Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"edefab67-709e-4128-b982-c35dd5aed064","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Az osztrák konzervatívok és zöldek példát mutathatnak Európának, de főleg a németeknek a kormánykoalíciójukkal, amely az ökológiai és ökonómiai értékeket próbálja új módon összefésülni. Ha nem sikerül, az a szélsőjobbnak ágyazhat meg.","shortLead":"Az osztrák konzervatívok és zöldek példát mutathatnak Európának, de főleg a németeknek a kormánykoalíciójukkal, amely...","id":"202002__kurz_kormanya__turkizek_es_zoldek__alkuk_es_remenyek__kiserleti_koalicio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edefab67-709e-4128-b982-c35dd5aed064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68f8a73-eafb-4bb2-a51c-bebce7054abd","keywords":null,"link":"/360/202002__kurz_kormanya__turkizek_es_zoldek__alkuk_es_remenyek__kiserleti_koalicio","timestamp":"2020. január. 09. 13:00","title":"Bécsben újra van K. und K., de csodaszámba menne, ha sokáig fennmaradna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be9d97ba-d6ab-4788-95ca-91e435210364","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dézsi Csaba András kardiológus főorvos a győri kórház parkolójában állt meg a telefonja kamerája előtt elmélkedni azon, hogy a város még alszik, ám ő siet megmenteni egy ember életét.","shortLead":"Dézsi Csaba András kardiológus főorvos a győri kórház parkolójában állt meg a telefonja kamerája előtt elmélkedni azon...","id":"20200108_gyor_fideszes_jelolt_dezsi_csaba_andras_facebook_video_infarktus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be9d97ba-d6ab-4788-95ca-91e435210364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d417a8-a291-4885-aa4e-afde69a0c031","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_gyor_fideszes_jelolt_dezsi_csaba_andras_facebook_video_infarktus","timestamp":"2020. január. 08. 17:57","title":"Tolt egy Facebook-videót a győri fideszes jelölt, miközben egy infarktusos beteghez sietett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20d46b60-33c5-4c3d-9472-4005f64aee2f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Linczényi Márkó fél évig rögzített a telefonjával beszélgetéseket, és a felvett anyagból írta meg a legújabb dalát.\r

\r

","shortLead":"Linczényi Márkó fél évig rögzített a telefonjával beszélgetéseket, és a felvett anyagból írta meg a legújabb dalát.\r

\r

","id":"20200109_Szia_Uram__dal_keszult_a_NERkorszak_kedvenc_udvozlesi_modjabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20d46b60-33c5-4c3d-9472-4005f64aee2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0095b9b-03e3-4601-b46b-4f532a8942ee","keywords":null,"link":"/kultura/20200109_Szia_Uram__dal_keszult_a_NERkorszak_kedvenc_udvozlesi_modjabol","timestamp":"2020. január. 09. 11:53","title":"„Szia Uram” – dal készült a NER-korszak kedvenc üdvözlési módjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9cb3bdc-02e7-42d4-9614-d247e07641ae","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Donald Trump a legdurvábbat választotta a neki felkínált opciók közül, amikor kilövési parancsot adott Szulejmáni iráni tábornok ellen. Teherán már meg is tette az első válaszcsapást, de úgy tűnik, nem akarnak háborút. A konfliktusnak az Iszlám Állam örülhet.","shortLead":"Donald Trump a legdurvábbat választotta a neki felkínált opciók közül, amikor kilövési parancsot adott Szulejmáni iráni...","id":"20200108_Haboru_poraira","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9cb3bdc-02e7-42d4-9614-d247e07641ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc438f9-078c-4f0d-aecd-bc4f54a0b67f","keywords":null,"link":"/360/20200108_Haboru_poraira","timestamp":"2020. január. 08. 15:00","title":"Teheránt és az Iszlám Államot is kisegítette Trump a Szulejmáni-merénylettel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3074c82-ba48-42ed-bf00-f6d41a624d8e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az idei év végéig dolgozza ki a hosszú távú, átfogó, a 2050-es klímasemlegesség eléréséhez szükséges nemzeti fejlődési stratégiát.","shortLead":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az idei év végéig dolgozza ki a hosszú távú, átfogó, a 2050-es...","id":"20200108_Dontott_a_kormany_a_kozep_es_hosszutavu_energia_es_klimapolitikai_prioritasairol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3074c82-ba48-42ed-bf00-f6d41a624d8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f69c0d-168d-49d6-b582-701606ee47e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200108_Dontott_a_kormany_a_kozep_es_hosszutavu_energia_es_klimapolitikai_prioritasairol","timestamp":"2020. január. 08. 20:20","title":"Döntött a kormány a klímapolitikai prioritásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a9d70bf-d16b-49be-8dac-26de603353b3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Olimpián és világbajnokságon is ötször sikerült bajnoknak lennie, ma ő a legidősebb élő olimpiai bajnok.","shortLead":"Olimpián és világbajnokságon is ötször sikerült bajnoknak lennie, ma ő a legidősebb élő olimpiai bajnok.","id":"20200109_99_eves_Keleti_Agnes_a_legeredmenyesebb_magyar_tornasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a9d70bf-d16b-49be-8dac-26de603353b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b9509b0-961e-4d73-9d02-f55079fb3a08","keywords":null,"link":"/sport/20200109_99_eves_Keleti_Agnes_a_legeredmenyesebb_magyar_tornasz","timestamp":"2020. január. 09. 15:47","title":"99 éves Keleti Ágnes, a legeredményesebb magyar tornász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38219234-06cb-40ca-a9ea-8dd7aa7c6e9c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Többfelé nőtt a légszennyezettség, két település levegőjét már veszélyesnek minősítették a magas szállópor-tartalom miatt.","shortLead":"Többfelé nőtt a légszennyezettség, két település levegőjét már veszélyesnek minősítették a magas szállópor-tartalom...","id":"20200109_Putnokon_es_Sajoszentpeteren_veszelyes_a_levego","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38219234-06cb-40ca-a9ea-8dd7aa7c6e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a3da342-1390-4c15-b397-e6f496c1e6c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_Putnokon_es_Sajoszentpeteren_veszelyes_a_levego","timestamp":"2020. január. 09. 15:52","title":"Putnokon és Sajószentpéteren veszélyes a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09bacbab-973c-43ca-b60b-d11b7010ecdb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A BKV levelekkel bombázza a Metrowagonmasht, hogy javítsák ki a rozsdásodó metrókocsikat és térítsék meg a kárukat.","shortLead":"A BKV levelekkel bombázza a Metrowagonmasht, hogy javítsák ki a rozsdásodó metrókocsikat és térítsék meg a kárukat.","id":"20200109_A_BKV_megterittetne_a_rohado_metrokocsik_karat_az_orosz_gyartoval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09bacbab-973c-43ca-b60b-d11b7010ecdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bb11d6e-4a3b-43e9-83fe-62bb463943b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200109_A_BKV_megterittetne_a_rohado_metrokocsik_karat_az_orosz_gyartoval","timestamp":"2020. január. 09. 21:40","title":"A BKV megtéríttetné a rohadó metrókocsik kárát az orosz gyártóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]