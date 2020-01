Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1888a1a-e7a0-4c6f-9e02-47675d553314","c_author":"HVG","category":"360","description":"Húsznál is több nemzet hagyományai keverednek a legnagyobb horvát kikötővárosban, Rijekában, ahol idén is több tízezer látogatót várnak a februári álarcos karneválra.","shortLead":"Húsznál is több nemzet hagyományai keverednek a legnagyobb horvát kikötővárosban, Rijekában, ahol idén is több tízezer...","id":"202004_rijeka_europa_kulturalis_fovarosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1888a1a-e7a0-4c6f-9e02-47675d553314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3c0f7ee-830f-4ec1-9ec4-28b7ed5215a4","keywords":null,"link":"/360/202004_rijeka_europa_kulturalis_fovarosa","timestamp":"2020. január. 25. 09:00","title":"Valódi olvasztótégely Európa kulturális fővárosa és nincs is messze ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20ec9dfc-9a26-4bd6-931b-2e2e107282de","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Sir Elton John és Idina Menzel amerikai musical-előadó is előad egy-egy dalt az Oscar-gálán.\r

\r

","shortLead":"Sir Elton John és Idina Menzel amerikai musical-előadó is előad egy-egy dalt az Oscar-gálán.\r

\r

","id":"20200124_Elton_John_is_fellep_az_Oscargalan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20ec9dfc-9a26-4bd6-931b-2e2e107282de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616ff30f-0a73-456c-bf1f-6be7c9b0a505","keywords":null,"link":"/kultura/20200124_Elton_John_is_fellep_az_Oscargalan","timestamp":"2020. január. 24. 12:52","title":"Elton John is fellép az Oscar-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24460cfa-f6ea-42ad-807f-18a48e348872","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fitneszguru a héten sokakat magára haragított egy videójával. Most azt mondta, eljött a bocsánatkérés ideje.","shortLead":"A fitneszguru a héten sokakat magára haragított egy videójával. Most azt mondta, eljött a bocsánatkérés ideje.","id":"20200124_schobert_norbert_tulsuly_ducik_hazassag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24460cfa-f6ea-42ad-807f-18a48e348872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f6bdcf-b162-4b83-9c67-c7924261d96a","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_schobert_norbert_tulsuly_ducik_hazassag","timestamp":"2020. január. 24. 20:58","title":"Bocsánatot kért Schobert Norbert, igaz, nem mindenért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mobilját vették el, nem először csináltak ilyet.","shortLead":"Mobilját vették el, nem először csináltak ilyet.","id":"20200124_Harman_raboltak_ki_egy_kinai_not","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"522f1467-ee26-4e98-9482-8f45ea965e6a","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_Harman_raboltak_ki_egy_kinai_not","timestamp":"2020. január. 24. 08:39","title":"Hárman raboltak ki egy kínai nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9353144-762d-4c0b-a5d7-bd601abfef8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egyre szürreálisabb a helyzet a Zrínyi utcában.","shortLead":"Egyre szürreálisabb a helyzet a Zrínyi utcában.","id":"20200124_Kivulrol_bedeszkazta_a_szomszed_etterem_a_CEUlaboratorium_ablakait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9353144-762d-4c0b-a5d7-bd601abfef8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081cffff-0b7f-4a10-9161-9080f1bad3e4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200124_Kivulrol_bedeszkazta_a_szomszed_etterem_a_CEUlaboratorium_ablakait","timestamp":"2020. január. 24. 12:55","title":"Kívülről bedeszkázta a szomszéd étterem a CEU-laboratórium ablakait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b374ee5-d01b-428e-99d4-5fdbe0c4b3bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még dohányoztak, naponta majdnem 10 ezer forintot költöttek cigarettára. Egy idő után felmerült bennük, hogy mást is vehetnének a pénzből.","shortLead":"Még dohányoztak, naponta majdnem 10 ezer forintot költöttek cigarettára. Egy idő után felmerült bennük, hogy mást is...","id":"20200125_tesla_model_s_cigaretta_cigi_dohanyzas_sporolas_megtakaritas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b374ee5-d01b-428e-99d4-5fdbe0c4b3bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5e3bef-5815-4326-aa51-5fef114c55aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200125_tesla_model_s_cigaretta_cigi_dohanyzas_sporolas_megtakaritas","timestamp":"2020. január. 25. 20:10","title":"Letette a cigit az ír házaspár, ezután már futotta új Teslára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8f09ae5-9671-41fd-b6f6-8a636f755cfa","c_author":"Balla István","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Két éve módosította a kormány a kéményellenőrzésekről szóló jogszabályt, azóta nem kötelező a kéményseprés a családi házaknál. A szakemberek akkor óriási veszélyt láttak a változtatásban, de a katasztrófavédelem számai egyelőre ezt nem támasztják alá. A kéményseprők szakszervezetőjének vezetője isteni szerencséről beszél, és pontatlan adatokról. Az én házamban mindenesetre az előbbit állapította meg a kéményseprő.\r

\r

","shortLead":"Két éve módosította a kormány a kéményellenőrzésekről szóló jogszabályt, azóta nem kötelező a kéményseprés a családi...","id":"20200121_kemenysepro_szen_monoxid_okf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8f09ae5-9671-41fd-b6f6-8a636f755cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"199c783a-2f11-4055-9b10-1ec34f111225","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200121_kemenysepro_szen_monoxid_okf","timestamp":"2020. január. 24. 11:22","title":"Könnyen tragédia lehet abból, ha begyújt otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c87d6f-84b6-4700-8c53-bb3bfa1916f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem most lesz a legszebb idő a héten.","shortLead":"Nem most lesz a legszebb idő a héten.","id":"20200126_Onos_eso_teszi_meg_szurkebbe_a_vasarnapot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9c87d6f-84b6-4700-8c53-bb3bfa1916f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b66441f-6cc6-46ad-b3af-0c3db2bae6ff","keywords":null,"link":"/elet/20200126_Onos_eso_teszi_meg_szurkebbe_a_vasarnapot","timestamp":"2020. január. 26. 07:58","title":"Ónos eső teszi még szürkébbé a vasárnapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]