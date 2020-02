Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Disney videostreaming szolgáltatására előfizetők száma meghaladta a 28 milliót. Mindehhez nem volt szükség három hónapnál többre. Valamit tudhat a Disney+: csak úgy gyűlnek az előfizetők
De nyerhet még néhány kategóriában. A Jojo Nyuszi is Oscar-díjas
Nem tájékoztatta a felhasználókat az Apple, hogy az évek során szándékosan lassítja az iPhone-okat, ezért most fizetnie kell.
25 millió eurós büntetést kapott az Apple
Történelmi pillanat ez, a legjobb film és a legjobb nemzetközi film kategóriában is nyert Pong Dzsunho filmje, az Élősködők. Az ír üres kézzel távozott, Oscart nyert Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Renée Zellweger és Laura Dern is. Ez volt a 92. Oscar-gála percről percre tudósítása. Tarolt az Élősködők, hoppon maradt Az ír
Hiába vezetett, kikapott a Juventus.
Ronaldo nagy gólt lőtt, de így is kikapott a Juventus - videó
Nevet változtatnak.
Az LMP megtalálta a megoldást
A katasztrófavédelem arra figyelmeztet, hogy fákat csavarhat ki az érkező vihar, érdemes zárt helyen átvészelni az ítéletidőt.
106 km/órás széllel érkezett meg a Ciara ciklon - jobb, ha ön is felkészül
Kínában már több a koronavírus-áldozat, mint amennyit a 2002-2003-as SARS-járvány követelt világszerte. Szombaton 89 ember halt meg Kínában a vírustól, ezt több, mint bármelyik korábbi napon. Az új fertőzöttek száma viszont csökkent.
A koronavírus már halálosabb a SARS-nál