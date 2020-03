Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2701e10c-8086-423e-9f67-24c18434f2a5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem született döntés arról sem, meghosszabbítják-e a beutazási tilalmat.","shortLead":"Nem született döntés arról sem, meghosszabbítják-e a beutazási tilalmat.","id":"20200327_Ket_hetig_meg_varni_kell_az_unios_csodaszerre_a_virus_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2701e10c-8086-423e-9f67-24c18434f2a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce7f1bf1-a872-4783-89eb-f0e02d55e47a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200327_Ket_hetig_meg_varni_kell_az_unios_csodaszerre_a_virus_ellen","timestamp":"2020. március. 27. 11:11","title":"Két hétig még várni kell az uniós csodaszerre a vírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az országban a következő héten várható a járvány csúcspontja.","shortLead":"Az országban a következő héten várható a járvány csúcspontja.","id":"20200327_franciaorszag_koronavirus_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0156b260-0525-4261-bee9-31bbc9e13d4c","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_franciaorszag_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. március. 27. 09:38","title":"Franciaországban egy 16 éves lány is belehalt a fertőzésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31bea57f-c860-4009-a6fd-8e04dc758f35","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Üresek az amúgy zsúfolt parkolók, alig közlekednek autók az utakon, és gyalogosokkal is csak elvétve találkozni.","shortLead":"Üresek az amúgy zsúfolt parkolók, alig közlekednek autók az utakon, és gyalogosokkal is csak elvétve találkozni.","id":"20200327_teljesen_elneptelenedett_a_varosliget__fotogaleria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31bea57f-c860-4009-a6fd-8e04dc758f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b11974f5-32ae-4d3f-ae7f-5b0e6e525937","keywords":null,"link":"/cegauto/20200327_teljesen_elneptelenedett_a_varosliget__fotogaleria","timestamp":"2020. március. 27. 15:08","title":"Teljesen elnéptelenedett a Városliget – fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"131fde0e-692f-4449-b5ed-66cb9ad6c6c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már osztják is.","shortLead":"Már osztják is.","id":"20200328_Tizezer_uveg_Beres_Cseppet_ajanlottak_fel_a_korhazaknak_idosotthonoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=131fde0e-692f-4449-b5ed-66cb9ad6c6c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a56609-e2e1-4e53-b97a-ae37d364a2c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_Tizezer_uveg_Beres_Cseppet_ajanlottak_fel_a_korhazaknak_idosotthonoknak","timestamp":"2020. március. 28. 14:48","title":"Tízezer üveg Béres Cseppet ajánlottak fel a kórházaknak, idősotthonoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b357fbab-1f9c-4a9b-b8ab-49f872e4b493","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Argentína bejelentette határainak lezárását, Brazíliában már 77 halálos áldozata van a koronavírusnak. Nicaraguában eddig két fertőzöttről tudtak, egyikük belehalt a betegségbe.","shortLead":"Argentína bejelentette határainak lezárását, Brazíliában már 77 halálos áldozata van a koronavírusnak. Nicaraguában...","id":"20200327_DelAmerikaban_is_beindult_a_jarvany_Braziliaban_egy_nap_alatt_20an_haltak_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b357fbab-1f9c-4a9b-b8ab-49f872e4b493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b1e8406-2f43-4a47-95ce-7fdde9fc09ba","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_DelAmerikaban_is_beindult_a_jarvany_Braziliaban_egy_nap_alatt_20an_haltak_meg","timestamp":"2020. március. 27. 15:30","title":"Dél-Amerikában is beindult a járvány, Brazíliában egy nap alatt 20-an haltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79449921-3057-41ff-b3d6-2e427adfde3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Spanyolországban egyetlen nap alatt 769 koronavírusos beteg halt meg, Romániában már a fertőzött orvosokat is munkára fognák. Magyarországon kijárási korlátozásokat vezettek be, ami a közösségi távolságtartást foglalta keretek közé. Kövesse velünk a koronavírus-járvány híreit percről percre!","shortLead":"Spanyolországban egyetlen nap alatt 769 koronavírusos beteg halt meg, Romániában már a fertőzött orvosokat is munkára...","id":"20200327_koronavirus_fertozes_jarvany_marcius_27","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79449921-3057-41ff-b3d6-2e427adfde3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204a345a-1527-47c6-a99a-386208d9217b","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_koronavirus_fertozes_jarvany_marcius_27","timestamp":"2020. március. 27. 07:40","title":"Spanyolországban már olasz szinten a járvány, Nagy-Britanniában is súlyos a helyzet – hírek a koronavírus-járványról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44cb49a5-9acc-4039-b613-54de70eb4a49","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új tulajdonos mintegy 50 millió forint kifizetését követően indíthatja majd be először régi/új Ferrariját. ","shortLead":"Az új tulajdonos mintegy 50 millió forint kifizetését követően indíthatja majd be először régi/új Ferrariját. ","id":"20200328_32_eves_megis_bejaratosan_uj_ez_az_elado_ferrari_testarossa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44cb49a5-9acc-4039-b613-54de70eb4a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9e684a-9ace-49fa-9f6f-9ac455b0bbb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200328_32_eves_megis_bejaratosan_uj_ez_az_elado_ferrari_testarossa","timestamp":"2020. március. 28. 06:41","title":"32 éves, mégis bejáratósan új ez az eladó Ferrari Testarossa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók arra kíváncsiak, hogy a vakcina megvédi-e őket a koronavírustól.","shortLead":"A kutatók arra kíváncsiak, hogy a vakcina megvédi-e őket a koronavírustól.","id":"20200327_tuberkulozis_vedooltas_koronavirus_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ac91c9-f9c4-4393-a835-62bcefd8598d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200327_tuberkulozis_vedooltas_koronavirus_koronavirus","timestamp":"2020. március. 27. 10:33","title":"Az ausztrálok a tuberkulózis elleni védőoltással mennek neki a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]