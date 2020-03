Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden ország ráült az egészségügyi készleteire, és valamennyien kiszolgáltatottak a távol-keleti importnak - olvasható a HVG e heti számában.","shortLead":"Minden ország ráült az egészségügyi készleteire, és valamennyien kiszolgáltatottak a távol-keleti importnak - olvasható...","id":"20200318_Nincs_gyogyszerhiany_a_koronavirus_miatt_de_kuszobon_a_lancszakadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6019c565-e1a2-4f96-a5bc-3b3fd1871a15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_Nincs_gyogyszerhiany_a_koronavirus_miatt_de_kuszobon_a_lancszakadas","timestamp":"2020. március. 18. 16:56","title":"Gyógyszeripar: alapanyaghiányt hozhat a koronavírus, csak nem beszélnek róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A légitársaság bejelentése szerint már Máltára sem lehet menni. Oroszországba még járnak a gépek, de csak orosz állampolgárok léphetnek be az országba.","shortLead":"A légitársaság bejelentése szerint már Máltára sem lehet menni. Oroszországba még járnak a gépek, de csak orosz...","id":"20200318_A_Wizz_Air_ujabb_jaratokat_torolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc1c45fe-61eb-435f-a6fe-ab0c371b37ff","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_A_Wizz_Air_ujabb_jaratokat_torolt","timestamp":"2020. március. 18. 14:54","title":"A Wizz Air újabb járatokat törölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b73a94c-d56f-4b63-9eb6-97585d124251","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"Maga és mások méltóságának megőrzése érdekében\" befejezi munkáját az általa tizenegyedik éve vezetett Vígszínház élén Eszenyi Enikő – írta az igazgató közleményében. Lemondását számos egykori társulati tag és a színház néhány jelenlegi alkalmazottjának együttes kiállása előzte meg, sokak szerint Eszenyi vezetői stílusa elviselhetetlen közeget teremtett a színházban.","shortLead":"\"Maga és mások méltóságának megőrzése érdekében\" befejezi munkáját az általa tizenegyedik éve vezetett Vígszínház élén...","id":"20200319_Eszenyi_Eniko_visszavonja_a_palyazatat_es_befejezi_vigszinhazi_munkajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b73a94c-d56f-4b63-9eb6-97585d124251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6ff657-351c-4445-8968-bf58af27f0f7","keywords":null,"link":"/kultura/20200319_Eszenyi_Eniko_visszavonja_a_palyazatat_es_befejezi_vigszinhazi_munkajat","timestamp":"2020. március. 19. 16:21","title":"Eszenyi Enikő visszavonja a pályázatát és befejezi vígszínházi munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40e14ab-f073-408c-abca-56863e53c8fb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Folyamatos lesz az egyeztetés a Bankszövetség és a kormány között – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter, miután a Magyar Bankszövetség (MBSZ) képviselőivel egyeztetett. ","shortLead":"Folyamatos lesz az egyeztetés a Bankszövetség és a kormány között – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter, miután...","id":"20200319_Varga_bankszovetseg_moratorium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b40e14ab-f073-408c-abca-56863e53c8fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4fc6f5b-db36-4be0-8836-fcc0d5514598","keywords":null,"link":"/kkv/20200319_Varga_bankszovetseg_moratorium","timestamp":"2020. március. 19. 15:42","title":"Még napokba telik, mire a banki ügyfelek tájékoztatást kapnak a moratóriumról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annyira nem jött be szinte senkinek a megálló nélkül közlekedő vonat, hogy alig négy hónap után megszünteti azt a MÁV.","shortLead":"Annyira nem jött be szinte senkinek a megálló nélkül közlekedő vonat, hogy alig négy hónap után megszünteti azt a MÁV.","id":"20200318_MAV_Budapest_Szeged_vonat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e1e3c97-f545-4d7e-9393-36331bfcba82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_MAV_Budapest_Szeged_vonat","timestamp":"2020. március. 18. 12:45","title":"Többé nem indít a MÁV Budapest és Szeged között megálló nélküli vonatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50793c8c-b10c-4fd8-9a97-b77af9a80286","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Oroszországban – legalábbis a hivatalos adatok szerint – csupán közel százötven embert fertőzött meg az új típusú koronavírus, s még egy emberéletet sem követelt a világjárvány. Ahogy a világ legnagyobb országában általában lenni szokott, senki sem hiszi el a számokat. A különbség a bürokrácia útvesztőiben tűnik el.","shortLead":"Oroszországban – legalábbis a hivatalos adatok szerint – csupán közel százötven embert fertőzött meg az új típusú...","id":"20200318_Oroszorszagban_alig_van_koronavirusos__vagy_megis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50793c8c-b10c-4fd8-9a97-b77af9a80286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6ef84a-c6fd-44da-afd0-6b8bc2f99bab","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_Oroszorszagban_alig_van_koronavirusos__vagy_megis","timestamp":"2020. március. 18. 14:08","title":"Oroszországban alig van koronavírusos – vagy mégis?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66a12be-c3ce-46b0-85e3-daf1a5a9abe5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A ferihegyi repülőtér üzemeltetője állítja: a forgalomcsökkenés és a kiesett bevételek okozta jelentős anyagi veszteség ellenére is fenn tudja tartani a biztonságos működést, biztosítani tudja a forgalom újraindítását.\r

","shortLead":"A ferihegyi repülőtér üzemeltetője állítja: a forgalomcsökkenés és a kiesett bevételek okozta jelentős anyagi veszteség...","id":"20200319_koronavirus_utasforgalom_budapest_airport_legi_kozlekedes_ferihegy_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b66a12be-c3ce-46b0-85e3-daf1a5a9abe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbe732a8-2fcb-42ae-8e00-67349cc9b738","keywords":null,"link":"/kkv/20200319_koronavirus_utasforgalom_budapest_airport_legi_kozlekedes_ferihegy_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter","timestamp":"2020. március. 19. 12:01","title":"Az utasforgalom teljes leállására is felkészült a Budapest Airport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3beb73-4dec-4752-b253-4692a49f5b13","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Várható volt. ","shortLead":"Várható volt. ","id":"20200318_Elmarad_az_Eurovizios_Dalfesztival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e3beb73-4dec-4752-b253-4692a49f5b13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9110358f-d71d-4265-a49e-c538f8c81730","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_Elmarad_az_Eurovizios_Dalfesztival","timestamp":"2020. március. 18. 14:36","title":"Elmarad az Eurovíziós Dalfesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]