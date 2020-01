Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3191661-b97f-46a0-8260-387653c99785","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Közlekedő Tömeg Egyesület szerint le kellene fújni az átnevezést.","shortLead":"A Közlekedő Tömeg Egyesület szerint le kellene fújni az átnevezést.","id":"20200115_goncz_arpad_varoskozpont_3as_metro_atnevezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3191661-b97f-46a0-8260-387653c99785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0367d9cd-a54b-4665-aa19-a586b05c6052","keywords":null,"link":"/cegauto/20200115_goncz_arpad_varoskozpont_3as_metro_atnevezes","timestamp":"2020. január. 15. 18:19","title":"Január végétől Göncz Árpád nevét viseli az Árpád híd metróállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46dd4f4-e341-4242-a5c0-b7dbdcc674b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt fideszes képviselő a Blikk szerint a kecskeméti börtönben van, amelyről az a hír járja, hogy \"szinte egy szanatórium\".\r

","shortLead":"A volt fideszes képviselő a Blikk szerint a kecskeméti börtönben van, amelyről az a hír járja, hogy \"szinte...","id":"20200116_mengyi_roland_borton_kecskemet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e46dd4f4-e341-4242-a5c0-b7dbdcc674b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4cf01d4-80a9-4976-ac12-8dc8c31ebc56","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_mengyi_roland_borton_kecskemet","timestamp":"2020. január. 16. 07:18","title":"Titokban vonult börtönbe Mengyi Roland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c424dd62-b6a5-41fa-a6bb-903b6c3ea3a3","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Hiába lett botrány, majd költségvetési csalás miatt nyomozás annak a lovas központnak az ügyében, amely iskolásoknak és szakembereknek épült, de végül Czerván György fideszes képviselő veje használta. Az eljárást ugyanis simán megszüntették azzal, hogy nem találtak elég bizonyítékot visszaélésre. Csakhogy a birtokunkba került határozat alapján hihetetlenül dilettáns nyomozás zajlott: a közcélra létrehozott ingatlan egy részére be sem engedték a hatóság embereit, mire azok bemondásra elhitték, hogy ott minden rendben van. Olyan tanút is találtunk, aki várta az idézést, de végül meg sem hallgatták.","shortLead":"Hiába lett botrány, majd költségvetési csalás miatt nyomozás annak a lovas központnak az ügyében, amely iskolásoknak és...","id":"20200117_Loszolarium_felmillioert_siman_lezartak_a_fideszes_kepviselonek_kinos_ugyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c424dd62-b6a5-41fa-a6bb-903b6c3ea3a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920a8ebb-eeb8-459c-bcfe-56d3d404686d","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_Loszolarium_felmillioert_siman_lezartak_a_fideszes_kepviselonek_kinos_ugyet","timestamp":"2020. január. 17. 06:30","title":"Lószolárium félmillióért: kontárkodva zárták le a fideszes képviselőnek kínos nyomozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40968ad6-5920-476b-afd1-9050ef1d505d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elkészült a Microsoft a Google Chrome által is használt Chromium motorra épülő Edge böngészőjével, amit nemcsak a windowsos gépekre, hanem macOS-re, Androidra és iOS-re is telepíthetünk.","shortLead":"Elkészült a Microsoft a Google Chrome által is használt Chromium motorra épülő Edge böngészőjével, amit nemcsak...","id":"20200116_microsoft_edge_bongeszo_telepitese_windows_macos_ios_android_chromium_motor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40968ad6-5920-476b-afd1-9050ef1d505d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b67e302b-de08-4dd6-adb3-f8fbdbc31ce2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_microsoft_edge_bongeszo_telepitese_windows_macos_ios_android_chromium_motor","timestamp":"2020. január. 16. 09:33","title":"Így tudja telepíteni a Microsoft új Edge böngészőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05a603e-e974-48b0-ad8c-c8dd17d4cadb","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Katonai technológia, műholdak és más hi-tech megoldások nélkül ma már nem is érdemes tűzoltani és füstugrani.","shortLead":"Katonai technológia, műholdak és más hi-tech megoldások nélkül ma már nem is érdemes tűzoltani és füstugrani.","id":"20200116_tuzvesz_Ausztralia_dronok_tuzoltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f05a603e-e974-48b0-ad8c-c8dd17d4cadb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad67adab-68ef-4f43-977b-9d7ff63288fe","keywords":null,"link":"/360/20200116_tuzvesz_Ausztralia_dronok_tuzoltas","timestamp":"2020. január. 16. 19:00","title":"Drónok és mesterséges intelligencia nélkül még borzasztóbb lenne az ausztráliai tűzvész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fa2f44-f37e-4cae-bb37-322d6f2b3acc","c_author":"HVG","category":"360","description":"A múltat ugyanolyan nehéz megérteni, mint a jövőt megmondani. A HVG jóslata: a következő évtized a 100 évvel ezelőtti régi történeteket fogalmazza újra, de minden gyorsabb, veszélyesebb és még inkább felhasználóbarát lesz. Ez sorozatunk 5. része, a téma a sport.","shortLead":"A múltat ugyanolyan nehéz megérteni, mint a jövőt megmondani. A HVG jóslata: a következő évtized a 100 évvel ezelőtti...","id":"20200115_19202020_sport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87fa2f44-f37e-4cae-bb37-322d6f2b3acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f4655b-46af-4112-bcc9-a9fb5f829ca5","keywords":null,"link":"/360/20200115_19202020_sport","timestamp":"2020. január. 15. 14:30","title":"1920–2020: Interpellálják-e a kormányt, ha Dzsudzsákék kikapnak Bulgáriától? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b5b2d82-0b3d-4ee3-9a8a-445f95d12c65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most már a Fidelitas is tudja: ha a közösségi médiában indítanak el egy kampányt, az a visszájára fordulhat.","shortLead":"Most már a Fidelitas is tudja: ha a közösségi médiában indítanak el egy kampányt, az a visszájára fordulhat.","id":"20200115_fidelitas_instagram_kolcsey_o1g","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b5b2d82-0b3d-4ee3-9a8a-445f95d12c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93a145fe-60cb-422f-8ede-08476b6de1f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_fidelitas_instagram_kolcsey_o1g","timestamp":"2020. január. 15. 09:02","title":"Instagramon kért képeket a Fidelitas, O1G-özön árasztotta el őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88eda7d6-582e-48cf-9c9d-bc4a67769586","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A cirmos remekül szaladgál a protézissel.","shortLead":"A cirmos remekül szaladgál a protézissel.","id":"20200116_titanium_protezis_macska_fagyasi_serules_sziberia_dymka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88eda7d6-582e-48cf-9c9d-bc4a67769586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62703aee-2027-4763-9673-1d5fc1569c06","keywords":null,"link":"/elet/20200116_titanium_protezis_macska_fagyasi_serules_sziberia_dymka","timestamp":"2020. január. 16. 14:51","title":"Titániumból készült mancsokat kapott egy hóban összefagyott macska","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]