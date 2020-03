Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1019640-4ff8-4897-b104-d1d32e4a7dde","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"kultura","description":"Hobo Blues Band, Skorpió, Syrius, Tátrai Band, Boom Boom, Latin – csak néhány Tátrai Tiborhoz köthető zenekar a sokból. Több mint 50 éve van a pályán, és több mint 50 lemezen gitározik a most 68 éves zenész-zeneszerző. Magát tücsöknek tartja, és úgy véli, a politikának nincs helye a művészetben. Interjú a hétfő este Artisjus zenei életműdíjat átvevő gitárossal, aki még azzal is derűsen együtt tud élni, hogy kézbetegsége miatt egyre nehezebb gitároznia. ","shortLead":"Hobo Blues Band, Skorpió, Syrius, Tátrai Band, Boom Boom, Latin – csak néhány Tátrai Tiborhoz köthető zenekar a sokból...","id":"20200302_Tatrai_Tibor_artisjus_dij_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1019640-4ff8-4897-b104-d1d32e4a7dde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e3ac5a-2acd-41bf-a1c5-9c05afbf56fa","keywords":null,"link":"/kultura/20200302_Tatrai_Tibor_artisjus_dij_interju","timestamp":"2020. március. 02. 20:00","title":"Tátrai Tibor: Megvisel, ha a hatalom rátelepszik a kultúrára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f4a5ee-ac09-4ee1-acb4-751d835ec25b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy népszerű VPN-szolgáltatás webhelyét lemásolva veszélyes új trójait terjesztenek a hekkerek. A Kaspersky kutatói szerint a támadók a magyar felhasználókat is célba vették.","shortLead":"Egy népszerű VPN-szolgáltatás webhelyét lemásolva veszélyes új trójait terjesztenek a hekkerek. A Kaspersky kutatói...","id":"20200303_azorult_trojai_virus_szamitogep_adatlopas_magyar_felhasznalok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2f4a5ee-ac09-4ee1-acb4-751d835ec25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8052f5ac-3156-461f-9efd-b0f8b23719f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_azorult_trojai_virus_szamitogep_adatlopas_magyar_felhasznalok","timestamp":"2020. március. 03. 08:33","title":"Magyar számítógépeket is becéloztak egy új orosz vírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Létrejött a Digitális Szabadság Munkacsoportot, aminek az lesz a feladata, hogy átláthatóvá tegye a \"nemzetközi technológiai cégek\" működését.","shortLead":"Létrejött a Digitális Szabadság Munkacsoportot, aminek az lesz a feladata, hogy átláthatóvá tegye a \"nemzetközi...","id":"20200303_varga_judit_igazsagugyi_miniszter_facebook_google_szemelyes_adat_digitalis_szabadsag_munkacsoport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d30b61-1587-4bad-96f4-97cdc8056789","keywords":null,"link":"/kkv/20200303_varga_judit_igazsagugyi_miniszter_facebook_google_szemelyes_adat_digitalis_szabadsag_munkacsoport","timestamp":"2020. március. 03. 10:36","title":"Felállt a kormány Facebook-munkacsoportja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"125286dd-dc37-4354-8423-3a5a3653cdf4","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Már a megelőző visszalépésekkel megrostálta a szuperkedd a demokrata elnökjelöltek versenyét, aztán maga a szavazás kétszereplősre szűkítette a mezőnyt. A taroló Joe Biden a mérsékeltek, a vele tartó Bernie Sanders a progresszívek bajnoka lett. Elizabeth Warren még a saját államában sem tudott nyerni, Michael Bloomberg pedig élete legrosszabb befektetésével csődölt be.","shortLead":"Már a megelőző visszalépésekkel megrostálta a szuperkedd a demokrata elnökjelöltek versenyét, aztán maga a szavazás...","id":"20200304_Biden_berobbant_Bernie_brusztol_Bloomberg_betlizett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=125286dd-dc37-4354-8423-3a5a3653cdf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4fab6c-ba5a-491a-b9ff-c0e7ea4e14f9","keywords":null,"link":"/vilag/20200304_Biden_berobbant_Bernie_brusztol_Bloomberg_betlizett","timestamp":"2020. március. 04. 11:45","title":"Biden berobbant, Bernie brusztol, Bloomberg betlizett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly dupla annyi ügy részesült pozitív elbírálásban, mint 2018-ban.","shortLead":"Tavaly dupla annyi ügy részesült pozitív elbírálásban, mint 2018-ban.","id":"20200304_ader_janos_koztarsasagi_elnok_kegyelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77915dc2-742c-445e-a897-773a4f7ea5b1","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_ader_janos_koztarsasagi_elnok_kegyelem","timestamp":"2020. március. 04. 10:55","title":"Nyolc elítéltnek adott kegyelmet Áder tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"052f7a26-d872-413d-adff-379cd478243f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit uralkodó kitüntetéseket adott át, mégpedig kesztyűben. Ami egyébként nem jellemző.","shortLead":"A brit uralkodó kitüntetéseket adott át, mégpedig kesztyűben. Ami egyébként nem jellemző.","id":"20200304_Szokatlan_ruhadarabot_vettek_eszre_Erzsebet_kiralynon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=052f7a26-d872-413d-adff-379cd478243f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4a7e0e-540b-43a6-80b2-f5aad3e8549c","keywords":null,"link":"/elet/20200304_Szokatlan_ruhadarabot_vettek_eszre_Erzsebet_kiralynon","timestamp":"2020. március. 04. 09:59","title":"Szokatlan ruhadarabot vettek észre Erzsébet királynőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da145dac-c17d-4872-b44e-8c0b38d248b5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sőt, ha összevonják a tudományos tantárgyakat, csinálhatnának sex on the beach-et is a gyerekek. A Duma Aktuál a NAT egyik újítását veszi napirendre, abban az országban, ahol vidéken szinte kötelesség a pálinkafőzés. ","shortLead":"Sőt, ha összevonják a tudományos tantárgyakat, csinálhatnának sex on the beach-et is a gyerekek. A Duma Aktuál a NAT...","id":"20200302_Duma_Aktual_NAT_palinka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da145dac-c17d-4872-b44e-8c0b38d248b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959af203-41ec-485c-bf90-889e8a693e40","keywords":null,"link":"/360/20200302_Duma_Aktual_NAT_palinka","timestamp":"2020. március. 02. 19:00","title":"Duma Aktuál: Ha a pálinkafőzés bekerült a NAT-ba, tizedikben lehetne egy jó mojitórecept is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b315fb1b-aa34-4df4-9f62-6a6a72d4b145","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ők vezetik a közéleti kategóriát. Az üzleti szekcióban előkelő helyen végzett Mészáros Beatrix, Mészáros Lőrinc lánya.","shortLead":"Ők vezetik a közéleti kategóriát. Az üzleti szekcióban előkelő helyen végzett Mészáros Beatrix, Mészáros Lőrinc lánya.","id":"20200303_Novak_Katalin_es_Orban_Rahel_a_legbefolyasosabb_magyar_nok_listajanak_elen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b315fb1b-aa34-4df4-9f62-6a6a72d4b145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec75e31-3584-4245-b96b-3fc6c819885b","keywords":null,"link":"/elet/20200303_Novak_Katalin_es_Orban_Rahel_a_legbefolyasosabb_magyar_nok_listajanak_elen","timestamp":"2020. március. 03. 08:22","title":"Novák Katalin és Orbán Ráhel a legbefolyásosabb magyar nők listájának élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]