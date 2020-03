Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b389396-69f8-44d6-8989-837a7e0f3e5a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) hétfői döntése alapján 2022-ben a budapesti Puskás Arénában rendezik az Európa-liga döntőjét.","shortLead":"Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) hétfői döntése alapján 2022-ben a budapesti Puskás Arénában rendezik...","id":"20200302_europa_liga_donto_puskas_stadion_uefa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b389396-69f8-44d6-8989-837a7e0f3e5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df0c887-4866-4d31-9f57-417f100f531a","keywords":null,"link":"/sport/20200302_europa_liga_donto_puskas_stadion_uefa","timestamp":"2020. március. 02. 14:56","title":"Európa-liga-döntő lesz a Puskásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3b2813-b605-4d7e-ac4f-a92364fb1446","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sok helyen interneten keresztül tartottak vasárnap istentiszteletet.\r

","shortLead":"Sok helyen interneten keresztül tartottak vasárnap istentiszteletet.\r

","id":"20200301_DelKorea_bezart_templom_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca3b2813-b605-4d7e-ac4f-a92364fb1446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516d41ff-1783-4576-9910-2cc26f4ec4d3","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_DelKorea_bezart_templom_koronavirus","timestamp":"2020. március. 01. 17:52","title":"Dél-Koreában bezártak a templomok a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997a9fbf-8571-4328-8582-4e4197e8c6fc","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Megjelent az infektológus főorvostól egy mondat, amit érdemes tisztázni.","shortLead":"Megjelent az infektológus főorvostól egy mondat, amit érdemes tisztázni.","id":"20200301_koronavirus_lappangas_tunetmentes_betegseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=997a9fbf-8571-4328-8582-4e4197e8c6fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f28bae5e-41af-46e4-890c-9442ebddded7","keywords":null,"link":"/itthon/20200301_koronavirus_lappangas_tunetmentes_betegseg","timestamp":"2020. március. 01. 13:25","title":"Gyorsan tisztázzuk: akkor most fertőz, vagy nem fertőz, aki tünetmentes koronavírusos?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Európába és a Közel-Keletre, valamint néhány afrikai és ázsiai országba indítana új járatokat az ősszel induló Wizz Air Abu Dhabi.","shortLead":"Európába és a Közel-Keletre, valamint néhány afrikai és ázsiai országba indítana új járatokat az ősszel induló Wizz Air...","id":"20200302_Arab_Emirsegek_Wizz_Air","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8586b594-9442-4ac0-814e-e8c56d7e0c0c","keywords":null,"link":"/kkv/20200302_Arab_Emirsegek_Wizz_Air","timestamp":"2020. március. 02. 09:14","title":"Az Arab Emírségekben alapít új légitársaságot a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373e4861-6a81-4f19-8ab5-7842e9123849","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új megoldás elegánsnak nem igazán mondható, viszont adott esetben igen jó szolgálatot tehet.","shortLead":"Az új megoldás elegánsnak nem igazán mondható, viszont adott esetben igen jó szolgálatot tehet.","id":"20200303_akkumulatoros_utanfutoval_novelik_meg_a_villanyautok_hatotavjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=373e4861-6a81-4f19-8ab5-7842e9123849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1ffdeb5-17bb-4623-b783-5383f1eebb52","keywords":null,"link":"/cegauto/20200303_akkumulatoros_utanfutoval_novelik_meg_a_villanyautok_hatotavjat","timestamp":"2020. március. 03. 06:41","title":"Vontatható akkumulátor: utánfutóval növelik meg a villanyautók hatótávját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c2fd0c-7209-479a-9120-4c5c85307883","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb technológiát vetettek be a tudósok azért, hogy kiderítsék, valóban Tutahnamon sírjából nyílik-e anyja, Noferfiti temetkezési helye. Biztosat egyelőre nem tudni, de könnyen lehet, hogy sikerrel járt a projekt.","shortLead":"Újabb technológiát vetettek be a tudósok azért, hogy kiderítsék, valóban Tutahnamon sírjából nyílik-e anyja, Noferfiti...","id":"20200302_okori_egyiptom_sir_kiralyok_volgye_nofertiti_nefretete_kiralyok_volgye_farao_temetkezesi_hely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8c2fd0c-7209-479a-9120-4c5c85307883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"611c46fd-3d1b-4c85-a08e-bf44b7809931","keywords":null,"link":"/tudomany/20200302_okori_egyiptom_sir_kiralyok_volgye_nofertiti_nefretete_kiralyok_volgye_farao_temetkezesi_hely","timestamp":"2020. március. 02. 00:03","title":"Megoldódhat az évszázados rejtély, megtalálhatták a titkos átjárót Nofertiti sírjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az első helyen még mindig a ház körüli javítási és felújítási munkák állnak.","shortLead":"Az első helyen még mindig a ház körüli javítási és felújítási munkák állnak.","id":"20200302_feketezes_feketemunka_magyarorszag_magyarok_be_nem_jelentett_munka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3804baf-d3de-45d2-ab87-40c42c137890","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200302_feketezes_feketemunka_magyarorszag_magyarok_be_nem_jelentett_munka","timestamp":"2020. március. 02. 21:20","title":"A magyarok 4 százaléka dolgozott feketén az elmúlt egy évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d00231d9-ce9e-4cb9-b53a-e69ee6e0589d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az amerikai operaénekesek legnagyobb szakszervezetének egy hétfőn lemondott tisztségviselője azzal vádolta meg a vezetőséget, hogy a Plácido Domingo zaklatási ügyében folytatott vizsgálatukban falaztak a világsztárnak.\r

\r

","shortLead":"Az amerikai operaénekesek legnagyobb szakszervezetének egy hétfőn lemondott tisztségviselője azzal vádolta meg...","id":"20200303_A_szakszervezet_falazhatott_Placido_Domingonak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d00231d9-ce9e-4cb9-b53a-e69ee6e0589d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec62556-b99c-4460-8db5-8f3a7aac8c16","keywords":null,"link":"/kultura/20200303_A_szakszervezet_falazhatott_Placido_Domingonak","timestamp":"2020. március. 03. 09:16","title":"A szakszervezet falazhatott Plácido Domingónak a zaklatási ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]