Több jellegzetes problémát is magával hozott nagycsaládosok részére autóvásárláshoz biztosított állami támogatás – írja az Index. Az egyik, hogy a 30 napos határidőt a támogatás folyósítására nem tudták tartani pont az igénylések nagy száma miatt. A helyzet mostanra normalizálódott, és aki most igényli az állami támogatást, számíthat arra, hogy 30 nap alatt megkapja az autóját – mondta el az Indexnek Gablini Gábor, a Gépjárműkereskedők Országos Szövetségének az elnöke.

Korábban az is problémát jelentett, hogy sokan ügyeskedésre használták ki a rendszert, és egyszerre több autókereskedésben is bemutatták a támogatásigénylő lapot, így a MÁK-nak egy idő után minden egyes igénylőnél azt is ellenőriznie kellett, hogy hány helyen mutatta be a támogatásra vonatkozó dokumentumokat. Ezt a rendszert időközben korrigálták, most már az igénylésnél az autókereskedést is meg kell jelölni.

Olyan információk is megjelentek, hogy az autók ára a támogatás miatt jelentősen megnőtt. Van, akinek a nyáron kinézett autója 300-650 ezer forinttal nőtt, de volt, aki egymilliós drágulásról számolt be. Gablini szerint viszont az autópiac annyira kompetitív, hogy sok importőr inkább speciális ajánlatokat rakott össze a nagycsaládos kedvezményeket igénybe vevőknek, és úgy tudja, akár milliós kedvezmény is összejöhet így.

