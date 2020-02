Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1876794c-5b63-48c1-9ed3-5f68b713c6f7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Az őszi önkormányzati választás megmutatta, hogy Orbán sem verhetetlen” – mondta a HVG hetilapnak adott interjújában Cohn-Bendit francia-német politikus, az 1968-as diáklázadás központi figurája, aki húsz évig volt a zöld EP-frakció tagja.","shortLead":"„Az őszi önkormányzati választás megmutatta, hogy Orbán sem verhetetlen” – mondta a HVG hetilapnak adott interjújában...","id":"20200205_CohnBendit_Orban_klimavedo_lett_Mazel_tov","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1876794c-5b63-48c1-9ed3-5f68b713c6f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"775dbf5a-7708-4b66-9f0c-2595f09ad4c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_CohnBendit_Orban_klimavedo_lett_Mazel_tov","timestamp":"2020. február. 05. 11:43","title":"Cohn-Bendit: Orbán klímavédő lett? Mazel tov","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán Viktor Olaszországban találkozik szélsőjobbos vezetőkkel, Magyarországon továbbra sincs koronavírus fertőzött, Dzsudzsák szabadon igazolható lehet. ","shortLead":"Orbán Viktor Olaszországban találkozik szélsőjobbos vezetőkkel, Magyarországon továbbra sincs koronavírus fertőzött...","id":"20200204_Radar360_Tanarok_szelfiznek_a_NAT_ellen_baleseteket_hozott_a_szel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a8a6c0-7617-423e-b1bd-ad59c2aa8be7","keywords":null,"link":"/360/20200204_Radar360_Tanarok_szelfiznek_a_NAT_ellen_baleseteket_hozott_a_szel","timestamp":"2020. február. 04. 17:30","title":"Radar360: Tanárok szelfiznek a NAT ellen, baleseteket hozott a szél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca0ec3ed-bd89-4786-90f8-a42db6747f62","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Setra busz teljesen kiégett percek alatt. Az esetről videó is készült. ","shortLead":"A Setra busz teljesen kiégett percek alatt. Az esetről videó is készült. ","id":"20200204_Mar_langolt_a_busz_Sorokpolanynal_amikor_eszrevettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca0ec3ed-bd89-4786-90f8-a42db6747f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed001e1b-8af9-40bf-92a6-0ca6284ebd81","keywords":null,"link":"/cegauto/20200204_Mar_langolt_a_busz_Sorokpolanynal_amikor_eszrevettek","timestamp":"2020. február. 04. 10:39","title":"Egy autós vágott a lángoló a busz elé, kellett is a figyelmeztetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9c54a6-f05f-432a-b592-9575e53e655f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék azzal, hogy elmeszelte a rendőrség határozatát még nem engedélyezte a szélsőjobboldali rendezvény megtartását.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék azzal, hogy elmeszelte a rendőrség határozatát még nem engedélyezte a szélsőjobboldali...","id":"20200204_Nem_engedelyezte_a_birosag_a_Becsulet_Napja_rendezvenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab9c54a6-f05f-432a-b592-9575e53e655f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d2cb84-50f1-428d-a3c2-d44803ac5272","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_Nem_engedelyezte_a_birosag_a_Becsulet_Napja_rendezvenyt","timestamp":"2020. február. 04. 19:15","title":"Nem engedélyezte a bíróság a Becsület Napja rendezvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86dc9c9b-6467-4e37-aa1d-23abb5b6327d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy nemzeti kulturális csúcsintézmény létrehozásáról került előterjesztés a kormány elé, több ingatlan, intézmény és ösztöndíj is az új szervezethez tartozna, ha megvalósul a javaslat.","shortLead":"Egy nemzeti kulturális csúcsintézmény létrehozásáról került előterjesztés a kormány elé, több ingatlan, intézmény és...","id":"20200204_Index_Gigantikus_kulturalis_birodalmat_raknanak_ossze_Demeter_Szilardeknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86dc9c9b-6467-4e37-aa1d-23abb5b6327d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3f269b-f607-4e51-8e26-8c9c914fec78","keywords":null,"link":"/kultura/20200204_Index_Gigantikus_kulturalis_birodalmat_raknanak_ossze_Demeter_Szilardeknak","timestamp":"2020. február. 04. 08:03","title":"Index: Gigantikus kulturális birodalmat raknának össze Demeter Szilárdéknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1039c1a-3b83-4c44-8c88-5c495f84017f","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Olyan felelősségteljes állás a tanároké, hogy nem lehet rájuk bízni, mit tanítsanak – ennek a szellemében készült a Nemzeti alaptanterv legújabb változata, amelyben a politikai szempontok nyilvánvalóan felülírták a szakmai megfontolásokat.","shortLead":"Olyan felelősségteljes állás a tanároké, hogy nem lehet rájuk bízni, mit tanítsanak – ennek a szellemében készült...","id":"20200205_Tortenelmietlen_lecke_a_NAT","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1039c1a-3b83-4c44-8c88-5c495f84017f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0737a2fd-7672-49b6-9fad-53c161896ec0","keywords":null,"link":"/360/20200205_Tortenelmietlen_lecke_a_NAT","timestamp":"2020. február. 05. 15:00","title":"Az új NAT ideológiája nem is 40, hanem 100 évvel korábbi időket idéz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de5d293-b895-44f7-9474-979fdc541679","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szerkezet az épület mellett parkoló autókra esett.","shortLead":"A szerkezet az épület mellett parkoló autókra esett.","id":"20200205_Leszakitotta_egy_sportcsarnok_tetejet_a_szel_Torokszentmikloson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5de5d293-b895-44f7-9474-979fdc541679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f4723c-2cf6-4c83-a684-82f4e19bd7aa","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Leszakitotta_egy_sportcsarnok_tetejet_a_szel_Torokszentmikloson","timestamp":"2020. február. 05. 14:08","title":"Leszakította egy sportcsarnok tetejét a szél Törökszentmiklóson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b4b940-2665-4f5e-a150-a9ab940d232c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma 45 éve, hogy kihirdették a KRESZ-t. Az újabb születésnap alkalmából egy bárki számára kitölthető online tesztet tett közzé a magyar rendőrség.","shortLead":"Ma 45 éve, hogy kihirdették a KRESZ-t. Az újabb születésnap alkalmából egy bárki számára kitölthető online tesztet tett...","id":"20200205_kresz_teszt_online","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45b4b940-2665-4f5e-a150-a9ab940d232c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"016ddb6c-a28e-4452-95b8-b5077aa6a0a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_kresz_teszt_online","timestamp":"2020. február. 05. 16:03","title":"És önnek mennyire megy a KRESZ? Ezzel a programmal kiderítheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]