[{"available":true,"c_guid":"c8aae899-e44b-4eb9-95b2-f4a0039a8197","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Amikor kiderült, hogy a hazatérőknek kellene fizetniük a szállodai vendéglátást a karanténban, próbáltak meglépni.","shortLead":"Amikor kiderült, hogy a hazatérőknek kellene fizetniük a szállodai vendéglátást a karanténban, próbáltak meglépni.","id":"20200330_Megprobaltak_elszokni_a_karanten_elol_a_Thaifoldrol_Kijevbe_hazatero_utasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8aae899-e44b-4eb9-95b2-f4a0039a8197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5e0cc26-8d32-4473-9727-36cdc46f2baa","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_Megprobaltak_elszokni_a_karanten_elol_a_Thaifoldrol_Kijevbe_hazatero_utasok","timestamp":"2020. március. 30. 05:31","title":"Megpróbáltak elszökni a karantén elől a Thaiföldről Kijevbe hazatérő utasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0caa609-1ef8-4568-b62a-673fa62eb084","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jakab Ferenc elmondta azt is, hogy úgy gondolják, aki átesett a betegségen, az rövidtávon biztosan immunitást szerez.","shortLead":"Jakab Ferenc elmondta azt is, hogy úgy gondolják, aki átesett a betegségen, az rövidtávon biztosan immunitást szerez.","id":"20200329_Jakab_Ferenc_koronavirus_tajekoztato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0caa609-1ef8-4568-b62a-673fa62eb084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b31c0c7-26b2-4232-a99a-e87419f152be","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Jakab_Ferenc_koronavirus_tajekoztato","timestamp":"2020. március. 29. 19:47","title":"Úgy tűnik sikerült a járványgörbét ellaposítani - véli a koronavírus-kutatócsoport vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbb0e18c-4980-4694-839b-3b3686dc7c08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megye háromban játszó csapat szerint most pálya helyett másra kell a pénz. ","shortLead":"A megye háromban játszó csapat szerint most pálya helyett másra kell a pénz. ","id":"20200329_Most_az_egeszsegugy_fontosabb_visszakuldte_a_focipalyara_kapott_120_milliot_egy_szabolcsi_csapat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbb0e18c-4980-4694-839b-3b3686dc7c08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"494d7bc7-085d-45bc-b1a7-c9e59ba1ddfc","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Most_az_egeszsegugy_fontosabb_visszakuldte_a_focipalyara_kapott_120_milliot_egy_szabolcsi_csapat","timestamp":"2020. március. 29. 21:20","title":"Most az egészségügy fontosabb, visszaküldte a focipályára kapott 120 milliót egy szabolcsi csapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár már kaptak védőfelszerelést és kézfertőtlenítőt az ápolók, annak mennyisége a tömeges járvány idejére kevés lesz - mondta a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara alelnöke. Tud olyan intézményről, ahol a fejenként napi két darab, egyszer használatos sebészi maszk mellé kaptak egy vasalót, hogy a kollégák hővel fertőtlenítsék azokat. Elmondta azt is, országosan kétezernél kevesebb élvonalban alkalmazható intenzívterápiás szakápoló van.","shortLead":"Bár már kaptak védőfelszerelést és kézfertőtlenítőt az ápolók, annak mennyisége a tömeges járvány idejére kevés lesz...","id":"20200329_meszk_szakapolo_vedofelszereles_maszk_vasalo_koronavirus_jarvany_tomeges_megbetegedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb5d45a-0454-4c2b-8a1b-a8bea8745d61","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_meszk_szakapolo_vedofelszereles_maszk_vasalo_koronavirus_jarvany_tomeges_megbetegedes","timestamp":"2020. március. 29. 11:03","title":"Volt, ahol vasalót kaptak az ápolók a maszkokhoz, hogy azzal fertőtlenítsék azokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65637c6e-1ecd-4574-a1c4-67a16bbf4338","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Törökország szombaton leállította a távolsági vasúti közlekedést, és korlátozták a belföldi repülést, Erdogan török elnök pedig arra szólította fel az embereket, hogy maradjanak otthon.","shortLead":"Törökország szombaton leállította a távolsági vasúti közlekedést, és korlátozták a belföldi repülést, Erdogan török...","id":"20200328_Torokorszag_is_korlatozza_az_emberek_mozgasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65637c6e-1ecd-4574-a1c4-67a16bbf4338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bb1a7d-7a99-4b8d-83e3-37d8e5ab787d","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_Torokorszag_is_korlatozza_az_emberek_mozgasat","timestamp":"2020. március. 28. 17:44","title":"Törökország is korlátozza az emberek mozgását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b455df1-baaf-442d-8b54-a5643b77ee68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem éppen tipikus tavaszi időjárást kapunk a hét első felében.\r

\r

","shortLead":"Nem éppen tipikus tavaszi időjárást kapunk a hét első felében.\r

\r

","id":"20200330_Havazassal_es_faggyal_indul_a_het","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b455df1-baaf-442d-8b54-a5643b77ee68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad3fe1c3-578d-4a1e-bdda-b18ae548a3e5","keywords":null,"link":"/elet/20200330_Havazassal_es_faggyal_indul_a_het","timestamp":"2020. március. 30. 05:01","title":"Havazással és faggyal indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kenyai rendőrség könnygázzal oszlatta fel a tömeget, míg a Dél-afrikai Köztársaságban rendőri túlkapásokra került sor. A kontinensen körülbelül négyezerre emelkedett a fertőzöttek száma.","shortLead":"A kenyai rendőrség könnygázzal oszlatta fel a tömeget, míg a Dél-afrikai Köztársaságban rendőri túlkapásokra került...","id":"20200328_Kaoszba_torkolltak_a_kijarasi_tilalmak_Afrikaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"455378ff-f841-47dd-85f2-a6dd1cf4699a","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_Kaoszba_torkolltak_a_kijarasi_tilalmak_Afrikaban","timestamp":"2020. március. 28. 14:59","title":"Káoszba torkolltak a kijárási tilalmak Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc181082-48e1-4e51-a783-59bcbc81de4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszországban vasárnapra 1534-re, Moszkvában pedig 1014-re nőtt a SARS-CoV-2 koronavírussal igazoltan megfertőződöttek száma.","shortLead":"Oroszországban vasárnapra 1534-re, Moszkvában pedig 1014-re nőtt a SARS-CoV-2 koronavírussal igazoltan megfertőződöttek...","id":"20200329_Ezer_felett_a_fertozottek_szama_Moszkvaban_szazezrek_orvosi_megfigyeles_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc181082-48e1-4e51-a783-59bcbc81de4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4abc95-d6fe-4129-9a2d-bec1cf5f3006","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Ezer_felett_a_fertozottek_szama_Moszkvaban_szazezrek_orvosi_megfigyeles_alatt","timestamp":"2020. március. 29. 12:52","title":"Ezer felett a fertőzöttek száma Moszkvában, százezrek orvosi megfigyelés alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]