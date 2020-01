Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f12adf7-2825-49b7-89f0-7e8d22cb5a5c","c_author":"Nehéz-Posony Márton","category":"gazdasag","description":"A gazdaglisták forrásai olyan nyilvános adatbázisok, amelyek célja a gazdasági forgalom biztonságának erősítése. Erősen kétséges ezért, hogy a listák közzétételéhez az érintettek hozzájárulására lenne szükség, ellentétben a Hell Energy tulajdonosainak álláspontjával.","shortLead":"A gazdaglisták forrásai olyan nyilvános adatbázisok, amelyek célja a gazdasági forgalom biztonságának erősítése. Erősen...","id":"20200129_A_HVG_ugyvedje_valaszol_adatkezelese_a_gazdaglista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f12adf7-2825-49b7-89f0-7e8d22cb5a5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38bec881-6971-4eba-a032-0334f794ada8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_A_HVG_ugyvedje_valaszol_adatkezelese_a_gazdaglista","timestamp":"2020. január. 29. 18:06","title":"A HVG ügyvédje válaszol: adatkezelés-e a gazdaglista?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d6ca77-7a89-47e5-b60f-a7d27dbb5410","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Összehangolt nemzetközi fellépésre van szükség.","shortLead":"Összehangolt nemzetközi fellépésre van szükség.","id":"20200130_Kihirdette_a_globalis_egeszsegugyi_veszhelyzetet_a_WHO","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4d6ca77-7a89-47e5-b60f-a7d27dbb5410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcec725e-1ac7-41ee-9489-4e2a7a84a0fd","keywords":null,"link":"/vilag/20200130_Kihirdette_a_globalis_egeszsegugyi_veszhelyzetet_a_WHO","timestamp":"2020. január. 30. 20:50","title":"Kihirdette a globális egészségügyi vészhelyzetet a WHO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74545b8-59ab-460b-a5f9-57c54e9fd036","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden esetet egyedileg vizsgálnak meg.","shortLead":"Minden esetet egyedileg vizsgálnak meg.","id":"20200130_Mar_tobb_mint_hetezer_kerelem_erkezett_iskolaerettseg_ugyeben_az_Oktatasi_Hivatalhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b74545b8-59ab-460b-a5f9-57c54e9fd036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f06b4753-39ce-4eec-ab8c-fe3bdf62cf4e","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_Mar_tobb_mint_hetezer_kerelem_erkezett_iskolaerettseg_ugyeben_az_Oktatasi_Hivatalhoz","timestamp":"2020. január. 30. 15:49","title":"Hétezernél is több kérelem érkezett iskolaérettség ügyében az Oktatási Hivatalhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d3ae2f-4a6d-493a-8221-abe93a692195","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Átlépte a McDonald's éves profitja a 6 milliárd dolláros határt.","shortLead":"Átlépte a McDonald's éves profitja a 6 milliárd dolláros határt.","id":"20200129_Az_elemzoket_is_meglepte_mekkora_nyereseget_ert_el_a_McDonalds","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07d3ae2f-4a6d-493a-8221-abe93a692195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1023142-f1dd-49b0-b87b-80e91e4db412","keywords":null,"link":"/kkv/20200129_Az_elemzoket_is_meglepte_mekkora_nyereseget_ert_el_a_McDonalds","timestamp":"2020. január. 29. 18:03","title":"Az elemzőket is meglepte, mekkora nyereséget ért el a McDonald's","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5480cb06-75d4-43d7-877f-6ec382ccd884","c_author":"Pitti Zoltán","category":"360","description":"Pitti Zoltán közgazdász, a Budapesti Corvinus Egyetem nyugalmazott tudományos kutatója, az adóhatóság korábbi elnöke veszi sorra, hogy miért visznek tévútra azok az érvek, ellenérvek, ötletek és gondolatok, amelyek a legkisebb keresetekről szóló viták, egyeztetések során rendre felmerülnek.","shortLead":"Pitti Zoltán közgazdász, a Budapesti Corvinus Egyetem nyugalmazott tudományos kutatója, az adóhatóság korábbi elnöke...","id":"20200130_Minimalberek_nem_is_arrol_vitazunk_amirol_kellene","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5480cb06-75d4-43d7-877f-6ec382ccd884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1fa3f81-611c-49f3-b743-aac48919cef9","keywords":null,"link":"/360/20200130_Minimalberek_nem_is_arrol_vitazunk_amirol_kellene","timestamp":"2020. január. 30. 15:00","title":"Minimálbérek: nem is arról vitázunk, amiről kellene?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mennyire veszélyes a kínai koronavírus, hogyan lehet elkapni, és mit tesznek a kínai és a magyar hatóságok, hogy ne terjedjen tovább? Magyarázó videó Gergely Mártonnal.","shortLead":"Mennyire veszélyes a kínai koronavírus, hogyan lehet elkapni, és mit tesznek a kínai és a magyar hatóságok, hogy ne...","id":"20200129_Minden_amit_a_koronavirusrol_tudni_kell__gyerekbarat_videoban_mondjuk_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac410b0-169f-4b62-a3cf-0558965d1c30","keywords":null,"link":"/360/20200129_Minden_amit_a_koronavirusrol_tudni_kell__gyerekbarat_videoban_mondjuk_el","timestamp":"2020. január. 29. 15:00","title":"Minden, amit a koronavírusról tudni kell – gyerekbarát videóban mondjuk el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a35ee5-f673-4062-ba8b-8d227612ae33","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"30 üzletről van szó, egyik sem fog kinyitni, míg tombol a járvány.","shortLead":"30 üzletről van szó, egyik sem fog kinyitni, míg tombol a járvány.","id":"20200130_ikea_uzlet_koronavirus_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26a35ee5-f673-4062-ba8b-8d227612ae33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af4f080-7d33-40dc-905f-d709dc263cde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200130_ikea_uzlet_koronavirus_kina","timestamp":"2020. január. 30. 05:22","title":"Az IKEA bezárja kínai áruházait a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"873b8af9-3722-410a-9444-32b602570966","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legnagyobb valószínűsége annak van, hogy a hét magyar, aki kérte, menekítsék ki őket Kínából, francia segítséggel hagyhatja el az országot.","shortLead":"A legnagyobb valószínűsége annak van, hogy a hét magyar, aki kérte, menekítsék ki őket Kínából, francia segítséggel...","id":"20200130_Koronavirus_szombaton_elhagyhatjak_Kinat_a_magyarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=873b8af9-3722-410a-9444-32b602570966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe6b8cb6-bc95-4131-8d5d-bd19363d9e21","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_Koronavirus_szombaton_elhagyhatjak_Kinat_a_magyarok","timestamp":"2020. január. 30. 15:40","title":"Koronavírus: szombaton elhagyhatják Kínát a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]