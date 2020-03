Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4834ea2-5047-475e-9ea2-597b03f4b09d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook egy kisebb, de látványos változtatást hajtott végre legfőbb alkalmazásában. Ez most kimondottan hasznos.","shortLead":"A Facebook egy kisebb, de látványos változtatást hajtott végre legfőbb alkalmazásában. Ez most kimondottan hasznos.","id":"20200304_facebook_alkalmazas_frissites_menupont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4834ea2-5047-475e-9ea2-597b03f4b09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a06005fc-a2e3-4bad-93c4-e3aa91a2a595","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_facebook_alkalmazas_frissites_menupont","timestamp":"2020. március. 04. 16:03","title":"Nyissa meg a telefonján a Facebookot, talán már önhöz is megérkezett az új menü","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b571bba-0b44-4b19-b226-b90be29ab667","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egészségügyi Világszervezet főigazgatója hangsúlyozta, hogy a járvány megfékezhető.","shortLead":"Egészségügyi Világszervezet főigazgatója hangsúlyozta, hogy a járvány megfékezhető.","id":"20200303_Koronavirus_34_szazalekos_a_halalozasi_arany_a_WHO_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b571bba-0b44-4b19-b226-b90be29ab667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e17376-8749-4b5b-aca5-a345c80d8ea8","keywords":null,"link":"/vilag/20200303_Koronavirus_34_szazalekos_a_halalozasi_arany_a_WHO_szerint","timestamp":"2020. március. 03. 19:32","title":"Koronavírus: 3,4 százalékos a halálozási arány a WHO szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c3e423-8d65-4a93-9b76-9224e00ac3f1","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Ingyen kapja meg a Pázmány a józsefvárosi épületeket. A piliscsabai kampusszal egyelőre nem tudni, mi lesz.","shortLead":"Ingyen kapja meg a Pázmány a józsefvárosi épületeket. A piliscsabai kampusszal egyelőre nem tudni, mi lesz.","id":"20200305_A_katolikus_egyeteme_lesz_a_Magyar_Radio_egykori_epulettombje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37c3e423-8d65-4a93-9b76-9224e00ac3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b43c699c-8aa8-4a07-88f9-8a7ab449e3e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_A_katolikus_egyeteme_lesz_a_Magyar_Radio_egykori_epulettombje","timestamp":"2020. március. 05. 09:18","title":"A katolikus egyetemé lesz a Magyar Rádió egykori épülettömbje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c8b0f9-8ea2-4ac9-b70e-74a1dc78f1ab","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy kaposvári férfi parkolási díjat szedett saját szakállára a keszthelyi Festetics-kastélynál. Főként a külföldi buszsofőröket sarcolta meg, olykor büntetést is kiszabott.","shortLead":"Egy kaposvári férfi parkolási díjat szedett saját szakállára a keszthelyi Festetics-kastélynál. Főként a külföldi...","id":"20200303_Buszsoforoket_buntetett_egy_alparkoloor_Keszthelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05c8b0f9-8ea2-4ac9-b70e-74a1dc78f1ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9809abda-6831-4899-ac94-a16ab4d9fe03","keywords":null,"link":"/itthon/20200303_Buszsoforoket_buntetett_egy_alparkoloor_Keszthelyen","timestamp":"2020. március. 03. 17:20","title":"Buszsofőröket vert át egy álparkolóőr Keszthelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd638ed-c7d3-45e2-ae8f-a96ed5405410","c_author":"Fokasz Oresztész","category":"360","description":"A Sanghajban orvosként dolgozó Závori László szerint már érezhető a hatásuk a koronavírus-járvány miatt életbeléptetett korlátozó intézkedéseknek. Szerinte a helyieket az viseli meg a legjobban, hogy továbbra sem lehet például a parkokban összegyűlni. ","shortLead":"A Sanghajban orvosként dolgozó Závori László szerint már érezhető a hatásuk a koronavírus-járvány miatt életbeléptetett...","id":"202010_beerik_lassan_a_kinai_szigor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbd638ed-c7d3-45e2-ae8f-a96ed5405410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c97789bb-767b-401a-8e83-c474efa47a4d","keywords":null,"link":"/360/202010_beerik_lassan_a_kinai_szigor","timestamp":"2020. március. 05. 12:00","title":"Még kérdés, beérik-e a kínai szigor, és tartósan csökkenhet az új fertőzések száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d11bab2c-e459-4fdc-a4ef-ee06f88b77ab","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A szíriai kormányerők ellen offenzívát kezdett Törökország, és azzal próbál nagyobb támogatást kizsarolni az EU-tól és a NATO-tól, hogy bejelentette: kiengedi az unióba tartó menekülteket.","shortLead":"A szíriai kormányerők ellen offenzívát kezdett Törökország, és azzal próbál nagyobb támogatást kizsarolni az EU-tól és...","id":"20200304_Erdogan_zsarol_a_menekultekkel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d11bab2c-e459-4fdc-a4ef-ee06f88b77ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f811df6e-7a3e-43e5-8d11-65de8802943d","keywords":null,"link":"/360/20200304_Erdogan_zsarol_a_menekultekkel","timestamp":"2020. március. 04. 13:00","title":"Erdogan azért zsarol a menekültekkel, hogy az oroszokat fúrja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0168480-2f82-4ee8-962c-de1960810c34","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író számára vállalhatatlan a NER kultúrpolitikája. ","shortLead":"Az író számára vállalhatatlan a NER kultúrpolitikája. ","id":"20200305_Szekely_Csaba_Magyarorszag_kormanya_nem_kereszteny_legfennebb_NEReszteny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0168480-2f82-4ee8-962c-de1960810c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89559ea2-0e41-41e4-8640-4a34d1b5ab67","keywords":null,"link":"/kultura/20200305_Szekely_Csaba_Magyarorszag_kormanya_nem_kereszteny_legfennebb_NEReszteny","timestamp":"2020. március. 05. 11:59","title":"Székely Csaba: Magyarország kormánya nem keresztény, legfennebb NEResztény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy budapesti autós nem adta meg az elsőbbséget a gyalogátkelőhelynél.","shortLead":"Egy budapesti autós nem adta meg az elsőbbséget a gyalogátkelőhelynél.","id":"20200305_A_zebran_gazoltak_halalra_egy_ferfit_Keszthelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99a31e4f-c153-471f-b826-e5a82483530d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200305_A_zebran_gazoltak_halalra_egy_ferfit_Keszthelyen","timestamp":"2020. március. 05. 08:56","title":"A zebrán gázoltak halálra egy férfit Keszthelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]