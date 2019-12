Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8a9aaa1-d968-4cf0-b492-9b0e88822740","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két jövendőbeli tulajdonosnak biztosan elrontották a karácsonyát.","shortLead":"Két jövendőbeli tulajdonosnak biztosan elrontották a karácsonyát.","id":"20191218_A_legujabb_Ford_Mustang_Shelby_GT_500asokkal_borult_fel_egy_treler","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8a9aaa1-d968-4cf0-b492-9b0e88822740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3652c15d-977d-4163-8f24-51268e1986b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191218_A_legujabb_Ford_Mustang_Shelby_GT_500asokkal_borult_fel_egy_treler","timestamp":"2019. december. 18. 12:28","title":"A legújabb Ford Mustang Shelby GT 500-asokkal borult fel egy tréler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de1c0817-c78a-4219-a66a-a0e559f31cda","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Netflixen elérhető, Jézust melegként ábrázoló film betiltásáért már kétmillióan írták alá a petíciót Brazíliában. Magyarországon is megindult az aláírásgyűjtés.","shortLead":"A Netflixen elérhető, Jézust melegként ábrázoló film betiltásáért már kétmillióan írták alá a petíciót Brazíliában...","id":"20191218_Homoszexualis_Jezus_borzolja_a_kedelyeket_karacsony_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de1c0817-c78a-4219-a66a-a0e559f31cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81169b7f-edf1-477d-ac5d-b05789fe001c","keywords":null,"link":"/elet/20191218_Homoszexualis_Jezus_borzolja_a_kedelyeket_karacsony_elott","timestamp":"2019. december. 18. 13:15","title":"A Netflix homoszexuális Jézusa már Magyarországon is borzolja a kedélyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823446bb-b6ab-4d40-826c-c7dd151b1c88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen új kompaktja igen biztonságosnak tűnik, de egy gond azért akad vele.","shortLead":"A Volkswagen új kompaktja igen biztonságosnak tűnik, de egy gond azért akad vele.","id":"20191219_video_igy_torik_a_vadonatuj_8as_volkswagen_golf","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=823446bb-b6ab-4d40-826c-c7dd151b1c88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7364a13c-de98-47fc-a81b-6b1f7c2f13fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20191219_video_igy_torik_a_vadonatuj_8as_volkswagen_golf","timestamp":"2019. december. 19. 11:21","title":"Így törik a vadonatúj 8-as Golf – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd217c72-0736-4340-b842-8ea7fbed1a43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bajor kormány álláspontja szerint megtett mindent, amit lehetett, hogy az egyetem és a Müncheni Műszaki Egyetem közötti megállapodás létrejöjjön.","shortLead":"A bajor kormány álláspontja szerint megtett mindent, amit lehetett, hogy az egyetem és a Müncheni Műszaki Egyetem...","id":"20191218_A_magyar_kormany_miatt_nem_rendezodik_a_CEU_ugye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd217c72-0736-4340-b842-8ea7fbed1a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdfb4917-0f9c-48b5-842e-9c956abc6392","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_A_magyar_kormany_miatt_nem_rendezodik_a_CEU_ugye","timestamp":"2019. december. 18. 14:58","title":"A bajorok szerint a magyar kormány miatt nem rendeződik a CEU ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055d26d4-4f00-42c1-9478-5396fdcfb32a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fokozatosan nő a Margit-szigetre kiadott behajtási engedélyek száma. Ezek nagy részét nem áruszállításra adják ki, hanem kényelmi célokat szolgálhatnak.","shortLead":"Fokozatosan nő a Margit-szigetre kiadott behajtási engedélyek száma. Ezek nagy részét nem áruszállításra adják ki...","id":"20191218_Automentes_lehet_a_Margit_sziget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=055d26d4-4f00-42c1-9478-5396fdcfb32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c69bca-9583-41b4-803a-e25da352d179","keywords":null,"link":"/cegauto/20191218_Automentes_lehet_a_Margit_sziget","timestamp":"2019. december. 18. 16:11","title":"Autómentes lehet a Margit-sziget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248b46fb-0205-4508-a133-29a00f4557ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már az Amazon Prime szolgáltatására előfizető Ford-tulajdonosok is kérhetik az autójukba a megrendelt csomag kézbesítését – úgy is, hogy közben ők nem ülnek benne.","shortLead":"Már az Amazon Prime szolgáltatására előfizető Ford-tulajdonosok is kérhetik az autójukba a megrendelt csomag...","id":"20191218_amazon_prime_ford_csomagkuldes_csomag_kezbesitese_autoba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=248b46fb-0205-4508-a133-29a00f4557ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d56f6fc6-d232-407e-983c-952756c56143","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_amazon_prime_ford_csomagkuldes_csomag_kezbesitese_autoba","timestamp":"2019. december. 18. 13:03","title":"Nem kell várni a futárra, majd vár az autó: nagyban leegyszerűsíti a vásárlást az Amazon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333ca74d-7825-42d0-8fdc-737ee1f87920","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A beszerzett adatok alapján nem történt bűncselekmény – erre hivatkozva szép csendben lezárta a rendőrség a Honvédelmi Minisztérium középiskolájában történt bántalmazási ügyet. ","shortLead":"A beszerzett adatok alapján nem történt bűncselekmény – erre hivatkozva szép csendben lezárta a rendőrség a Honvédelmi...","id":"20191218_Kratochvil_Karoly_Honved_Kozepiskola_zaklatas_rendorsegi_nyomozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=333ca74d-7825-42d0-8fdc-737ee1f87920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"500ee2b5-617b-4e6b-8d78-71adb59963ad","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Kratochvil_Karoly_Honved_Kozepiskola_zaklatas_rendorsegi_nyomozas","timestamp":"2019. december. 18. 09:33","title":"Anális zaklatás a kormány honvédiskolájában: a rendőrség szerint nem történt semmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f33701b-6999-47bd-9d83-cbaa57249553","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Advent derekán járunk, közeledik az ünnep. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat, legendákat szerte a nagyvilágból. Járja velünk végig ezt a fénnyel és sötétséggel, reménnyel és örömmel szegélyezett utat karácsonyig!","shortLead":"Advent derekán járunk, közeledik az ünnep. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba...","id":"20191219_Adventi_mesenaptar__december_19_a_dovrei_macska","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f33701b-6999-47bd-9d83-cbaa57249553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3402ea21-c1c8-4928-8c82-89cdb9e7eaa9","keywords":null,"link":"/kultura/20191219_Adventi_mesenaptar__december_19_a_dovrei_macska","timestamp":"2019. december. 19. 08:04","title":"Adventi mesenaptár – december 19.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]