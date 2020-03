Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy sor lehetséges forgatókönyvet mérlegelnek a vállalatcsoportnál. Ezek között van az is, hogy a világ harmadik legnagyobb légitársasága felfüggeszti járatai üzemeltetését. ","shortLead":"Egy sor lehetséges forgatókönyvet mérlegelnek a vállalatcsoportnál. Ezek között van az is, hogy a világ harmadik...","id":"20200313_Handelsblatt_felfuggesztheti_mukodeset_a_Lufthansa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a12b599-ef8e-4344-a3e6-db66d1eba5e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200313_Handelsblatt_felfuggesztheti_mukodeset_a_Lufthansa","timestamp":"2020. március. 13. 19:48","title":"Handelsblatt: Felfüggesztheti működését a Lufthansa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ebfb36-7fe7-45a3-bd04-6e865d18f86c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön az egész osztály hazament, miután az egyik diák édesanyjánál koronvírus-fertőzést diagnosztizáltak, mára viszont nem kaptak felmentést. ","shortLead":"Csütörtökön az egész osztály hazament, miután az egyik diák édesanyjánál koronvírus-fertőzést diagnosztizáltak, mára...","id":"20200313_Toldy_koronavirus_beteg_gyerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84ebfb36-7fe7-45a3-bd04-6e865d18f86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0008f5b1-94df-4e1a-aa7e-858ef078c318","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Toldy_koronavirus_beteg_gyerek","timestamp":"2020. március. 13. 12:32","title":"A Toldy Gimnáziumba jár az egyik koronavírusos beteg gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d0e9cc6-f1fe-4c7c-a6fa-10e3dcdb9456","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A görög egészségügyi hatóságok csütörtökön bejelentették az új típusú koronavírus első görögországi halálos áldozatát; India gyakorlatilag országos karantént hirdetett, teljesen megtiltva a beutazást az országba; fertőzés gyanúja miatt a Fülöp-szigeteki elnökön elvégzik a koronavírustesztet.","shortLead":"A görög egészségügyi hatóságok csütörtökön bejelentették az új típusú koronavírus első görögországi halálos áldozatát...","id":"20200312_Koronavirus_Gorogorszagban_meghalt_az_elso_beteg_Szerbiaban_mar_18_fertozott_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d0e9cc6-f1fe-4c7c-a6fa-10e3dcdb9456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53be339-b7b7-413b-9ecb-6e7a6ebe0a38","keywords":null,"link":"/vilag/20200312_Koronavirus_Gorogorszagban_meghalt_az_elso_beteg_Szerbiaban_mar_18_fertozott_van","timestamp":"2020. március. 12. 11:10","title":"Így terjed világszerte a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433b96f9-e5ff-4afc-a6c9-1133322be707","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Január 1-je óta jelentős mértékben visszaesett a nitrogén-dioxid-kibocsátás Olaszországban.","shortLead":"Január 1-je óta jelentős mértékben visszaesett a nitrogén-dioxid-kibocsátás Olaszországban.","id":"20200313_koronavirus_olaszorszag_esa_europai_urugynokseg_muholdfelvetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=433b96f9-e5ff-4afc-a6c9-1133322be707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90dd3a1b-f6e7-4cd8-858c-d0464d44fb92","keywords":null,"link":"/tudomany/20200313_koronavirus_olaszorszag_esa_europai_urugynokseg_muholdfelvetel","timestamp":"2020. március. 13. 17:03","title":"Drasztikus mértékben csökkent a légszennyezettség Olaszországban a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823e4bd7-9a31-4518-a408-202761e75c01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pozitív lett a McLaren Forma–1-es csapat egyik tagjának koronavírustesztje, ezért a csapat nem áll rajthoz a hétvégén.","shortLead":"Pozitív lett a McLaren Forma–1-es csapat egyik tagjának koronavírustesztje, ezért a csapat nem áll rajthoz a hétvégén.","id":"20200312_Koronavirusos_a_McLaren_egyik_tagja_visszalep_az_Ausztral_Nagydijtol_a_csapat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=823e4bd7-9a31-4518-a408-202761e75c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ef3d7e-1f67-4cb1-b174-5a1305aca8c2","keywords":null,"link":"/elet/20200312_Koronavirusos_a_McLaren_egyik_tagja_visszalep_az_Ausztral_Nagydijtol_a_csapat","timestamp":"2020. március. 12. 12:49","title":"Koronavírusos a McLaren egyik tagja, visszalép az Ausztrál Nagydíjtól a csapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01623d32-7c1e-4b02-81be-de65800b5687","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Felső korlát nélküli hitelprogramot indít a német szövetségi kormány a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak ellensúlyozására – jelentették be pénteken Berlinben.","shortLead":"Felső korlát nélküli hitelprogramot indít a német szövetségi kormány a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak...","id":"20200313_A_nemet_kormany_korlatlan_hitelprogramot_indit_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01623d32-7c1e-4b02-81be-de65800b5687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87a46a4c-f98e-4cde-ae41-612cf122bc1f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200313_A_nemet_kormany_korlatlan_hitelprogramot_indit_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 15:48","title":"A német kormány korlátlan hitelprogramot indít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daad094a-b6a4-457a-bebb-a747df065ef3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A háztartási gép akkumulátora akár ki is gyulladhat.","shortLead":"A háztartási gép akkumulátora akár ki is gyulladhat.","id":"20200312_porszivo_aldi_akkumulator_gyulladasveszely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daad094a-b6a4-457a-bebb-a747df065ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa67ccf9-e178-458c-be01-8564eecccefc","keywords":null,"link":"/kkv/20200312_porszivo_aldi_akkumulator_gyulladasveszely","timestamp":"2020. március. 12. 11:22","title":"Veszélyes porszívót hív vissza az Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65132d4e-29d3-4e67-a5fe-6a8733dcbaf8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor pénteki rádióinterjújában arról beszélt: meg fogják hosszabbítani a magyar veszélyhelyzetet, ugyanis a koronavírus ezt indokolja. Települések lezárása egyelőre nem várható, de az iskolabezárás igen. Ebben a cikkben mindent megtalál a világjárvánnyá vált koronavírusról.","shortLead":"Orbán Viktor pénteki rádióinterjújában arról beszélt: meg fogják hosszabbítani a magyar veszélyhelyzetet, ugyanis...","id":"20200313_orban_viktor_radiointerju_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65132d4e-29d3-4e67-a5fe-6a8733dcbaf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec97606-e8b5-426b-a458-9c6a18b0ae34","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_orban_viktor_radiointerju_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 13. 09:57","title":"Tíz akciócsoportot hozott létre a kormány – percről percre a járványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]