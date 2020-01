Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eredetileg közigazgatási hatósági eljárás indult.","shortLead":"Eredetileg közigazgatási hatósági eljárás indult.","id":"20200109_buncselekmeny_gyanuja_elina_valijeva_hibas_gazkeszulek_nyomozas_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b02d9d-14c1-4359-8e16-c509b586bc58","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_buncselekmeny_gyanuja_elina_valijeva_hibas_gazkeszulek_nyomozas_rendorseg","timestamp":"2020. január. 09. 05:59","title":"Bűncselekmény gyanúja miatt nyomoznak a Budapesten meghalt orosz zongoraművész ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6c7ada4-d215-473d-8f82-b161521d069d","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Müpában lép fel a világhírű Rosztropovics-tanítvány, Misha Maisky, fiával és lányával.","shortLead":"A Müpában lép fel a világhírű Rosztropovics-tanítvány, Misha Maisky, fiával és lányával.","id":"202002_koncert__afa_es_azalmak_maisky","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6c7ada4-d215-473d-8f82-b161521d069d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8dd66d-d77d-4b50-85cb-1b1f83ddf3b1","keywords":null,"link":"/360/202002_koncert__afa_es_azalmak_maisky","timestamp":"2020. január. 09. 14:00","title":"Különleges családi koncerten játsszák Beethoven hármasversenyét Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e53a762-3b80-4ec4-8844-cbaf5ffbe1b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vargával küzd ezért Orbán.","shortLead":"Vargával küzd ezért Orbán.","id":"20200109_A_haromgyerekes_anyak_SZJA_mentesseget_is_felvetette_Orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e53a762-3b80-4ec4-8844-cbaf5ffbe1b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32937f0e-1bd2-4071-af53-0cae841712a2","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_A_haromgyerekes_anyak_SZJA_mentesseget_is_felvetette_Orban","timestamp":"2020. január. 09. 14:17","title":"A háromgyerekes anyák szja-mentességét is felvetette Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fac5e67-a0d4-4306-bc9e-6510d5f43fdc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányközeli Magyar Nemzet csak arról számolt be, készül az terminál, még az idén elbúcsúzhatunk a mostani bádogtermináltól.","shortLead":"A kormányközeli Magyar Nemzet csak arról számolt be, készül az terminál, még az idén elbúcsúzhatunk a mostani...","id":"20200109_Hamarosan_lesz_uj_fapados_varo_Ferihegyen_de_pontosan_nem_tudni_mikor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fac5e67-a0d4-4306-bc9e-6510d5f43fdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d27e9fa-f846-43e0-9e0c-06fd9cc90cfa","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_Hamarosan_lesz_uj_fapados_varo_Ferihegyen_de_pontosan_nem_tudni_mikor","timestamp":"2020. január. 09. 11:06","title":"Hamarosan lesz új fapados váró Ferihegyen, de pontosan nem tudni, mikor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5829c2fe-d312-4aef-b89d-e26570ce3064","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap kevés volt ahhoz, hogy bátrabb legyen a miniszter.","shortLead":"Egy nap kevés volt ahhoz, hogy bátrabb legyen a miniszter.","id":"20200110_orban_kasler","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5829c2fe-d312-4aef-b89d-e26570ce3064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2d2ba6-9b0c-4675-8bb9-c628ed38cc79","keywords":null,"link":"/itthon/20200110_orban_kasler","timestamp":"2020. január. 10. 16:27","title":"Hiába ígérte az ellenkezőjét Orbán, Kásler még mindig bujkál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54a1b005-b846-4f6c-8d2f-ca0ba5257e0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKV járműjavítójának felügyelőbizottsági tagjai megnézték a forgalomból kivont orosz metrókocsikat. Vágó szerint ezek nem felújított, hanem új kocsik, ráadásul a korszerűtlenebb fajtából.","shortLead":"A BKV járműjavítójának felügyelőbizottsági tagjai megnézték a forgalomból kivont orosz metrókocsikat. Vágó szerint ezek...","id":"20200109_Vago_Istvanek_megneztek_a_rozsdas_metrokocsikat_szivszorito_latvanyrol_szamolt_be","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54a1b005-b846-4f6c-8d2f-ca0ba5257e0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a45736c-b159-4b9b-96f8-e28ed9cf32b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_Vago_Istvanek_megneztek_a_rozsdas_metrokocsikat_szivszorito_latvanyrol_szamolt_be","timestamp":"2020. január. 09. 15:08","title":"Vágó Istvánék megnézték a rozsdás metrókocsikat, szívszorító látványról számolt be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceb06c08-b69c-4cac-9089-b2a0fb37708f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget 2011-ben fosztották meg az egyházi jogaitól, ezt követően már különböző bírósági fórumokhoz fordultak Iványiék, többek között az EJEB is elmarasztalta az államot, hiába. A jogokat nem kapták vissza. Most újra megpróbálják.","shortLead":"A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget 2011-ben fosztották meg az egyházi jogaitól, ezt követően már különböző...","id":"20200109_Ivanyi_Gaborek_ujra_az_Emberi_Jogok_Europai_Birosagahoz_fordulnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ceb06c08-b69c-4cac-9089-b2a0fb37708f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f197bc59-d461-45ed-bf26-1e3a13aaeb24","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_Ivanyi_Gaborek_ujra_az_Emberi_Jogok_Europai_Birosagahoz_fordulnak","timestamp":"2020. január. 09. 08:54","title":"Iványi Gáborék újra az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df39f185-6ddd-4a86-8174-ff123533fe4e","c_author":"Csányi Nikolett","category":"gazdasag","description":"Miért tartanak a gödiek a Samsung-gyár bővítésétől? Először is amiatt, mert úgy látják: nem kaptak megfelelő tájékoztatást a beruházásról. Videó.","shortLead":"Miért tartanak a gödiek a Samsung-gyár bővítésétől? Először is amiatt, mert úgy látják: nem kaptak megfelelő...","id":"20200110_god_samsung_kozmeghallgatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df39f185-6ddd-4a86-8174-ff123533fe4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f679aee2-0017-4211-9a13-dbefe60aaba7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200110_god_samsung_kozmeghallgatas","timestamp":"2020. január. 10. 19:10","title":"Ön is elköltözne a vörös zónából? Aggódnak a Samsung-gyár mellett élők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]