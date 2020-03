Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"149d661c-f6ba-4108-969a-06c2b8479ec2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jóval 21 ezer felett van a megbetegedések száma az országban.","shortLead":"Jóval 21 ezer felett van a megbetegedések száma az országban.","id":"20200314_Koronavirus_1441_halalos_aldozat_van_Olaszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=149d661c-f6ba-4108-969a-06c2b8479ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd83333a-98b4-4379-9056-4e4e1bf6bde0","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Koronavirus_1441_halalos_aldozat_van_Olaszorszagban","timestamp":"2020. március. 14. 21:44","title":"Koronavírus: 1441 halálos áldozat van Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bdf3402-e6ae-4c88-bad9-d42fa4d8ca0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két nappal az első igazolt magyarországi koronavírusos esetek bejelentése előtt lázasodott be az édesanyja - állítja egy fiú, aki a Kútvölgyi kórházban kialakított karanténban készített videót. Ebben elmondja, mi történt a családjával az elmúlt két hétben, és milyen körülmények között tölti elkülönítve az előírt 14 napot.","shortLead":"Két nappal az első igazolt magyarországi koronavírusos esetek bejelentése előtt lázasodott be az édesanyja - állítja...","id":"20200316_koronavirus_jarvany_szent_laszlo_kutvolgyi_korhaz_karanten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bdf3402-e6ae-4c88-bad9-d42fa4d8ca0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af616c9-16df-4428-8e9d-c519ffae7848","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_koronavirus_jarvany_szent_laszlo_kutvolgyi_korhaz_karanten","timestamp":"2020. március. 16. 07:50","title":"Vlogot indított a karanténban az egyik koronavírusos nő fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon a németországihoz és amerikaihoz hasonló ütemben duplázódik a vírusfertőzöttek száma.","shortLead":"Magyarországon a németországihoz és amerikaihoz hasonló ütemben duplázódik a vírusfertőzöttek száma.","id":"20200316_Hetven_ora_alatt_duplazodott_meg_a_magyarorszagi_betegek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d9bff2-3c0b-43b4-b380-d6c362635243","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Hetven_ora_alatt_duplazodott_meg_a_magyarorszagi_betegek_szama","timestamp":"2020. március. 16. 09:37","title":"Hetven óra alatt duplázódott meg a magyarországi betegek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb válságintézkedéseket hozott a madridi kormány, miután az országban hatezer közelébe emelkedett az új koronavírussal fertőzött személyek száma. Spanyolország gyakorlatilag teljes zárlat alá kerül. ","shortLead":"Újabb válságintézkedéseket hozott a madridi kormány, miután az országban hatezer közelébe emelkedett az új...","id":"20200314_Megszulettek_a_spanyol_valsagintezkedesek_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767e4272-947a-4fdd-8c32-a3b8f8a01133","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Megszulettek_a_spanyol_valsagintezkedesek_is","timestamp":"2020. március. 14. 14:50","title":"Megszülettek a spanyol válságintézkedések is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2b4dfc-438d-4cd7-b59c-812b3f7170c1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A nyugat-ausztráliai partoknál lévő víz alatti hínárerdők genetikai sokféleségének drasztikus csökkenését okozta a térségben mért eddigi legsúlyosabb óceáni hőhullám – állapította meg egy nemzetközi szakemberekből álló kutatócsoport.","shortLead":"A nyugat-ausztráliai partoknál lévő víz alatti hínárerdők genetikai sokféleségének drasztikus csökkenését okozta...","id":"20200315_viz_alatti_erdok_genetikai_sokfelesege_oceani_hohullamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f2b4dfc-438d-4cd7-b59c-812b3f7170c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a661a0-dfde-45cb-b6a5-eb880ca55826","keywords":null,"link":"/tudomany/20200315_viz_alatti_erdok_genetikai_sokfelesege_oceani_hohullamok","timestamp":"2020. március. 15. 16:03","title":"Odaveszhet a víz alatti élet az óceáni hőhullámok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65132d4e-29d3-4e67-a5fe-6a8733dcbaf8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"El fog jönni nemsoká az idő, amikor arra kérik az idős briteket, hogy maradjanak házi karanténban.","shortLead":"El fog jönni nemsoká az idő, amikor arra kérik az idős briteket, hogy maradjanak házi karanténban.","id":"20200315_koronavirus_brit_karanten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65132d4e-29d3-4e67-a5fe-6a8733dcbaf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2d937d-5c9a-4a59-8114-2298ab514ab6","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_koronavirus_brit_karanten","timestamp":"2020. március. 15. 14:18","title":"Arra fogja a brit kormány kérni a 70 évnél idősebbeket, hogy ne menjenek el otthonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0455bbf-e0ce-4833-be43-554aa446722d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bevásárlóroham ellen is lépnek.","shortLead":"A bevásárlóroham ellen is lépnek.","id":"20200315_Nemetorszag_reszlegesen_lezarja_hatarait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0455bbf-e0ce-4833-be43-554aa446722d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4166b1d2-921e-4240-b3cd-0494b734423f","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_Nemetorszag_reszlegesen_lezarja_hatarait","timestamp":"2020. március. 15. 19:34","title":"Németország részlegesen lezárja határait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a47cc36-1114-4c3f-9988-4eaf05fbdc6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hirtelen döntés értelmében vasárnap éjfélig teljesen ki kellett üríteniük a kollégiumi szobákat az egyetemistáknak, főiskolásoknak. Van, akinek nincs hová menni. A Schönherz kollégiumnál forgattunk vasárnap.","shortLead":"Egy hirtelen döntés értelmében vasárnap éjfélig teljesen ki kellett üríteniük a kollégiumi szobákat az egyetemistáknak...","id":"20200315_Igy_koltoztek_ki_a_Schonherz_kollegistai__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a47cc36-1114-4c3f-9988-4eaf05fbdc6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36216d05-5fc7-473e-a242-d9d38c48ae82","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Igy_koltoztek_ki_a_Schonherz_kollegistai__video","timestamp":"2020. március. 15. 15:43","title":"\"Kicsit hülyén jött ki, hogy ilyen hirtelen kell ezt az egészet meglépni\" - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]