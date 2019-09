Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Minden uniós polgár kapjon 120 ezer eurót 25 éves korában – ezt javasolja a többi között Thomas Piketty francia sztárközgazdász a legújabb könyvében. Legutóbbi műve hetekig vezette a New York Times könyves sikerlistáját. ","shortLead":"Minden uniós polgár kapjon 120 ezer eurót 25 éves korában – ezt javasolja a többi között Thomas Piketty francia...","id":"20190911_Uj_otlet_a_sztarkozgazdasztol_minden_25_eves_kapjon_40_millio_forintot_startupra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89cd4c53-c370-45fe-8b4d-a4d52a7ec43b","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_Uj_otlet_a_sztarkozgazdasztol_minden_25_eves_kapjon_40_millio_forintot_startupra","timestamp":"2019. szeptember. 11. 11:06","title":"Új ötlet a sztárközgazdásztól: minden 25 éves kapjon 40 millió forintot startupra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A BuzzFeed News szerint aki egy kicsit is ért a böngészők működéséhez, kinyerheti az Instagramról és a Facebookról egy privát fiókkal rendelkező ismerőse fotóit. A Facebook szerint ugyanakkor nincs mi miatt aggódni.","shortLead":"A BuzzFeed News szerint aki egy kicsit is ért a böngészők működéséhez, kinyerheti az Instagramról és a Facebookról...","id":"20190910_instagram_hackeles_privat_fiok_kepek_letoltese_instagramrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7871e014-7c19-4b53-a6cf-2a5ba740dc69","keywords":null,"link":"/tudomany/20190910_instagram_hackeles_privat_fiok_kepek_letoltese_instagramrol","timestamp":"2019. szeptember. 10. 15:03","title":"Biztonsági rést találtak az Instagramnál és a Facebooknál, bárki fotója lementhető vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af15bf1-9533-4a90-90a9-b4370bc3f6ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökségnek kellett intézkednie, hogy az agyvérzésben megbénult kerekesszékes férfi megkapja végre törzskártyáját és nyugdíját.","shortLead":"A Miniszterelnökségnek kellett intézkednie, hogy az agyvérzésben megbénult kerekesszékes férfi megkapja végre...","id":"20190911_Orbannak_kellett_levelet_irnia_hogy_agyverzeses_kerekesszekes_ferje_megkapja_nyugdijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7af15bf1-9533-4a90-90a9-b4370bc3f6ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c84c4b1d-ae8e-4d4e-906f-052dc1743b98","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Orbannak_kellett_levelet_irnia_hogy_agyverzeses_kerekesszekes_ferje_megkapja_nyugdijat","timestamp":"2019. szeptember. 11. 11:52","title":"Orbánnak kellett levelet írnia, hogy agyvérzéses, kerekesszékes férje megkapja nyugdíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27437a7-3301-49e6-bbed-e976513cc476","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mentesítő járat vitte el az utasokat.","shortLead":"Mentesítő járat vitte el az utasokat.","id":"20190910_Embert_gazolt_a_vonat_a_Jozsefvarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d27437a7-3301-49e6-bbed-e976513cc476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bfe671f-bc5d-4689-8fb2-0e5af6470fea","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Embert_gazolt_a_vonat_a_Jozsefvarosban","timestamp":"2019. szeptember. 10. 05:59","title":"Embert gázolt a vonat a Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65bb7ec3-5951-40b2-80eb-1c5072576c8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A XIII. kerületben óriási a kínálat, de az egekbe rugaszkodó árak miatt nehéz értékesíteni a lakásokat.","shortLead":"A XIII. kerületben óriási a kínálat, de az egekbe rugaszkodó árak miatt nehéz értékesíteni a lakásokat.","id":"20190910_Egyre_nehezebb_eladni_a_lakasokat_Budapest_egyik_legnepszerubb_keruleteben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65bb7ec3-5951-40b2-80eb-1c5072576c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6188396e-a9db-47c9-adc3-85412e1e3c83","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190910_Egyre_nehezebb_eladni_a_lakasokat_Budapest_egyik_legnepszerubb_keruleteben","timestamp":"2019. szeptember. 10. 13:27","title":"Egyre nehezebb eladni a lakásokat Budapest egyik legnépszerűbb kerületében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"950e8b82-9f4b-4c80-96b3-08e9da640a18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Oroszország délkeleti részén feltárt ókori sírban igen érdekes tárgyra bukkantak a régészek. ","shortLead":"Egy Oroszország délkeleti részén feltárt ókori sírban igen érdekes tárgyra bukkantak a régészek. ","id":"20190909_iPhonenak_latszo_targyat_talaltak_egy_ketezer_eves_csontvaz_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=950e8b82-9f4b-4c80-96b3-08e9da640a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f8154a-dd79-493d-899f-cf09195462f2","keywords":null,"link":"/elet/20190909_iPhonenak_latszo_targyat_talaltak_egy_ketezer_eves_csontvaz_mellett","timestamp":"2019. szeptember. 09. 12:16","title":"iPhone-nak látszó tárgyat találtak egy kétezer éves csontváz mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe7b257-4ae4-497b-8e6f-e19e564be5ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bemutatta az új Európai Bizottság összetételét Ursula von der Leyen. A magyar biztos a bővítésért és a szomszédságpolitikáért felel majd. ","shortLead":"Bemutatta az új Európai Bizottság összetételét Ursula von der Leyen. A magyar biztos a bővítésért és...","id":"20190910_Europai_Bizottsag_Ursula_von_der_Leyen_Trocsanyi_Laszlo_EUbiztos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fe7b257-4ae4-497b-8e6f-e19e564be5ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54ac4cc-07e8-4eae-a657-7bd45ad71983","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Europai_Bizottsag_Ursula_von_der_Leyen_Trocsanyi_Laszlo_EUbiztos","timestamp":"2019. szeptember. 10. 12:25","title":"Itt a lista: Trócsányi László a bővítési portfóliót kapta az Európai Bizottságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed045a3-aee4-4c26-88e5-ca6db36073fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Városban jól jön a tisztán elektromos üzemmód, a hosszú utakra pedig ott a takarékos dízelmotor.","shortLead":"Városban jól jön a tisztán elektromos üzemmód, a hosszú utakra pedig ott a takarékos dízelmotor.","id":"20190909_gazolaj_es_aram_ime_egy_dizel_plugin_hibrid_uj_divatterepjaro_a_mercedestol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ed045a3-aee4-4c26-88e5-ca6db36073fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6bc8fcb-5667-4a26-8025-cd79658513ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20190909_gazolaj_es_aram_ime_egy_dizel_plugin_hibrid_uj_divatterepjaro_a_mercedestol","timestamp":"2019. szeptember. 09. 13:21","title":"Gázolaj és áram: itt egy dízelhibrid divatterepjáró a Mercedestől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]