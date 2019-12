Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5847574-b0d6-4186-b540-077f585ee202","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden szép, minden jó.","shortLead":"Minden szép, minden jó.","id":"20191217_kiszamolta_a_nezopont_az_utasok_elegedettek_a_mavval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5847574-b0d6-4186-b540-077f585ee202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"988ec641-6d39-42a5-947a-003475a25c48","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_kiszamolta_a_nezopont_az_utasok_elegedettek_a_mavval","timestamp":"2019. december. 17. 12:26","title":"Kiszámolta a Nézőpont: az utasok elégedettek a MÁV-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b54b3fe5-18ca-4676-8690-d28ed5c55396","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ötéves Ella Legge a fájós középső ujját vizsgálta az előadás alatt.","shortLead":"Az ötéves Ella Legge a fájós középső ujját vizsgálta az előadás alatt.","id":"20191217_Husz_percen_keresztul_mutatott_be_a_nezoknek_egy_kislany_betlehemezes_kozben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b54b3fe5-18ca-4676-8690-d28ed5c55396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ae00d8-93c4-4033-98fd-ca054e847f06","keywords":null,"link":"/elet/20191217_Husz_percen_keresztul_mutatott_be_a_nezoknek_egy_kislany_betlehemezes_kozben","timestamp":"2019. december. 17. 12:53","title":"Húsz percen keresztül mutatott be a nézőknek egy kislány betlehemezés közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70baf4fb-006e-43b1-9edf-4c494516ea9c","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Önmagunk és tudásunk prezentálása egyáltalán nem fejeződik be az iskolaéveinkkel együtt, sőt, lényegében erről szól az életünk. A megmérettetés folytatódik a munkahelyen – immár sokkal nagyobb téttel. Nemcsak arról van szó, hogy nap mint nap teljesítenünk kell, hanem arról is, hogy amit csinálunk, arról időről időre beszélnünk kell mások előtt. ","shortLead":"Önmagunk és tudásunk prezentálása egyáltalán nem fejeződik be az iskolaéveinkkel együtt, sőt, lényegében erről szól...","id":"sedacurforte_20170418_Munkahelyi_szereples_var_Onre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70baf4fb-006e-43b1-9edf-4c494516ea9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad271a71-8fe1-4e54-97e2-1a68d4526e1b","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20170418_Munkahelyi_szereples_var_Onre","timestamp":"2019. december. 19. 07:30","title":"\"A nyilvános megszégyenülés sokak rémálmaiban szerepel\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"4e1f590f-3bff-4661-9c21-2f44316692a2","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"f9da0b2b-fec0-45fe-bd6d-a7ff73b673fc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fát egy spanyol dizájnstúdió tervezte meg.","shortLead":"A fát egy spanyol dizájnstúdió tervezte meg.","id":"20191217_24_meteres_karacsonyfat_allitottak_Indiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9da0b2b-fec0-45fe-bd6d-a7ff73b673fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d000e1-0e55-43ee-9b41-c0d08954ef26","keywords":null,"link":"/vilag/20191217_24_meteres_karacsonyfat_allitottak_Indiaban","timestamp":"2019. december. 17. 18:33","title":"24 méteres karácsonyfát állítottak Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce383bda-d55b-448e-b099-64fce373ba7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ferenc pápa volt 38 év után az első katolikus egyházfő, aki Japánba látogatott. Amíg ott tartózkodott üzemanyagcellás autót használt.","shortLead":"Ferenc pápa volt 38 év után az első katolikus egyházfő, aki Japánba látogatott. Amíg ott tartózkodott üzemanyagcellás...","id":"20191217_hidrogennel_hajtott_papamobil","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce383bda-d55b-448e-b099-64fce373ba7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25790425-a2dd-477d-b93b-a209b414a672","keywords":null,"link":"/cegauto/20191217_hidrogennel_hajtott_papamobil","timestamp":"2019. december. 17. 17:22","title":"Már hidrogénnel hajtott pápamobil is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54326d92-3615-41a7-ab55-2e0b8b7b7593","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nő a férjével ütközött össze.","shortLead":"A nő a férjével ütközött össze.","id":"20191219_magyar_sielo_sulyos_baleset_ausztria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54326d92-3615-41a7-ab55-2e0b8b7b7593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e5b5ea7-4f39-4337-b617-ea2d8cd374d9","keywords":null,"link":"/vilag/20191219_magyar_sielo_sulyos_baleset_ausztria","timestamp":"2019. december. 19. 11:01","title":"Magyar síelőt ért súlyos baleset Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83862c6b-d046-42af-93cd-2f771051d6a2","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"Az okos(kodó) droidok már a spájzban vannak, de a hiperugrástól még messze áll a mai tudomány. A Star Wars 1977 óta felvillantott megoldásai közül négy évtized alatt több ikonikus technológia sem jutott érdemben közelebb a megvalósuláshoz.","shortLead":"Az okos(kodó) droidok már a spájzban vannak, de a hiperugrástól még messze áll a mai tudomány. A Star Wars 1977 óta...","id":"201950__a_star_wars_technologiaja__harcos_kepzelet__hiperugro_koltsegek__messzimesszi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83862c6b-d046-42af-93cd-2f771051d6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"388905ab-385f-4901-ac49-55f47f1227c2","keywords":null,"link":"/360/201950__a_star_wars_technologiaja__harcos_kepzelet__hiperugro_koltsegek__messzimesszi","timestamp":"2019. december. 17. 15:00","title":"Eltelt 42 év, de még mindig messzi-messzi járunk a Star Wars lenyűgöző világától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e77ae36-9f84-4e73-b89e-98fb6ea59cfe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész szerint nagyon rossz ötlet volt rálépni a művészek bütykére, mert ha elkezdik használni a kreatív energiáikat a politika ellen, akkor nagy szarban lesznek. ","shortLead":"A színész szerint nagyon rossz ötlet volt rálépni a művészek bütykére, mert ha elkezdik használni a kreatív energiáikat...","id":"20191217_Nagy_Ervin_szinhazi_torveny_Kocsis_Mate","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e77ae36-9f84-4e73-b89e-98fb6ea59cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18eb6ba3-4878-4294-ad2b-e271631c3207","keywords":null,"link":"/kultura/20191217_Nagy_Ervin_szinhazi_torveny_Kocsis_Mate","timestamp":"2019. december. 17. 15:17","title":"Nagy Ervin: És most jön egy ilyen Kocsis Máté-szerű képződmény...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]