A koronavírus nemzetközi terjedése ellenére folyamatos a termelés a 3 200 főt foglalkoztató, és jelenleg a hibrid Vitara valamint SX4 S-Cross modelleket gyártó esztergomi Suzuki üzemben. "A Magyar Suzuki Zrt.-nek jelenleg nincsenek alkatrész ellátási problémái." – nyilatkozta szerkesztőségünk megkeresésére Bonnár-Csonka Zsuzsanna, vállalati kommunikációs vezető.

"A termelés Kínában újraindult, bár nem teljes kapacitással, de a szállítás jelenleg folyamatos. Európai viszonylatban sem okozott idáig fennakadásokat a helyzet a beszállításban. Keresletcsökkenést a mai napig bezárólag nem tapasztaltunk, az exportpiacainkon eddig ki tudtuk szolgálni vevőinket, szállítással nem volt probléma, lemondás nem történt" – mondta a kommunikációs vezető.

Mint megtudtuk, a vállalat a munkavállalók védelme és a folyamatos termelés biztosítása érdekében márciustól törölt minden külföldi üzleti utat, illetve olyan találkozót, amelyben más országból érkező partner is érintett lenne. A külföldi üzleti partnerek sem léphetnek be a gyár területére. A belföldi üzleti partnerek pedig csak akkor mehetnek be, ha a látogatást megelőző két hétben nem jártak más országban. Erről az érkezőknek nyilatkozatot is kell tenniük.

Ezen felül igyekeznek minimalizálni a partnerekkel történő személyes találkozók számát. Arra ösztönzik a kollégákat, hogy telefonon vagy online intézzék a megbeszéléseiket. A külföldön járt munkatársaknak a hazaérkezésüket követően 2 héten át maszkot kellett viselniük.

© Suzuki

A Suzukinál nem tudnak olyan alkalmazottról, aki a betegség kapcsán érintett lenne. A cég vezetése arra kéri a munkavállalókat, hogy fontolják meg a magáncélú külföldi utakat. Amennyiben valaki mégis elutazik, úgy a hazaérkezését követő két hétben a munkahelyén maszkot kell viselnie.

"Vállalatunk területén eddig is lehetőséget biztosítottunk kézfertőtlenítésre munkatársaink számára. A megszokott pontokon kívül számos további helyen is elérhetővé tettük az antibakteriális kézfertőtlenítést. Külön felhívjuk a figyelmet a gyakori kézmosás fontosságára, valamint a megfelelő kézfertőtlenítési gyakorlatra – tudtuk meg Bonnár-Csonka Zsuzsannától.

A Suzuki azzal kapcsolatban egyelőre nem tud nyilatkozni, hogy mi lesz a későbbiekben, ha változik a járványügyi helyzet és változnak az ezzel kapcsolatos intézkedések. A cég vezetősége folyamatosan figyelemmel kíséri a kialakult helyzetet, és szükség esetén további intézkedéseket hoznak.

© Suzuki

A témával kapcsolatban kérdéseket intéztünk a magyar gyártórészleggel rendelkező többi nemzetközi autóipari cég hazai képviseletéhez is. Azonnal jövünk a válaszokkal, amint megkapjuk őket.

