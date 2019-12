Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0d1d426-dd0b-46c9-b3f2-c47b1658d43c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van ugyan szerződés két céggel a vadplakátok eltávolítására, de a kampányplakátok eltakarításáért még ezen felül fizetnek.","shortLead":"Van ugyan szerződés két céggel a vadplakátok eltávolítására, de a kampányplakátok eltakarításáért még ezen felül...","id":"20191218_Otmillio_forintbol_oldja_meg_az_FKF_a_kampanyplakatok_eltavolitasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0d1d426-dd0b-46c9-b3f2-c47b1658d43c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c8e9be-5f28-4c85-b1df-0e76a0779b68","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Otmillio_forintbol_oldja_meg_az_FKF_a_kampanyplakatok_eltavolitasat","timestamp":"2019. december. 18. 05:48","title":"Ötmillió forintból oldja meg az FKF a kampányplakátok eltávolítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"018abb3b-dbf6-407d-8aee-b5c570697bd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lassan már nincs a világnak olyan eldugott szeglete ahova ne pillantott volna be a Google valamelyik térképkészítési szolgáltatása. A keresőóriás megosztotta az aktuális lefedettségi adatokat.","shortLead":"Lassan már nincs a világnak olyan eldugott szeglete ahova ne pillantott volna be a Google valamelyik térképkészítési...","id":"20191216_google_earth_google_maps_street_view_terkep_adatok_2019_december_lefedettseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=018abb3b-dbf6-407d-8aee-b5c570697bd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd2d23e-a774-472b-9b77-7bb1a7477443","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_google_earth_google_maps_street_view_terkep_adatok_2019_december_lefedettseg","timestamp":"2019. december. 16. 11:03","title":"A számok nem hazudnak: ezért érdemes a Google Térképet használni navigáláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1fc5bcd-ea9e-48ce-8b3a-0a8144476e6d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt egy hétben ötven vaddisznó hullájában találtak afrikai sertéspestis vírust, Pest megyében is újabb fertőzött tetemeket gyűjtöttek be. Bélmegyeren egyszerre tizenegy elhullott vadban mutatták ki a kórt, erre eddig alig volt példa.","shortLead":"Az elmúlt egy hétben ötven vaddisznó hullájában találtak afrikai sertéspestis vírust, Pest megyében is újabb fertőzött...","id":"20191217_Belmegyeren_egyszerre_tizenegy_vaddisznotetemben_mutattak_ki_a_sertespestist","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1fc5bcd-ea9e-48ce-8b3a-0a8144476e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cade03b0-ecbe-4bc0-b41f-2a6a5ed90b83","keywords":null,"link":"/kkv/20191217_Belmegyeren_egyszerre_tizenegy_vaddisznotetemben_mutattak_ki_a_sertespestist","timestamp":"2019. december. 17. 09:40","title":"Bélmegyeren egyszerre tizenegy vaddisznótetemben mutatták ki a sertéspestist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a4f6f1-b9bf-470b-80a3-82a64fb70b53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság hétfőn fog dönteni a Hableány-tragédia vádlottjának a letartóztatásáról.","shortLead":"A bíróság hétfőn fog dönteni a Hableány-tragédia vádlottjának a letartóztatásáról.","id":"20191216_Az_ugyeszseg_ismet_a_Viking_Sigyn_kapitanyanak_a_letartoztatasat_keri","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71a4f6f1-b9bf-470b-80a3-82a64fb70b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79b1652a-04a9-49c1-85f4-47ea5ae1c73e","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Az_ugyeszseg_ismet_a_Viking_Sigyn_kapitanyanak_a_letartoztatasat_keri","timestamp":"2019. december. 16. 10:59","title":"Az ügyészség ismét a Viking Sigyn kapitányának a letartóztatását kéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f41aab1-de0b-4ea6-ada5-68a36de62f7f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megérte a jubileumi kampány, hiszen jelenleg az All I Want For Christmas is You az első a Billboard 100-as listáján.","shortLead":"Megérte a jubileumi kampány, hiszen jelenleg az All I Want For Christmas is You az első a Billboard 100-as listáján.","id":"20191217_Tortenelmi_pillanat_25_ev_utan_eloszor_vezeti_Mariah_Carey_az_amerikai_toplistakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f41aab1-de0b-4ea6-ada5-68a36de62f7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b0d5c2-bdae-4ec3-9092-242374d02f1c","keywords":null,"link":"/kultura/20191217_Tortenelmi_pillanat_25_ev_utan_eloszor_vezeti_Mariah_Carey_az_amerikai_toplistakat","timestamp":"2019. december. 17. 11:07","title":"Történelmi pillanat: 25 év után először vezeti Mariah Carey az amerikai toplistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1227bd99-53ce-4f8f-8c40-a42cf380a334","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több kollégiumot, vállalkozói honlapot és a diákmunkások közterheinek csökkentését is megígérte a pénzügyminiszter.","shortLead":"Több kollégiumot, vállalkozói honlapot és a diákmunkások közterheinek csökkentését is megígérte a pénzügyminiszter.","id":"20191217_A_dolgozni_vagyo_fiataloknak_igert_nagyokat_Varga_Mihaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1227bd99-53ce-4f8f-8c40-a42cf380a334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ec7e64-b632-45ab-994f-2516f9fc99bd","keywords":null,"link":"/kkv/20191217_A_dolgozni_vagyo_fiataloknak_igert_nagyokat_Varga_Mihaly","timestamp":"2019. december. 17. 12:48","title":"A dolgozni vágyó fiataloknak ígért nagyokat Varga Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e384e1c-c768-4c3a-a37c-eb40eca1ecaf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyar Posta Sender! nevű alkalmazásával olyan képeslapok küldhetők, melyeket a felhasználó tervezett. Az elsőt ingyen viszik ki, még a nyomtatást is a cég állja.","shortLead":"A Magyar Posta Sender! nevű alkalmazásával olyan képeslapok küldhetők, melyeket a felhasználó tervezett. Az elsőt...","id":"20191216_magyar_posta_elektronikus_kepeslap_kuldese_sender_alkalmazas_ios_android","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e384e1c-c768-4c3a-a37c-eb40eca1ecaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fafb9eb4-928e-408e-adbc-788f5863f383","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_magyar_posta_elektronikus_kepeslap_kuldese_sender_alkalmazas_ios_android","timestamp":"2019. december. 16. 09:03","title":"Töltse le a Magyar Posta appját: ingyen küldhet saját fotójából egy igazi képeslapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e77ae36-9f84-4e73-b89e-98fb6ea59cfe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész szerint nagyon rossz ötlet volt rálépni a művészek bütykére, mert ha elkezdik használni a kreatív energiáikat a politika ellen, akkor nagy szarban lesznek. ","shortLead":"A színész szerint nagyon rossz ötlet volt rálépni a művészek bütykére, mert ha elkezdik használni a kreatív energiáikat...","id":"20191217_Nagy_Ervin_szinhazi_torveny_Kocsis_Mate","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e77ae36-9f84-4e73-b89e-98fb6ea59cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18eb6ba3-4878-4294-ad2b-e271631c3207","keywords":null,"link":"/kultura/20191217_Nagy_Ervin_szinhazi_torveny_Kocsis_Mate","timestamp":"2019. december. 17. 15:17","title":"Nagy Ervin: És most jön egy ilyen Kocsis Máté-szerű képződmény...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]