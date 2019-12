Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1532054-cc57-4449-be9b-f4baeed6ff71","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt évtized legsúlyosabb bozóttüzei pusztítanak Ausztráliában, és 41 foknál is melegebbet mértek.","shortLead":"Az elmúlt évtized legsúlyosabb bozóttüzei pusztítanak Ausztráliában, és 41 foknál is melegebbet mértek.","id":"20191222_Bocsanatot_kert_az_ausztral_miniszterelnok_amiert_Hawaiin_nyaralt_mikozben_orszaga_langokban_all","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1532054-cc57-4449-be9b-f4baeed6ff71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"478806d4-03c0-4124-9b43-811ecf3c7c4d","keywords":null,"link":"/vilag/20191222_Bocsanatot_kert_az_ausztral_miniszterelnok_amiert_Hawaiin_nyaralt_mikozben_orszaga_langokban_all","timestamp":"2019. december. 22. 08:26","title":"Bocsánatot kért az ausztrál miniszterelnök, amiért Hawaii-n nyaralt, miközben országa lángokban áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e13be6-0a4d-45ca-b264-6df80cd5020a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bezár szombat este a Mikulásgyár - közölték a szervezők. A közlemény szerint a karitatív akció keretében eddig már csaknem 20 ezren adták le ajándékaikat a fővárosi Millenáris Parkban. ","shortLead":"Bezár szombat este a Mikulásgyár - közölték a szervezők. A közlemény szerint a karitatív akció keretében eddig már...","id":"20191221_Ma_este_bezar_a_Mikulasgyar_szaz_tonna_adomany_gyult_ossze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84e13be6-0a4d-45ca-b264-6df80cd5020a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f71b8d-dca4-4ad9-915b-ba32c6f44565","keywords":null,"link":"/itthon/20191221_Ma_este_bezar_a_Mikulasgyar_szaz_tonna_adomany_gyult_ossze","timestamp":"2019. december. 21. 11:22","title":"Ma este bezár a Mikulásgyár, száz tonna adomány gyűlt össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nemzetközileg elismert líbiai egységkormány öt országhoz fordult katonai segítségért, hogy kivédhesse az ország keleti részét ellenőrzése alatt tartó Halífa Haftar tábornok offenzíváját a főváros, Tripoli ellen. Erdogan török elnök korábban jelezte, ha kérik, török csapatok mennek a líbiai kormány segítségére.","shortLead":"A nemzetközileg elismert líbiai egységkormány öt országhoz fordult katonai segítségért, hogy kivédhesse az ország...","id":"20191221_A_tripoli_kormany_katonai_segitseget_kert_Haboru_fenyeget_a_Foldkozitengeren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d84f60c7-035e-46f8-8bb9-25c07de81d06","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_A_tripoli_kormany_katonai_segitseget_kert_Haboru_fenyeget_a_Foldkozitengeren","timestamp":"2019. december. 21. 10:12","title":"A tripoli kormány katonai segítséget kért. Háború fenyeget a Földközi-tengeren?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c120c3-cfea-4214-b027-bfa9c8214b2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken a szegedi közgyűlésen szóba jött a Szeviép-ügy, az üléssel egy időben pedig újabb elmarasztaló ítélet is született Márki-Zay Péter perében. Mindkét eljárás a szegedi bíróságokat érinti, a polgármesterek, igaz, más-más ügyekben, de eltérően a vélekednek az igazságszolgáltatásról.","shortLead":"Pénteken a szegedi közgyűlésen szóba jött a Szeviép-ügy, az üléssel egy időben pedig újabb elmarasztaló ítélet is...","id":"20191221_Botka_Laszlo_a_Szegedi_Torvenyszekre_zudulo_ossztuzrol_A_legsotetebb_diktaturat_idezi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0c120c3-cfea-4214-b027-bfa9c8214b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9e426f-4580-4db4-80db-731a50c5fc14","keywords":null,"link":"/itthon/20191221_Botka_Laszlo_a_Szegedi_Torvenyszekre_zudulo_ossztuzrol_A_legsotetebb_diktaturat_idezi","timestamp":"2019. december. 21. 08:41","title":"Botka László a Szegedi Törvényszékre zúduló össztűzről: A legsötétebb diktatúrát idézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e64fcd1-2642-4300-9de3-e576ccd72be5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hszi Csin-ping kínai elnök pénteken felhívta telefonon amerikai hivatali kollégáját, Donald Trumpot, és bírálta Washington \"beavatkozását\" a kínai belügyekbe. Kína az amerikai védelmi költségvetésről pénteken elfogadott törvényt is kifogásolta. ","shortLead":"Hszi Csin-ping kínai elnök pénteken felhívta telefonon amerikai hivatali kollégáját, Donald Trumpot, és bírálta...","id":"20191221_Kina_a_belugyeibe_valo_beavatkozassal_vadolja_az_USAt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e64fcd1-2642-4300-9de3-e576ccd72be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a710aa46-a528-4ec8-b546-753635c6c294","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_Kina_a_belugyeibe_valo_beavatkozassal_vadolja_az_USAt","timestamp":"2019. december. 21. 15:19","title":"Kína a belügyeibe való beavatkozással vádolja az USA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f82b5a-091f-416e-8a63-c80ea5659971","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dörzsölik a tenyerüket a SpaceX-nél, miután a konkurens Boeing tesztűrhajója az első fontosabb bevetésén kudarcot vallott.","shortLead":"Dörzsölik a tenyerüket a SpaceX-nél, miután a konkurens Boeing tesztűrhajója az első fontosabb bevetésén kudarcot...","id":"20191220_spacex_boeing_teszturhajo_nemzetkozi_urallomas_starliner","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45f82b5a-091f-416e-8a63-c80ea5659971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b274377b-fe11-49fc-a40f-6ed4007b6c8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191220_spacex_boeing_teszturhajo_nemzetkozi_urallomas_starliner","timestamp":"2019. december. 20. 17:33","title":"Nem tudott pályára állni, visszahozzák a Földre a Boeing tesztűrhajóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42300645-09e6-4750-a41d-ab8158aa2a3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem ez az első kemény csapás ellenük.","shortLead":"Nem ez az első kemény csapás ellenük.","id":"20191220_google_birsag_franciaorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42300645-09e6-4750-a41d-ab8158aa2a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6024a7ed-26eb-4b6a-9ac4-7a5a9bc68726","keywords":null,"link":"/tudomany/20191220_google_birsag_franciaorszag","timestamp":"2019. december. 20. 13:14","title":"150 millió eurós gigabírságot kapott a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"360","description":"A daganatos betegek és szegény családok mellett már a klímavédelemre és állatvédő szervezetekre is hivatkoznak azok a bűnszervezetek, amelyek a közösségi médiában próbálják átverni a jóhiszemű és jószívű embereket. ","shortLead":"A daganatos betegek és szegény családok mellett már a klímavédelemre és állatvédő szervezetekre is hivatkoznak azok...","id":"201951__kamu_adomanygyujtok__johiszemuseg__alprofil__lehuzas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c33d120f-707c-4c4d-8817-266771114d9f","keywords":null,"link":"/360/201951__kamu_adomanygyujtok__johiszemuseg__alprofil__lehuzas","timestamp":"2019. december. 20. 15:00","title":"Új módszerekkel dolgoznak a neten a csaló adománygyűjtők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]