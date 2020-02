Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"438da804-82f1-44ed-8eaf-36d84885e2c2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És a plakátot is el tudnánk képzelni a nappalink falán. ","shortLead":"És a plakátot is el tudnánk képzelni a nappalink falán. ","id":"20200212_Wes_Anderson_The_French_Dispatch","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=438da804-82f1-44ed-8eaf-36d84885e2c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71565877-f924-4d10-aba9-91d3232cc169","keywords":null,"link":"/kultura/20200212_Wes_Anderson_The_French_Dispatch","timestamp":"2020. február. 12. 11:00","title":"Olyan sztárparádéval jön Wes Anderson új filmje, hogy már most nem akarunk lemaradni róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bfa8544-f51a-4cc4-b780-a607ed5b6f98","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges kiadás is készülhet a Samsung új összehajtható telefonjából – erre utal a videó, melyben a Thom Browne divatház neve is feltűnik.","shortLead":"Különleges kiadás is készülhet a Samsung új összehajtható telefonjából – erre utal a videó, melyben a Thom Browne...","id":"20200211_samsung_galaxy_z_flip_thom_browne_edition_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bfa8544-f51a-4cc4-b780-a607ed5b6f98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"350644a9-a169-4594-a53b-bdf44d58e5e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200211_samsung_galaxy_z_flip_thom_browne_edition_video","timestamp":"2020. február. 11. 14:13","title":"Divat a javából: különleges kiadás is jön a Samsung Galaxy Z Flipből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Balog Zoltánék megismertetnék a brüsszeli buborékkal az igazi Közép-Európát.","shortLead":"Balog Zoltánék megismertetnék a brüsszeli buborékkal az igazi Közép-Európát.","id":"20200212_Irodat_nyit_Brusszelben_a_Fidesz_partalapitvanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ac100e-5f6f-4c12-84a2-256d9bbb64d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Irodat_nyit_Brusszelben_a_Fidesz_partalapitvanya","timestamp":"2020. február. 12. 08:02","title":"Irodát nyit Brüsszelben a Fidesz pártalapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07dc4815-d327-4576-967e-160d0449f9e4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szertartást szűk családi körben tartották, a nyilvános búcsúztató pedig február 24-én lesz.","shortLead":"A szertartást szűk családi körben tartották, a nyilvános búcsúztató pedig február 24-én lesz.","id":"20200212_Eltemettek_Kobe_Bryantet_es_a_lanyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07dc4815-d327-4576-967e-160d0449f9e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29bb0967-984a-42ae-a6fb-02becfff3a56","keywords":null,"link":"/sport/20200212_Eltemettek_Kobe_Bryantet_es_a_lanyat","timestamp":"2020. február. 12. 13:18","title":"Eltemették Kobe Bryantet és a lányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac9570f7-8b06-4792-baef-c2036d2001cd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Majdnem egy tonna terméket kellett kivonni a forgalomból, miután a Nébih ellenőrei meglátogattak egy budapesti tofugyárat.","shortLead":"Majdnem egy tonna terméket kellett kivonni a forgalomból, miután a Nébih ellenőrei meglátogattak egy budapesti...","id":"20200212_nebih_tofu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac9570f7-8b06-4792-baef-c2036d2001cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ccd12d5-16bf-4d9d-b08f-ef42e106e853","keywords":null,"link":"/kkv/20200212_nebih_tofu","timestamp":"2020. február. 12. 10:13","title":"Rágcsálóürülékkel teli tofugyárat záratott be a Nébih – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nincsenek sérültjei a hollandiai támadásnak.","shortLead":"Nincsenek sérültjei a hollandiai támadásnak.","id":"20200212_Levelbombak_robbantak_ket_holland_postai_elosztokozpontban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"868112e3-c011-46e9-8e76-ac16c83baad9","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_Levelbombak_robbantak_ket_holland_postai_elosztokozpontban","timestamp":"2020. február. 12. 10:24","title":"Levélbombák robbantak két holland postai elosztóközpontban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ferenc pápa elutasította azt a tavaly októberben több püspök által is kezdeményezett javaslatot, amely szerint engedélyeznék, hogy a világtól elzárt távoli helyeken nős férfiak is szolgálhassanak katolikus papként. A pápai állásfoglalás a tradíciókat féltő konzervatívok diadalát jelenti, szerintük a változtatás olyan lejtőre taszíthatta volna az egyházat, amelyen már nincs megállás.","shortLead":"Ferenc pápa elutasította azt a tavaly októberben több püspök által is kezdeményezett javaslatot, amely szerint...","id":"20200212_A_papa_elvetette_a_colibatus_reszleges_feloldasat_is_a_konzervativok_orulnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aef0065b-7824-4735-afe9-b646fffeed6a","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_A_papa_elvetette_a_colibatus_reszleges_feloldasat_is_a_konzervativok_orulnek","timestamp":"2020. február. 12. 12:38","title":"A pápa elvetette a cölibátus részleges feloldását, a konzervatívok örülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b62e0fa-d557-45cc-9e1a-b493cf39888a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három hím és egy anya neveli a kicsiket.","shortLead":"Három hím és egy anya neveli a kicsiket.","id":"20200213_Cukisag_nezegessen_szurikatabebiket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b62e0fa-d557-45cc-9e1a-b493cf39888a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5eaa065-ad74-4ce5-bc15-37ee587995e5","keywords":null,"link":"/elet/20200213_Cukisag_nezegessen_szurikatabebiket","timestamp":"2020. február. 13. 10:17","title":"Tündéri szurikáták születtek a miami állatkertben – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]