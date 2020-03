Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b360097-9311-45ee-93bb-07145f46f3cf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország mindent elkövet a koronavírus-járvány megfékezése érdekében, és ezért új intézkedéseket kell hozni – jelentette be élő beszédben Vlagyimir Putyin orosz államfő.","shortLead":"Oroszország mindent elkövet a koronavírus-járvány megfékezése érdekében, és ezért új intézkedéseket kell hozni –...","id":"20200325_Oroszorszag_koronavirus_putyin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b360097-9311-45ee-93bb-07145f46f3cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac9cd805-9ef3-4bb9-b210-8ed5f0944e87","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_Oroszorszag_koronavirus_putyin","timestamp":"2020. március. 25. 14:55","title":"Mindenkit érintő munkaszünet jön a jövő héten Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ffb8565-edea-4b3b-a181-86dcf9f06afe","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egy Bács-Kiskun megyei telepen több mint 32 ezer kacsát kell leölni a betegség miatt.","shortLead":"Egy Bács-Kiskun megyei telepen több mint 32 ezer kacsát kell leölni a betegség miatt.","id":"20200326_madarinfluenza_kacsa_bacs_kiskun_megye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ffb8565-edea-4b3b-a181-86dcf9f06afe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7ac298d-3d04-41a6-baa1-80458ee559fe","keywords":null,"link":"/kkv/20200326_madarinfluenza_kacsa_bacs_kiskun_megye","timestamp":"2020. március. 26. 12:02","title":"Újra megjelent a Magyarországon a madárinfluenza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54e62892-cb47-4c76-b53f-523688a8557b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter a koronavírus elleni közös küzdelemmel szemléltette a keleti nyitás jogosságát.","shortLead":"Szijjártó Péter a koronavírus elleni közös küzdelemmel szemléltette a keleti nyitás jogosságát.","id":"20200324_Tobb_szaz_tonnanyi_a_vedekezoeszkoz_erkezik_meg_Kinabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54e62892-cb47-4c76-b53f-523688a8557b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d87a586-2918-4bf9-a665-aa6da3261069","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_Tobb_szaz_tonnanyi_a_vedekezoeszkoz_erkezik_meg_Kinabol","timestamp":"2020. március. 24. 19:26","title":"Több száz tonnányi védekezőeszköz érkezik még Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d955c6-1dd9-4cf5-b3e9-f0cb93bace3c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig több mint nyolcezer fertőzöttet azonosítottak Nagy-Britanniában.","shortLead":"Eddig több mint nyolcezer fertőzöttet azonosítottak Nagy-Britanniában.","id":"20200324_Negyedmillio_onkentest_toboroznak_a_britek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0d955c6-1dd9-4cf5-b3e9-f0cb93bace3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"256aaf0a-43b5-4573-981a-b1e1d5bccbe3","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_Negyedmillio_onkentest_toboroznak_a_britek","timestamp":"2020. március. 24. 19:53","title":"Negyedmillió önkéntest toboroznak a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db68356b-e023-44ce-82cf-cf38acf6891c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A COVID-19 betegség miatt Lombardiában bekövetkezett 3776 koronavírusos haláleset majdnem harmadát Bergamóban jegyezték fel a múlt hónapban. A 600 bergamói háziorvos közül 140 betegedett meg, mert kezdetben még szájmaszkjuk sem volt. A város polgármestere számolt be a sajtónak a járványügyi helyzetről.","shortLead":"A COVID-19 betegség miatt Lombardiában bekövetkezett 3776 koronavírusos haláleset majdnem harmadát Bergamóban jegyezték...","id":"20200324_Bergamo_polgarmester_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db68356b-e023-44ce-82cf-cf38acf6891c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58051b68-7561-44e2-86f5-cd7980e2400c","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_Bergamo_polgarmester_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 15:24","title":"Bergamói polgármester: A koporsókat nem tudjuk már hová tenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec99ec69-1d88-4473-bcce-b0104d13526f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfrissebb adatok szerint már 10 beteg halt meg a koronavírus okozta megbetegedésben, a fertőzöttek száma pedig 226-ra nőtt Magyarországon. Egy új rendelet szerint 15 milliárd forintot meghaladó forrást biztosít a kormány egészségügyi eszközök vásárlására.","shortLead":"A legfrissebb adatok szerint már 10 beteg halt meg a koronavírus okozta megbetegedésben, a fertőzöttek száma pedig...","id":"20200325_Mar_226_fertozott_van_15_milliardot_adnak_eszkozokre__hirek_a_koronavirusrol_percrol_percre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec99ec69-1d88-4473-bcce-b0104d13526f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be195fb-a46e-4578-9663-e901aea022fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_Mar_226_fertozott_van_15_milliardot_adnak_eszkozokre__hirek_a_koronavirusrol_percrol_percre","timestamp":"2020. március. 25. 07:35","title":"Már 226 fertőzött van Magyarországon, 15 milliárdot ad a kormány eszközökre – hírek a koronavírusról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b78594ea-ee62-4f87-a760-9f432932c3e7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A sportvilág szereplőinek nagy része egyetért azzal, hogy a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben – ahol sok versenyzőnek ellehetetlenült a felkészülése – helyesen cselekedtek a szervezők, amikor a nyári tokiói olimpia elhalasztásáról határoztak. Akadnak azonban a magyar sportolók között is olyanok, akiknek minden számítását keresztülhúzta a döntés. Van, aki zsarolásról beszél, és akad, akinek a keddi bejelentés a pályafutása végét jelenti. ","shortLead":"A sportvilág szereplőinek nagy része egyetért azzal, hogy a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben – ahol sok...","id":"20200324_koronavirus_jarvany_tokio_olimpia_halasztas_sportolok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b78594ea-ee62-4f87-a760-9f432932c3e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf963fba-2710-457f-937a-145931bd4921","keywords":null,"link":"/sport/20200324_koronavirus_jarvany_tokio_olimpia_halasztas_sportolok","timestamp":"2020. március. 24. 21:30","title":"Helyeslés és szívfájdalom: így reagálnak a magyar sportolók az olimpia elhalasztására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b57f33f6-4a8a-4473-9885-b92a038c4aa9","c_author":"Fokasz Oresztész, Gáti Júlia, Gergely Márton, Gyenis Ágnes, Oroszi Babett, Pálmai Erika","category":"360","description":"A magyar ellátórendszer minden betegségét felszínre hozta a koronavírus elleni védekezés. Hiányzik a megfelelő képzés, információáramlás, védőfelszerelés. Bár nincs hiány odaadó szakemberekből, a stressz miatt már most sokan ingerültek. A neheze pedig még csak eztán jön.","shortLead":"A magyar ellátórendszer minden betegségét felszínre hozta a koronavírus elleni védekezés. Hiányzik a megfelelő képzés...","id":"202013__lathatatlanul_terjed_a_jarvany__hianyzo_nyugdijasok__szukos_keszletek__korhaz_avirus_szelen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b57f33f6-4a8a-4473-9885-b92a038c4aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be7ad52-876b-4a8e-a3a9-0aa0575b9b9a","keywords":null,"link":"/360/202013__lathatatlanul_terjed_a_jarvany__hianyzo_nyugdijasok__szukos_keszletek__korhaz_avirus_szelen","timestamp":"2020. március. 26. 07:00","title":"Hadiállapot jön a magyar kórházakban, óriási túlerőben van a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]