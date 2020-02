Ha valaki egy Ferrari F40-esre vágyik, az készüljön fel, hogy eleve eurómilliókat költhet. A középmotoros olasz szuperautóhoz, amelyben egy 2.9 literes duplaturbós motor van és összesen 1311 példányt gyártottak belőle, általában jócskán az egymillió euró feletti ártartományban lehet hozzájutni.

Ugyanakkor, ahogy az ilyen ritkaságoknál lenni szokott, mindig van egy pár még ritkább változat belőlük. Jelen esetben egy versenyspecifikációval rendelkező Ferrari F40 LM-ről van szó.

A 74045-ös alvázszámú ritkaságot a Sotheby’s aukciós ház bocsátotta árverésre sikeresen. Ez a darab olyan különlegességekkel rendelkezik, mint az erősebb fékrendszer, a versenyváltó, a merevebb karosszéria és az eredetinél lényegesen nagyobb teljesítményű motor.

A gyári autók 471 lóerője helyett ez a gép már 700 lóerős és mindehhez az utcai változatnál könnyebb, mindössze 1050 kilogrammos, míg az eredeti modellek tömege 1350 kiló volt.

Ez a példány az életét 1987-ben, prototípusként kezdte, egyike volt az első F40-eseknek. 1992-ben megvásárolta egy Rene Herzog nevű versenyző, aki a jelenlegi formájára alakítatta a Michelotto céggel.

A kocsi több tulajdonost is megjárt, többek közt a kilencvenes évek elején egy francia versenycsapatot is, ahol a gallok kék versenyszínét is kapta. A csapat szerepelt is Le Mansban 1995-ben, ahol a kocsi a kategóriájában a tizenkettedik lett.

A Sotheby’s-t a legutóbbi tulaj bízta meg az eladással, amelyre sor is került a csütörtöki napon és a kocsiért az új tulajdonosa nem kevesebb, mint 4 842 500 dollárt fizetett, amely jelen pillanatban közel 1,5 milliárd forint.

