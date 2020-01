Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"510a9c59-e389-4eb3-b04b-da13fe8cae7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tízezer dobozos járműből áll majd az Amazon flottája, amely indiai nagyvárosokban hordja majd ki a neten rendelt árukat. Van azért valami bizarr abban, hogy a világ egyik leggazdagabb vállalkozója hogyan örül egy ilyen riksának. ","shortLead":"Tízezer dobozos járműből áll majd az Amazon flottája, amely indiai nagyvárosokban hordja majd ki a neten rendelt...","id":"20200122_Buszken_feszit_Jeff_Bezos_az_Amazon_vezere_elektromos_riksahadsere_elen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=510a9c59-e389-4eb3-b04b-da13fe8cae7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76f587b6-7534-4512-90d3-b91b36f1bb61","keywords":null,"link":"/cegauto/20200122_Buszken_feszit_Jeff_Bezos_az_Amazon_vezere_elektromos_riksahadsere_elen","timestamp":"2020. január. 22. 15:52","title":"Büszkén feszít Jeff Bezos elektromos riksahadserege élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4921b403-7db6-4ff4-a480-4175228cdc36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Röszkénél akarta az országba csempészni a kábítószert.","shortLead":"Röszkénél akarta az országba csempészni a kábítószert.","id":"20200123_Negyedkilo_heroint_probalt_Magyarorszagra_hozni_egy_angol_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4921b403-7db6-4ff4-a480-4175228cdc36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c074953-34f3-43b0-b4ab-c575ec7c6bd3","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Negyedkilo_heroint_probalt_Magyarorszagra_hozni_egy_angol_ferfi","timestamp":"2020. január. 23. 19:13","title":"Negyedkiló heroint próbált Magyarországra hozni egy angol férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d59f9027-1cc6-4d83-887c-c92ffb113057","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar hajó elhunyt kapitányát képviselő ügyvéd szerint a svájci cég időhúzásra játszik.","shortLead":"A magyar hajó elhunyt kapitányát képviselő ügyvéd szerint a svájci cég időhúzásra játszik.","id":"20200124_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d59f9027-1cc6-4d83-887c-c92ffb113057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408930f6-f245-4c32-b111-b8c490039e59","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_","timestamp":"2020. január. 24. 11:45","title":"Hableány-tragédia: nem ismeri el felelősségét a Viking Sigyn üzemeltetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42321124-cd52-4352-98b1-6992b2cb467f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az E.ON megbízásából készült felmérés szerint a magyar lakosság nagyobb része 20 Celsius-fokos hálószóbában tér nyugovóra. A tudomány úgy véli: jobban járunk, ha ennél hidegebben alszunk el.","shortLead":"Az E.ON megbízásából készült felmérés szerint a magyar lakosság nagyobb része 20 Celsius-fokos hálószóbában tér...","id":"20200123_hany_fokban_kell_aludni_felmeres_kutatas_eon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42321124-cd52-4352-98b1-6992b2cb467f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ff0090-3e8f-4d3b-8c3b-d08a201a0f50","keywords":null,"link":"/tudomany/20200123_hany_fokban_kell_aludni_felmeres_kutatas_eon","timestamp":"2020. január. 23. 09:03","title":"Kiderült, hány fokban szeretnek aludni a magyarok – de nem biztos, hogy jól teszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4af1f00-dcd6-4f19-a6e0-e61f65a0b2c0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez itt a Thunderstruck bébi verziója!","shortLead":"Ez itt a Thunderstruck bébi verziója!","id":"20200124_ACDC_dal_Thunderstruck_baba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4af1f00-dcd6-4f19-a6e0-e61f65a0b2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a2fd76-ec5b-4ae5-8dcc-08e33b2313bf","keywords":null,"link":"/kultura/20200124_ACDC_dal_Thunderstruck_baba","timestamp":"2020. január. 24. 12:42","title":"Kisfia gügyögéséből vágott össze egy AC/DC-dalt a kitartó apa – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72bef042-e4c0-4974-a9c4-da55ace85d78","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Még az utolsó pillanatokban is volt esély a döntetlenre.","shortLead":"Még az utolsó pillanatokban is volt esély a döntetlenre.","id":"20200123_noi_vizilabda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72bef042-e4c0-4974-a9c4-da55ace85d78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cace76c6-3763-4ac7-8b04-a682eb42fd93","keywords":null,"link":"/sport/20200123_noi_vizilabda","timestamp":"2020. január. 23. 20:07","title":"Hiába a szenzációs hajrá, bronzéremért játszhat a magyar női vízilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24460cfa-f6ea-42ad-807f-18a48e348872","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Schobert Norbert egy nagyon is élő és valóságos közeg terméke, ezért hiába a felháborodás, tulajdonképpen nincs a megnyilvánulásaiban semmi meglepő. Megnéztük, hogyan tükröződik a mondataiban a társadalom, amelyben élünk. ","shortLead":"Schobert Norbert egy nagyon is élő és valóságos közeg terméke, ezért hiába a felháborodás, tulajdonképpen nincs...","id":"20200122_Schobert_Norbert_es_a_nok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24460cfa-f6ea-42ad-807f-18a48e348872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cfa3200-ca68-49bd-ba23-5dba08cf4bfd","keywords":null,"link":"/elet/20200122_Schobert_Norbert_es_a_nok","timestamp":"2020. január. 22. 17:25","title":"Schobert Norbert és a nők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47a49c89-002c-4264-9aff-cb029d0aa9ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gyorsvasút elvileg lesz, de az sehol sem tart.","shortLead":"Gyorsvasút elvileg lesz, de az sehol sem tart.","id":"20200124_Parkolohaz_sose_lesz_Ferihegyen_a_godor_marad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47a49c89-002c-4264-9aff-cb029d0aa9ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd6cc0f-43c9-4959-974d-6db8f6cf33b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200124_Parkolohaz_sose_lesz_Ferihegyen_a_godor_marad","timestamp":"2020. január. 24. 11:32","title":"Parkolóház nem lesz Ferihegyen, de a gödör marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]