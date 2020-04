Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ae1b1cb-053a-42c7-8aeb-bae95401228e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Téved, aki azt hiszi, hogy a Zoom titkosítása végponttól végpontig tart, még akkor is, ha egyes marketinganyagok szerint így van, sőt még a Zoom weboldala ezt is sugallja.","shortLead":"Téved, aki azt hiszi, hogy a Zoom titkosítása végponttól végpontig tart, még akkor is, ha egyes marketinganyagok...","id":"20200401_zoom_vegponti_titkositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ae1b1cb-053a-42c7-8aeb-bae95401228e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a9fc76-af79-4419-803d-43470fb7c7b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200401_zoom_vegponti_titkositas","timestamp":"2020. április. 01. 11:03","title":"Csak óvatosan: nem olyan a Zoom titkosítása, mint ahogyan azt sokan gondolnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf99e7c-4867-46b0-9ead-714c5374c153","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egymást követő három napon jelentettek egyre kevesebb új esetet.","shortLead":"Egymást követő három napon jelentettek egyre kevesebb új esetet.","id":"20200331_koronavirus_fertozes_jarvany_olaszorszag_statisztika_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cf99e7c-4867-46b0-9ead-714c5374c153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9631567-de0a-4e27-97de-5af97e31bc36","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_koronavirus_fertozes_jarvany_olaszorszag_statisztika_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. március. 31. 18:25","title":"Még 800 fölött a halottak száma, az új fertőzötteké csökkenőben Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de70200-388b-427a-9f09-0b67e6a40be2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Többnyire csak egy-egy autó kerül elő rozoga pajtákból, most egy egész kereskedés bukkant elő.","shortLead":"Többnyire csak egy-egy autó kerül elő rozoga pajtákból, most egy egész kereskedés bukkant elő.","id":"20200401_30_eve_bezart_autokereskedest_talaltak_tele_jarmuvekkel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9de70200-388b-427a-9f09-0b67e6a40be2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57480b5-8ad6-43c8-bc80-c54733100266","keywords":null,"link":"/cegauto/20200401_30_eve_bezart_autokereskedest_talaltak_tele_jarmuvekkel","timestamp":"2020. április. 01. 10:10","title":"30 éve bezárt autókereskedést találtak tele járművekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzati tájékoztató oldalra felkerültek az adatok megyei bontásban. \r

","shortLead":"A kormányzati tájékoztató oldalra felkerültek az adatok megyei bontásban. \r

","id":"20200401_koronavirus_jarvany_fertozes_teruleti_adatok_terkep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b14f374d-fcf8-4fda-89ee-b8fd4615330c","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_koronavirus_jarvany_fertozes_teruleti_adatok_terkep","timestamp":"2020. április. 01. 05:48","title":"Nyilvános a térkép arról, hol hány igazolt koronavírus-fertőzött van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"429579fc-6f98-469d-a83d-9dcc0e27e174","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerda reggel túl sokan voltak a BKK járatain, így változik a menetrend.","shortLead":"Szerda reggel túl sokan voltak a BKK járatain, így változik a menetrend.","id":"20200401_Suritik_a_reggeli_BKKjaratokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=429579fc-6f98-469d-a83d-9dcc0e27e174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c061d509-c142-4dc5-aaed-d9725e7e6a20","keywords":null,"link":"/cegauto/20200401_Suritik_a_reggeli_BKKjaratokat","timestamp":"2020. április. 01. 14:25","title":"A zsúfoltság miatt sűrítik a reggeli BKK-járatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f11486e-b042-4e95-bbcf-24c7658a02d6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A tőzsdei összeomlás ugyan mindenkinek megártott, de néhányan könnyebben jöttek ki belőle ","shortLead":"A tőzsdei összeomlás ugyan mindenkinek megártott, de néhányan könnyebben jöttek ki belőle ","id":"20200401_Vannak_akik_a_mostani_valsagban_is_novelni_tudtak_vagyonukat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f11486e-b042-4e95-bbcf-24c7658a02d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0669cafb-bffd-41c9-8ac1-07727b8f26a5","keywords":null,"link":"/kkv/20200401_Vannak_akik_a_mostani_valsagban_is_novelni_tudtak_vagyonukat","timestamp":"2020. április. 01. 17:27","title":"Vannak, akik a mostani válságban is növelni tudták vagyonukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7f9d07-4f12-4f5c-9653-ae8d62fbd8e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"És tudjátok kedves pedagógusok, mit írnak nekem a diákok rólatok? Hogy szükségük van rátok, és hogy a nyugalom pajzsai vagytok a körülöttük tomboló viharban\" – írta az olasz oktatási miniszter (ott van ilyen) az ottani pedagógusoknak.\r

\r

","shortLead":"\"És tudjátok kedves pedagógusok, mit írnak nekem a diákok rólatok? Hogy szükségük van rátok, és hogy a nyugalom pajzsai...","id":"20200402_Egy_olasz_tanarno_biztato_levelet_irt_a_tavoktatasba_kesobb_kapcsolodo_magyar_pedagogusoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc7f9d07-4f12-4f5c-9653-ae8d62fbd8e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7157b8-bc79-4ad5-aea4-af1876efda31","keywords":null,"link":"/elet/20200402_Egy_olasz_tanarno_biztato_levelet_irt_a_tavoktatasba_kesobb_kapcsolodo_magyar_pedagogusoknak","timestamp":"2020. április. 02. 10:04","title":"Egy Olaszországban tanító pedagógus elgondolkodtató levelet írt a magyar kollégáinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c49db8c-ef5b-4367-aa05-bab6e847c38a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Spanyolországban már az ötödik napja 800 fölött jár az egy nap alatt elhunytak száma. ","shortLead":"Spanyolországban már az ötödik napja 800 fölött jár az egy nap alatt elhunytak száma. ","id":"20200401_koronavirus_fertozes_jarvany_spanyolorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c49db8c-ef5b-4367-aa05-bab6e847c38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d717877-977f-487e-9db5-beb7a143b885","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_koronavirus_fertozes_jarvany_spanyolorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 01. 12:43","title":"Kilencezer fölött a járvány áldozatainak száma Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]