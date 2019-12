Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a58ad62-ca75-4f10-a046-35d105aac9d2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Üzleti angyalt, azaz startupok támogatóját kérdeztünk arról, milyen területeken érdemes belefogni vállalkozásba, és mi kell ehhez.","shortLead":"Üzleti angyalt, azaz startupok támogatóját kérdeztünk arról, milyen területeken érdemes belefogni vállalkozásba, és mi...","id":"201951_importproblemak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a58ad62-ca75-4f10-a046-35d105aac9d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e8107c-8ef0-4eed-837a-0b0f670a2f22","keywords":null,"link":"/360/201951_importproblemak","timestamp":"2019. december. 23. 16:00","title":"Hülyeségből is lehet pénzt csinálni, de erre azért nem érdemes bazírozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90dacb2d-b553-40c3-a40e-25dcb5fbd7aa","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Harminc évvel ezelőtt még nem voltak televíziós hírcsatornák, az országos napilapok viszont rendkívüli kiadásokban számoltak be a véres romániai rendszerváltás eseményeiről.","shortLead":"Harminc évvel ezelőtt még nem voltak televíziós hírcsatornák, az országos napilapok viszont rendkívüli kiadásokban...","id":"201951_magyarorszagrol_nezve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90dacb2d-b553-40c3-a40e-25dcb5fbd7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97406c0a-cbd8-497b-a3a0-8f7c0b54743f","keywords":null,"link":"/360/201951_magyarorszagrol_nezve","timestamp":"2019. december. 25. 08:15","title":"1989 karácsonyán mindenki a romániai forradalom híreit figyelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60af05ba-d63b-40f3-815c-7311ab7959e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még nagyobb pontosságot kínál 59 nyelvre a Google akár internetkapcsolat hiányában is dolgozó fordítója. Jól jöhet az utazások során.","shortLead":"Még nagyobb pontosságot kínál 59 nyelvre a Google akár internetkapcsolat hiányában is dolgozó fordítója. Jól jöhet...","id":"20191224_google_translate_offline_pontosabb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60af05ba-d63b-40f3-815c-7311ab7959e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51da603-748f-4d80-b7e5-15aa714117f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191224_google_translate_offline_pontosabb","timestamp":"2019. december. 24. 08:03","title":"Jól jöhet: pontosabb lett a Google netkapcsolat nélküli fordítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec79b011-c093-41c8-91e2-d25f4dcc7164","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"Már a második legerősebb párt a náci megnyilvánulásokról ismert Mi Szlovákiánk Néppárt. Több másik párt is egyre inkább hajlamosabb szélsőjobboldali megnyilvánulásokra. A február végén megválasztandó parlamentbe a magyar pártok a mostani állás szerint nem jutnának be.","shortLead":"Már a második legerősebb párt a náci megnyilvánulásokról ismert Mi Szlovákiánk Néppárt. Több másik párt is egyre inkább...","id":"20191224_Szeretettel_Pozsonybol_Liberalis_allamfotol_a_szelsoseges_kormanyig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec79b011-c093-41c8-91e2-d25f4dcc7164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a04001e3-d260-4e2b-982f-4e3b1026d6db","keywords":null,"link":"/360/20191224_Szeretettel_Pozsonybol_Liberalis_allamfotol_a_szelsoseges_kormanyig","timestamp":"2019. december. 24. 12:01","title":"Szeretettel Pozsonyból: A karácsonyi üdvözlet a szélsőjobb megerősödéséről szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) elnöke szerint hibázott a busztársaság.","shortLead":"A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) elnöke szerint hibázott a busztársaság.","id":"20191225_Karacsonyozni_mentek_volna_nem_engedtek_fel_oket_a_Volanbusz_jarataira","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"077214d2-80fc-4015-af85-92190d2c0d3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191225_Karacsonyozni_mentek_volna_nem_engedtek_fel_oket_a_Volanbusz_jarataira","timestamp":"2019. december. 25. 11:51","title":"Karácsonyozni mentek volna, nem szállhattak fel a Volánbusz járataira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded4eb2c-6003-4961-8e04-7d9e1dd5b347","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzetnek adott karácsonyi interjút a miniszterelnök, aki klímavédelemről, gazdaságról és a bevándorlásról is beszélt. ","shortLead":"A Magyar Nemzetnek adott karácsonyi interjút a miniszterelnök, aki klímavédelemről, gazdaságról és a bevándorlásról is...","id":"20191224_Orban_Viktor_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ded4eb2c-6003-4961-8e04-7d9e1dd5b347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6394254a-bb36-45b5-85f6-115f193cd12e","keywords":null,"link":"/itthon/20191224_Orban_Viktor_interju","timestamp":"2019. december. 24. 07:23","title":"Orbán Viktor: Az állkapcsuk erejében hisznek, mi pedig abban, hogy belénk törik a foguk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"986f535f-747e-4abe-bbf0-9ce6db489663","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dobunk egy mentőövet a rokonokkal való karácsonyi beszélgetésekhez.","shortLead":"Dobunk egy mentőövet a rokonokkal való karácsonyi beszélgetésekhez.","id":"20191224_Itt_az_idei_Bullshitbingo_az_unnepi_beszelgetesekhez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=986f535f-747e-4abe-bbf0-9ce6db489663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d89452-286c-45cb-a8da-31ce37b91cee","keywords":null,"link":"/elet/20191224_Itt_az_idei_Bullshitbingo_az_unnepi_beszelgetesekhez","timestamp":"2019. december. 24. 16:26","title":"Itt az idei Bullshit-bingó az ünnepi beszélgetésekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e046aa1-eb55-4b71-b746-f5fe3856318f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi nemrég nyilvánosságra került szabadalma a kijelző alá tenné a kamerát. Persze nem ő az első gyártó, aki ezzel kísérletezik, a megoldása viszont mindenképpen újszerű.","shortLead":"A Xiaomi nemrég nyilvánosságra került szabadalma a kijelző alá tenné a kamerát. Persze nem ő az első gyártó, aki ezzel...","id":"20191224_xiaomi_szabadalom_kepernyo_alatti_kamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e046aa1-eb55-4b71-b746-f5fe3856318f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d29df6ea-df5e-43b0-8d97-5124fb65b251","keywords":null,"link":"/tudomany/20191224_xiaomi_szabadalom_kepernyo_alatti_kamera","timestamp":"2019. december. 24. 12:03","title":"A Xiaomi ötlete: így is meg lehet szabadulni a kameralyuktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]