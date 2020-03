Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"995d9bb3-9ae6-43b7-a9fa-18e13dd0e388","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Van, akinek az lesz a legkisebb rossz, ha szünetelteti a munkáját, de az sem mindegy, hogy mikorra időzíti ezt.","shortLead":"Van, akinek az lesz a legkisebb rossz, ha szünetelteti a munkáját, de az sem mindegy, hogy mikorra időzíti ezt.","id":"20200324_adozona_kata_vallalkozok_szuneteltetes_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=995d9bb3-9ae6-43b7-a9fa-18e13dd0e388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96d3e24-200f-4d8e-84e6-5cd20d187520","keywords":null,"link":"/kkv/20200324_adozona_kata_vallalkozok_szuneteltetes_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 13:25","title":"Mihez kezdjen az a vállalkozó, akin nem segítenek a kormány új rendeletei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c56a2f44-ab2f-4ff9-aafc-cb5121092c05","c_author":"Hont András","category":"360","description":"Még az is megeshet, hogy a koronavírus lesz az új Özönvíz, és ez törli el az emberiséget a Föld felszínéről. Fölöttébb valószínűtlen, de nem zárhatjuk ki. Ellenben nem zárhatjuk ki azt sem, hogy az ismeretlennel szemben hozott drasztikus intézkedések kára – emberéleteket is beleértve – nagyobb lesz, mint amit a vírus magától okozott volna. ","shortLead":"Még az is megeshet, hogy a koronavírus lesz az új Özönvíz, és ez törli el az emberiséget a Föld felszínéről. Fölöttébb...","id":"20200325_Hont_Koronavirus_Megallt_az_esz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c56a2f44-ab2f-4ff9-aafc-cb5121092c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c74e514-ed67-414a-ba79-8459284af04e","keywords":null,"link":"/360/20200325_Hont_Koronavirus_Megallt_az_esz","timestamp":"2020. március. 25. 07:00","title":"Hont: Koronavírus? Megállt az ész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Péntektől még olcsóbb lesz az üzemanyag.","shortLead":"Péntektől még olcsóbb lesz az üzemanyag.","id":"20200325_uzemanyag_benzin_gazolaj_arcsokkenes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7caa6449-2330-49f1-8ae5-5d60ee0ba1c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200325_uzemanyag_benzin_gazolaj_arcsokkenes","timestamp":"2020. március. 25. 10:25","title":"300 forint alá csúszik a benzin ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d13c200-1da2-4471-81aa-ed56d305409b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szegeden is próbálnak segíteni, hogy ne essen kútba minden. A város az önkormányzati ingatlanban működő vendéglátók bérleti díját engedik el, ha lehúzzák a rolót a járvány miatt. A több tucat üzletben már elindultak az elbocsátások.","shortLead":"Szegeden is próbálnak segíteni, hogy ne essen kútba minden. A város az önkormányzati ingatlanban működő vendéglátók...","id":"20200323_Koronavirus_Szeged_elengedi_az_uzletek_berleti_dijat_ha_bezarnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d13c200-1da2-4471-81aa-ed56d305409b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d8d080-7e84-4680-9838-920061a2a472","keywords":null,"link":"/kkv/20200323_Koronavirus_Szeged_elengedi_az_uzletek_berleti_dijat_ha_bezarnak","timestamp":"2020. március. 23. 16:05","title":"Koronavírus: Szeged elengedi az üzletek bérleti díját, ha bezárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a694f4bb-19aa-4ae3-90a0-f3cac47f7e68","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200323_Maradj_otthon__Lovasi_dalara_egy_kulonleges_karantenklippel_jelentkezett_a_Csik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a694f4bb-19aa-4ae3-90a0-f3cac47f7e68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be26306b-43dd-4676-bab1-c4f6043acf64","keywords":null,"link":"/kultura/20200323_Maradj_otthon__Lovasi_dalara_egy_kulonleges_karantenklippel_jelentkezett_a_Csik","timestamp":"2020. március. 23. 13:10","title":"Maradj otthon! – Lovasi dalára különleges karantén-klippel jelentkezett a Csík","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5e1969-2949-4ee8-acde-c7d8a11cb7bb","c_author":"Matthias Horx","category":"360","description":"A jövőkutatókkal is előfordul, hogy jóslataik nem jönnek be. Matthias Horx és intézete (Zukunftsinstitut) a koronavírus-járvány utáni időszakra négy forgatókönyvet is felvázolt. Alább az optimista, meglehetősen utópisztikus verziót olvashatják. A jövőből visszatekintve írja le, milyen meglepő dolgokat élünk meg majd a koronavírus utáni időszakban, például tudatos együttműködést az emberek közt, a sokkokhoz jobban alkalmazkodó, meg-megújuló társadalmat és a populizmus bukását.","shortLead":"A jövőkutatókkal is előfordul, hogy jóslataik nem jönnek be. Matthias Horx és intézete (Zukunftsinstitut...","id":"20200324_Matthias_Horx_A_jo_mamoraban__Vilagunk_a_koronavirus_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf5e1969-2949-4ee8-acde-c7d8a11cb7bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f9fff01-95ac-42b5-bed8-1f3965a16dfa","keywords":null,"link":"/360/20200324_Matthias_Horx_A_jo_mamoraban__Vilagunk_a_koronavirus_utan","timestamp":"2020. március. 24. 13:00","title":"Matthias Horx: A jó mámorában – Világunk a koronavírus után, populizmus nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"639cb634-3d5b-43c7-81ad-72d03c5773e6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Miután Ausztráliában kétezer fölé emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma, Scott Morrison miniszterelnök újabb szigorításokat jelentett be a járvány terjedésének lassítására. ","shortLead":"Miután Ausztráliában kétezer fölé emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma, Scott Morrison miniszterelnök újabb...","id":"20200324_ausztralia_koronavirus_fertozes_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=639cb634-3d5b-43c7-81ad-72d03c5773e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fe8a9b0-2fe4-4786-a4e8-db5e14a5dfc6","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_ausztralia_koronavirus_fertozes_jarvany","timestamp":"2020. március. 24. 15:32","title":"Az ausztrál példa mutatja: nem öli meg a meleg a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96eb1301-89bc-4004-bbb4-0ae8d6fe9275","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amerikai és brit orvosok közül is egyre többen azt állítják, hogy a koronavírus-fertőzés egyik első tünete lehet a szaglás és az ízérzékelés elvesztése. ","shortLead":"Amerikai és brit orvosok közül is egyre többen azt állítják, hogy a koronavírus-fertőzés egyik első tünete lehet...","id":"20200323_Ha_ujabban_nem_erez_szagokat_lehet_jobb_ha_karantenban_marad_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96eb1301-89bc-4004-bbb4-0ae8d6fe9275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652f1c5a-30eb-4a81-854b-0a88556d991e","keywords":null,"link":"/elet/20200323_Ha_ujabban_nem_erez_szagokat_lehet_jobb_ha_karantenban_marad_koronavirus","timestamp":"2020. március. 23. 17:09","title":"Ha újabban nem érez szagokat, lehet, hogy jobb, ha karanténban marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]