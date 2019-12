Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe7ccdce-379b-46b5-bbaa-8cc6662ebfba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Februárban időközi országgyűlési képviselő-választás lesz Fejér megyében, a Fidesz még nem állt elő a jelöltjével.","shortLead":"Februárban időközi országgyűlési képviselő-választás lesz Fejér megyében, a Fidesz még nem állt elő a jelöltjével.","id":"20191214_Ket_honap_mulva_idokozi_valasztas_lesz_a_Fidesznek_meg_jeloltje_sincs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe7ccdce-379b-46b5-bbaa-8cc6662ebfba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a76d3783-3635-434d-9065-407aa466130a","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_Ket_honap_mulva_idokozi_valasztas_lesz_a_Fidesznek_meg_jeloltje_sincs","timestamp":"2019. december. 14. 14:08","title":"Két hónap múlva időközi választás lesz, a Fidesznek még jelöltje sincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2e5013-c410-46bc-8b56-d033cbc0228b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A napokban jött ki a Szabadtéri 4akkordos Performansz (SZ4P) új klipje, amelynek címe: Zacher Gábor.","shortLead":"A napokban jött ki a Szabadtéri 4akkordos Performansz (SZ4P) új klipje, amelynek címe: Zacher Gábor.","id":"20191214_Es_akkor_keszult_egy_popdal_Zacher_Gaborrol_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d2e5013-c410-46bc-8b56-d033cbc0228b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b54e59f0-8d62-46fd-af84-b4ec2102af83","keywords":null,"link":"/elet/20191214_Es_akkor_keszult_egy_popdal_Zacher_Gaborrol_is","timestamp":"2019. december. 14. 12:18","title":"\"Zacher Gábor a védőszentünk” – popdal készült a toxikológusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f72a451-2b8b-4fd0-8f98-7e36fcdd580b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyedül Krisztustól jön a megváltás, Mária is onnan kapta.","shortLead":"Egyedül Krisztustól jön a megváltás, Mária is onnan kapta.","id":"20191213_Ferenc_papa_hulyeseg_hogy_Maria_tarsmegvalto_lenne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f72a451-2b8b-4fd0-8f98-7e36fcdd580b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88b25587-19cb-4f5a-b2cd-4be91caf4a95","keywords":null,"link":"/elet/20191213_Ferenc_papa_hulyeseg_hogy_Maria_tarsmegvalto_lenne","timestamp":"2019. december. 13. 12:27","title":"Ferenc pápa: Ostobaság, hogy Mária \"társmegváltó\" lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e036b09-d42d-48ee-94e0-c59a6a0dc49d","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A T-Systems Magyarország átvilágítását követően a tárgyalások elakadtak” – ezzel magyarázta a 4iG bizalmas, a munkatársaknak szánt belső levelében, miért álltak el a maguknál jóval nagyobb cég felvásárlásától. Vagyis a birtokunkba került körlevélben mintha a saját embereiknek az „elakadást” azzal magyaráznák, hogy a T-Systems oldalán merült volna fel valamilyen nem várt körülmény, bár a valódi okot házon belül sem árulták el.","shortLead":"A T-Systems Magyarország átvilágítását követően a tárgyalások elakadtak” – ezzel magyarázta a 4iG bizalmas...","id":"20191213_Elakadt__itt_a_belso_level_amiben_a_4iG_a_TSystems_ugylet_bedoleset_magyarazza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e036b09-d42d-48ee-94e0-c59a6a0dc49d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc8ec92f-e385-483b-a133-39b06d683e0b","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_Elakadt__itt_a_belso_level_amiben_a_4iG_a_TSystems_ugylet_bedoleset_magyarazza","timestamp":"2019. december. 13. 11:35","title":"„Elakadt” – itt a belső levél, amelyben a 4iG a T-Systems-ügylet bedőlését magyarázza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feddcd59-1fd1-499a-927e-897c9b97a767","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész és felesége 22 évet töltöttek együtt.","shortLead":"A színész és felesége 22 évet töltöttek együtt.","id":"20191213_Colin_Firth_valik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=feddcd59-1fd1-499a-927e-897c9b97a767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6567b18a-2d2d-48a5-9b35-a8ef2fff982c","keywords":null,"link":"/kultura/20191213_Colin_Firth_valik","timestamp":"2019. december. 13. 20:39","title":"Colin Firth válik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f52c7203-0f62-4b19-92db-abf52cc117fc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Magyar Autóklub panasza nyomán indult vizsgálat. A szervezet problémákat jelzett a bonus-malus rendszer szabályozásával és a károkozói pótdíj felszámításával kapcsolatban.","shortLead":"A Magyar Autóklub panasza nyomán indult vizsgálat. A szervezet problémákat jelzett a bonus-malus rendszer...","id":"20191214_ombudsman_kgfb_bonus_malus_magyar_autoklub","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f52c7203-0f62-4b19-92db-abf52cc117fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c0e1ac-4477-4b5a-aa42-2072fbee9874","keywords":null,"link":"/cegauto/20191214_ombudsman_kgfb_bonus_malus_magyar_autoklub","timestamp":"2019. december. 14. 08:29","title":"Eljárást indított az ombudsman a kgfb-díjak képzése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e46ec32-6991-4b3c-95ae-c887b99e5b68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2020-ban is új iPhone-ok kerülnek piacra, az újabb generáció hatása pedig az árcédulán is érzékelteti majd a hatását. Legalábbis erre számít az egyik legismertebb Apple-elemző.","shortLead":"2020-ban is új iPhone-ok kerülnek piacra, az újabb generáció hatása pedig az árcédulán is érzékelteti majd a hatását...","id":"20191213_apple_iphone_2020_arak_5g_kepes_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e46ec32-6991-4b3c-95ae-c887b99e5b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281d7e1f-c506-4e28-b8f4-913c260d1107","keywords":null,"link":"/tudomany/20191213_apple_iphone_2020_arak_5g_kepes_telefon","timestamp":"2019. december. 13. 10:33","title":"Valószínűleg drágábbak lesznek a jövő évi iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5a7be5-3d69-41f6-8bbf-1649fcec6ff5","c_author":"HVG/hvg.hu","category":"kultura","description":"Milyen az, amikor Spielbergtől jön a hívás, hogy kikölcsönözne egy filmet, és mit tesz az egyszeri videotékás, amikor fegyvert fognak rá? Csizmazia Gábor Volt egyszer egy téka című dokumentumfilmje egy mára teljesen eltűnt szakmának állít emléket. \r

","shortLead":"Milyen az, amikor Spielbergtől jön a hívás, hogy kikölcsönözne egy filmet, és mit tesz az egyszeri videotékás, amikor...","id":"20191212_Ebbol_a_magyar_filmbol_Tarantinonak_is_van_egy_peldanya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e5a7be5-3d69-41f6-8bbf-1649fcec6ff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c3a4de-8f05-4f26-8e29-6607b8f3e095","keywords":null,"link":"/kultura/20191212_Ebbol_a_magyar_filmbol_Tarantinonak_is_van_egy_peldanya","timestamp":"2019. december. 13. 17:25","title":"Ebből a magyar filmből Tarantinónak is van egy példánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]