[{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerdától.","shortLead":"Szerdától.","id":"20200302_Hatalmasat_csokken_a_benzin_es_a_gazolja_ara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"809105ac-5fb3-4066-b6e7-bfa5c5c7eec7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200302_Hatalmasat_csokken_a_benzin_es_a_gazolja_ara","timestamp":"2020. március. 02. 10:37","title":"Nagyot csökken a benzin és a gázolaj ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hat férfi Szlovákiából importált tejet, adót viszont nem fizettek az áru után.","shortLead":"Hat férfi Szlovákiából importált tejet, adót viszont nem fizettek az áru után.","id":"20200303_Ketmilliard_forintnyi_afat_csalt_el_egy_bunszovetkezet_Szegeden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5557752-2e08-42fc-a5ed-315da75238cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200303_Ketmilliard_forintnyi_afat_csalt_el_egy_bunszovetkezet_Szegeden","timestamp":"2020. március. 03. 15:55","title":"Kétmilliárd forintnyi áfát csalt el egy bűnszövetkezet Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"724d6614-3606-49af-abcf-d95d05f17f04","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már több mint 1500-an betegedtek meg, köztük a koronavírus leküzdésére létrehozott kormányzati munkacsoportnak a vezetője is.","shortLead":"Már több mint 1500-an betegedtek meg, köztük a koronavírus leküzdésére létrehozott kormányzati munkacsoportnak...","id":"20200302_Iranban_mar_66an_meghaltak_a_koronavirusjarvanyban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=724d6614-3606-49af-abcf-d95d05f17f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6dad455-f222-4205-afa4-a68ddfabb62b","keywords":null,"link":"/vilag/20200302_Iranban_mar_66an_meghaltak_a_koronavirusjarvanyban","timestamp":"2020. március. 02. 14:01","title":"Koronavírus: Iránban már 66-an meghaltak járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a990d15a-9e0e-4c61-a71d-4480eba3c771","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hirtelen lett hely a kasszáknál.","shortLead":"Hirtelen lett hely a kasszáknál.","id":"20200302_romania_lidl_koronavirus_jarvany_gazmaszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a990d15a-9e0e-4c61-a71d-4480eba3c771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a48f386-b61e-4eb3-a778-595b158b27cf","keywords":null,"link":"/kkv/20200302_romania_lidl_koronavirus_jarvany_gazmaszk","timestamp":"2020. március. 02. 18:06","title":"Járványügyi ruházatban ment be egy vásárló egy román Lidlbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07f28f9-cfbe-4a92-8f2d-2dc0ef6aad95","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szavazók 55 százaléka azt szeretné, ha a belvárostól délre eső helyszínen épülne fel a Szentendrét Szigetmonostorral összekötő gyalogos-kerékpáros híd.","shortLead":"A szavazók 55 százaléka azt szeretné, ha a belvárostól délre eső helyszínen épülne fel a Szentendrét Szigetmonostorral...","id":"20200302_szentendre_szigetmonostor_eurovelo6_kerekparos_hid_szavazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b07f28f9-cfbe-4a92-8f2d-2dc0ef6aad95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae7a4ec3-61aa-4a29-b9b6-55c206550202","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200302_szentendre_szigetmonostor_eurovelo6_kerekparos_hid_szavazas","timestamp":"2020. március. 02. 22:29","title":"Elutasították a szentendreiek a kormány által erőltetett híd tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ba59b4-1ad5-470f-8665-2ce814ed5b64","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Több nemzetközi médium is közzétette azt a felvételt, amelyen az látható, hogy a görög parti őrség tagjai lövéseket adnak le egy menedékkérőkkel teli gumicsónak irányába. ","shortLead":"Több nemzetközi médium is közzétette azt a felvételt, amelyen az látható, hogy a görög parti őrség tagjai lövéseket...","id":"20200303_menedekkerok_bevandorlok_torokorszag_gorogorszag_parti_orseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50ba59b4-1ad5-470f-8665-2ce814ed5b64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fab1c16-75bb-4c89-b8bf-29350f2159a4","keywords":null,"link":"/vilag/20200303_menedekkerok_bevandorlok_torokorszag_gorogorszag_parti_orseg","timestamp":"2020. március. 03. 11:37","title":"Lövések, ütések – válogatott módszerekkel igyekszik visszafordítani a bevándorlókat a görög parti őrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"959a4dd1-0352-4f58-9ef2-994cbeb879d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"0-ról 100 km/h-ra bőven 3 másodperc alatt lő ki a zuffenhauseni gyártó szupersportos új 911-es modellje.","shortLead":"0-ról 100 km/h-ra bőven 3 másodperc alatt lő ki a zuffenhauseni gyártó szupersportos új 911-es modellje.","id":"20200303_650_loerovel_debutalt_a_teljesen_uj_porsche_911_turbo_s","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=959a4dd1-0352-4f58-9ef2-994cbeb879d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb529a65-1a14-47b4-b8e4-47a83db7441f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200303_650_loerovel_debutalt_a_teljesen_uj_porsche_911_turbo_s","timestamp":"2020. március. 04. 06:41","title":"650 lóerővel debütált a teljesen új Porsche 911 Turbo S","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6a8c16-2d95-4e42-9916-2c1a096eecfc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A vietnami versenyt megtartanák, ám három csapat tagjait 14 napra karanténba zárnák előtte.","shortLead":"A vietnami versenyt megtartanák, ám három csapat tagjait 14 napra karanténba zárnák előtte.","id":"20200303_koronavirus_forma1_ferrari_alpha_tauri_vietnami_nagydij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc6a8c16-2d95-4e42-9916-2c1a096eecfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8fb0ade-4cca-4fea-a0de-773c1f94a0fe","keywords":null,"link":"/sport/20200303_koronavirus_forma1_ferrari_alpha_tauri_vietnami_nagydij","timestamp":"2020. március. 03. 13:29","title":"Keresztbe tehet a koronavírus az első vietnami F1-es futamnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]