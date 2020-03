Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9675c046-26c0-4e28-a930-5298166d386a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szobrot kaptak a filmtörténet legnépszerűbb figurái Londonban.","shortLead":"Szobrot kaptak a filmtörténet legnépszerűbb figurái Londonban.","id":"20200301_Egy_kozos_foto_Mr_Beannel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9675c046-26c0-4e28-a930-5298166d386a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9ee1aa7-6d27-472e-b9c3-54d575f1fbb8","keywords":null,"link":"/kultura/20200301_Egy_kozos_foto_Mr_Beannel","timestamp":"2020. március. 01. 09:50","title":"Egy közös fotó Mr. Beannel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd7ef6c7-fe0c-4121-9757-a56caf9ef7f1","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Nem is tudjuk, mennyi élelmiszerrel vihetünk be a szervezetünkbe antibiotikumot. Nemcsak az átláthatóságot biztosítja, de kritikus szerepet tölthet be a kitörő járványok, élelmiszerfertőzések és az élelmiszerbiztonság terén is a blockchain alapú nyomon követés, amelyben világszerte élen egy jár egy magyar cég. ","shortLead":"Nem is tudjuk, mennyi élelmiszerrel vihetünk be a szervezetünkbe antibiotikumot. Nemcsak az átláthatóságot biztosítja...","id":"20200229_TEFOOD_WHO_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd7ef6c7-fe0c-4121-9757-a56caf9ef7f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b66d144-6a32-4fe9-bc9f-b25f9af969fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200229_TEFOOD_WHO_koronavirus","timestamp":"2020. február. 29. 17:30","title":"Felpumpált disznók és fertőzések miatt is tudnunk kell, hogy mit eszünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab71ea32-38f9-4cee-933e-9ae7b764c7b7","c_author":"Diseri Dóra, Berlin","category":"kultura","description":"Az idei Berlini Nemzetközi Filmfesztivál alkotói nem riadnak vissza a politikai és társadalmi állásfoglalásoktól. Bár a kritikusok véleménye nagyon szerteágazó, ami a programba került filmek minőségét és sokféleségét illeti, egyvalamiben biztos egyetértenek: a Berlinale nemcsak Európa egyik legnagyobb és legrangosabb, de legpolitikusabb filmfesztiválja is. Ahogy mindig is az volt. ","shortLead":"Az idei Berlini Nemzetközi Filmfesztivál alkotói nem riadnak vissza a politikai és társadalmi állásfoglalásoktól. Bár...","id":"20200228_Trump_Putyin_vagy_Bolsonaro_veszi_vajon_az_uzenetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab71ea32-38f9-4cee-933e-9ae7b764c7b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad44136-e036-47dc-9463-9ae1c8f1fa04","keywords":null,"link":"/kultura/20200228_Trump_Putyin_vagy_Bolsonaro_veszi_vajon_az_uzenetet","timestamp":"2020. február. 28. 20:00","title":"Trump, Putyin vagy Bolsonaro veszi vajon a Berlinale üzenetét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02030e87-b7bf-4727-b3a4-ac1fa07176e1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Már a Premier Leauge-et is befolyásolja a koronavírus.","shortLead":"Már a Premier Leauge-et is befolyásolja a koronavírus.","id":"20200228_Karantenba_kerul_a_BLdontos_Tottenham_tamadoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02030e87-b7bf-4727-b3a4-ac1fa07176e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"537fc59d-cf70-4bb9-9c95-da3cfd23364c","keywords":null,"link":"/sport/20200228_Karantenba_kerul_a_BLdontos_Tottenham_tamadoja","timestamp":"2020. február. 28. 21:37","title":"Karanténba kerül a BL-döntős Tottenham támadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d66919-d0b0-43cf-9dbd-842a2a515567","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Demeter végzősként már nem csak a vizsgák miatt aggódik, most dől el, hogy melyik társulatban folytathatja. Táncosként azonban folyamatosan hátrányban érzi magát, amiért később kezdett balettozni, mint a társai. Három tánc, befejező rész.","shortLead":"Demeter végzősként már nem csak a vizsgák miatt aggódik, most dől el, hogy melyik társulatban folytathatja. Táncosként...","id":"20200229_Doku360_Harom_tanc_harmadik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5d66919-d0b0-43cf-9dbd-842a2a515567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc2e9a13-28cd-499d-adfc-828d17236f45","keywords":null,"link":"/360/20200229_Doku360_Harom_tanc_harmadik_resz","timestamp":"2020. február. 29. 19:00","title":"Doku360: \"Mindig ott van a lemaradás érzés, hogy másokhoz hasonlítom magam\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57a2eebb-9b07-4f01-9747-6017cf6782ad","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200228_Marabu_Feknyuz_Nem_lehet_minden_eliteltbol_bizniszmen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57a2eebb-9b07-4f01-9747-6017cf6782ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fc724f6-dba4-4e69-a7bd-4ddc96748221","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_Marabu_Feknyuz_Nem_lehet_minden_eliteltbol_bizniszmen","timestamp":"2020. február. 28. 20:15","title":"Marabu Féknyúz: Nem lehet minden elítéltből bizniszmen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b1b47fc-1250-4a58-ab47-f407f9e1d593","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Duma Aktuál igyekszik egy kis derűt csempészni a koronavírussal kapcsolatos aggasztó hírek mellé. Hadházi László személyes történetével világít rá a kínai orvoslás európai nehézségeire. ","shortLead":"A Duma Aktuál igyekszik egy kis derűt csempészni a koronavírussal kapcsolatos aggasztó hírek mellé. Hadházi László...","id":"20200228_Duma_Aktual_A_kinai_orvoslas_rejtelmei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b1b47fc-1250-4a58-ab47-f407f9e1d593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15781b7-517d-4759-816d-ffaa1b3e9d40","keywords":null,"link":"/360/20200228_Duma_Aktual_A_kinai_orvoslas_rejtelmei","timestamp":"2020. február. 28. 19:00","title":"Duma Aktuál: Amikor a kínai orvoslás és Vajna Tímea fánkja találkozik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e403d08-5071-4863-acc3-a46d07d5d72e","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A Skoda Superb Scout nem csak nagy és kényelmes, mint bármelyik Skoda Superb, hanem igazán divatos is. Gond inkább az, hogy ez már az árán is meglátszik.","shortLead":"A Skoda Superb Scout nem csak nagy és kényelmes, mint bármelyik Skoda Superb, hanem igazán divatos is. Gond inkább az...","id":"20200301_skoda_superb_ccout_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e403d08-5071-4863-acc3-a46d07d5d72e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"514c2d3d-1e13-4625-8cfb-7cd0eccfe863","keywords":null,"link":"/cegauto/20200301_skoda_superb_ccout_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2020. március. 01. 11:30","title":"Ez lehetne a családi és céges autók királya – teszten a Skoda Superb Scout","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]