead":"Az NNI áttelepítése több mint 5 milliárd forintba került.","id":"20191213_nni_nemzeti_nyomozo_iroda_attelepites_villa_palota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bed4cb7b-a544-49ac-92c9-25ca377a66f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3424626-9ce2-4a7b-9760-7d32ac200433","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191213_nni_nemzeti_nyomozo_iroda_attelepites_villa_palota","timestamp":"2019. december. 13. 06:55","title":"Budai palotába költözött a Nemzeti Nyomozó Iroda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autó szlovák állampolgárságú sofőrje megállás nélkül továbbhajtott az eset után.","shortLead":"Az autó szlovák állampolgárságú sofőrje megállás nélkül továbbhajtott az eset után.","id":"20191212_Ket_gyermek_megserult_egy_teherautorol_leeso_potkerek_miatt_Nagyoroszinal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5822cfc-7a50-416e-b16c-824a66ca15c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191212_Ket_gyermek_megserult_egy_teherautorol_leeso_potkerek_miatt_Nagyoroszinal","timestamp":"2019. december. 12. 21:05","title":"Két gyermek megsérült egy teherautóról leeső pótkerék miatt Nagyoroszinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed39d76-95f9-4ca2-bc75-7f6f309f1e2a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szexuális úton terjedő fertőzések előfordulási gyakorisága világszerte nő – Magyarország sem kivétel.","shortLead":"A szexuális úton terjedő fertőzések előfordulási gyakorisága világszerte nő – Magyarország sem kivétel.","id":"20191213_Szexualis_uton_terjedo_betegsegek_megelozesere_inditott_programot_az_UNICEF_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ed39d76-95f9-4ca2-bc75-7f6f309f1e2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"752cd39f-9a92-4f3e-ad71-1d805ecc27a3","keywords":null,"link":"/elet/20191213_Szexualis_uton_terjedo_betegsegek_megelozesere_inditott_programot_az_UNICEF_Magyarorszag","timestamp":"2019. december. 13. 11:58","title":"Egyre több a magyar szifiliszes, prevenciós programot indít az UNICEF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe2bcf3-31ba-4596-81c1-1b000e195562","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tagadható ma már a klímaváltozás ténye, sokan viszont még mindig nem veszik elég komolyan a várható következményeket. Az alábbi interaktív térkép egyszerre ijesztő és elgondolkodtató.","shortLead":"Nem tagadható ma már a klímaváltozás ténye, sokan viszont még mindig nem veszik elég komolyan a várható...","id":"20191213_climate_impact_map_interaktiv_terkep_klimavaltozas_hatasa_globalis_felmelegedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfe2bcf3-31ba-4596-81c1-1b000e195562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"318a4f54-1e08-4127-9eb5-4b57bbba7500","keywords":null,"link":"/tudomany/20191213_climate_impact_map_interaktiv_terkep_klimavaltozas_hatasa_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. december. 13. 08:03","title":"Ijesztőbb a figyelmeztetéseknél: nézze meg interaktív térképen a klímaváltozás hatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]