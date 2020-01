Nem járult hozzá a kormányhivatal a ferihegyi repülőtér 2-es terminálja elé tervezett parkolóház megépítéséhez, így annak a helyén gödör marad - írja a Napi.hu.

Ez derül ki Orbán Balázs miniszterelnökségi államtitkár válaszából, amelyet Kunhalmi Ágnes MSZP-s képviselő kérdésére adott.

A parkolóházhoz szükséges gödröt 2018-ban kiásták, azóta körbekerítve látogatható a nemzetközi repülőtér főbejáratával szemben. Az engedélyt azért nem kapták meg, mert a környéken több hasonló létesítmény is található.

Orbán hozzátette, hogy a reptér megközelíthetőségét a kötöttpályás közlekedéssel szeretnék javítani - egyébként ennek megvalósítását is akadályozta volna a parkolóház. Ugyanakkor a gyorsvasút sem épül. Ehhez rendelkezésre állnak az engedélyek, és a tervek is, a fejlesztést az EU is támogatja.