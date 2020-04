Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"577d6ead-15ba-4f05-91bd-06fafd829137","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez azért bravúr, mert eredetileg a regény második része sok évvel az első után játszódik. ","shortLead":"Ez azért bravúr, mert eredetileg a regény második része sok évvel az első után játszódik. ","id":"20200403_Visszaterhetnek_a_Szolits_a_neveden_foszereploi_a_folytatasban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=577d6ead-15ba-4f05-91bd-06fafd829137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f052e88c-8aa5-451b-9a14-f4fe8ffdc032","keywords":null,"link":"/kultura/20200403_Visszaterhetnek_a_Szolits_a_neveden_foszereploi_a_folytatasban","timestamp":"2020. április. 03. 15:58","title":"Visszatérhetnek a Szólíts a neveden főszereplői a folytatásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78435e8a-66bf-4e57-981b-ebd451b487ea","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az új koronavírus megjelenését követően a kínai kormányzat a vadhúsok fogyasztására és kereskedelmére is tilalmat vezetett be. ","shortLead":"Az új koronavírus megjelenését követően a kínai kormányzat a vadhúsok fogyasztására és kereskedelmére is tilalmat...","id":"20200402_Betiltjak_a_kutya_es_macskahus_fogyasztasat_a_delkinai_Sencsenben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78435e8a-66bf-4e57-981b-ebd451b487ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e1839f-43ea-4f66-b0ed-e05e841832e6","keywords":null,"link":"/elet/20200402_Betiltjak_a_kutya_es_macskahus_fogyasztasat_a_delkinai_Sencsenben","timestamp":"2020. április. 02. 11:16","title":"Betiltják a kutya- és macskahús fogyasztását a dél-kínai Sencsenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6004135-e987-44e1-8efc-e23dc72af6fc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyetlen nap alatt közel 700 életet követelt a COVID-19 betegség.","shortLead":"Egyetlen nap alatt közel 700 életet követelt a COVID-19 betegség.","id":"20200403_koronavirus_jarvany_fertozes_nagy_britannia_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6004135-e987-44e1-8efc-e23dc72af6fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d956cf-df4c-4b67-b05b-ce102205b9a2","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_koronavirus_jarvany_fertozes_nagy_britannia_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 03. 16:23","title":"Koronavírus: az eddigi legrosszabb adat jött Nagy-Britanniából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9fdb53e-c52d-479b-86a0-dee3e8c79381","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hódmezővásárhelyen már áprilistól csak korábbi fizetésük negyedét vihetik haza azok, akiket a járványhelyzet miatt szabadságoltak, máshol még ügyeskednek az önkormányzati dolgozók bérével. A legtöbb településen nyár közepéig bírják, aztán bedobják a törölközőt, ha nem nyúl a hónuk alá a kormány. ","shortLead":"Hódmezővásárhelyen már áprilistól csak korábbi fizetésük negyedét vihetik haza azok, akiket a járványhelyzet miatt...","id":"20200403_Az_onkormanyzatok_kifeszitve_varjak_a_miniszterelnok_szerdai_gazdasagcsomagjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9fdb53e-c52d-479b-86a0-dee3e8c79381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bcf1f5a-cf69-4fbd-bf57-6b87fa21a0d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200403_Az_onkormanyzatok_kifeszitve_varjak_a_miniszterelnok_szerdai_gazdasagcsomagjat","timestamp":"2020. április. 03. 15:50","title":"Az önkormányzatok kifeszítve várják a miniszterelnök gazdasági csomagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter azt állítja, a felhatalmazási törvénynek csak az a lényege, hogy az emberek megmeneküljenek, a gazdaság pedig talpra álljon.","shortLead":"A külügyminiszter azt állítja, a felhatalmazási törvénynek csak az a lényege, hogy az emberek megmeneküljenek...","id":"20200403_Szijjarto_szerint_oriasi_szegyen_lenne_ha_a_Neppart_most_szavazna_Fidesz_tagsagarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66852ba2-34c1-4a39-91a6-133a3b9760ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_Szijjarto_szerint_oriasi_szegyen_lenne_ha_a_Neppart_most_szavazna_Fidesz_tagsagarol","timestamp":"2020. április. 03. 20:35","title":"Szijjártó: Óriási szégyen lenne, ha a Néppárt most szavazna Fidesz tagságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f14fb1e2-98f8-453a-8f1a-0dd19473fe99","c_author":"Gáti Júlia, Gergely Márton","category":"360","description":"A balszerencse dönti el, hogy melyik intézményből lesz járványközpont: abból, amelyikbe egy fertőzött személy besétál. A kórházak igyekeznek felkészülni a legnehezebb napokra, ám az akadozó ellátás sok helyen indulatokat vált ki.","shortLead":"A balszerencse dönti el, hogy melyik intézményből lesz járványközpont: abból, amelyikbe egy fertőzött személy besétál...","id":"202014__szemben_a_virussal__miniszteri_ukazok__hianyzo_tesztek__uvegkoporsok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f14fb1e2-98f8-453a-8f1a-0dd19473fe99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fe93fc0-9443-4f30-9deb-52c468bbd24f","keywords":null,"link":"/360/202014__szemben_a_virussal__miniszteri_ukazok__hianyzo_tesztek__uvegkoporsok","timestamp":"2020. április. 02. 15:00","title":"A kormányzat talált-süllyedt játékra kényszeríti a kórházakat a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df0e8c56-5e6e-4279-8720-15c8b2e69f15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a veszélyhelyzet lezárulta után hajlandó vitázni a magyar kormányfő arról, hogy mások mit \"fantáziálnak\" a szándékairól.","shortLead":"Csak a veszélyhelyzet lezárulta után hajlandó vitázni a magyar kormányfő arról, hogy mások mit \"fantáziálnak\"...","id":"20200403_koronavirus_orban_viktor_level_europai_neppart_felhatalmazasi_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df0e8c56-5e6e-4279-8720-15c8b2e69f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d71d2b53-8ef0-4326-bbc1-b296121653f7","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_koronavirus_orban_viktor_level_europai_neppart_felhatalmazasi_torveny","timestamp":"2020. április. 03. 12:49","title":"Orbán a Néppártnak: \"Minden tisztelettel, nekem most nincs erre időm!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1554600a-71e5-442d-91c2-5a615605eea3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hirtelen nagyon népszerűvé vált Zoom szoftverről szinte minden napra jut egy aggasztó hír. A fejlesztők ígéretet tettek, most egy darabig nem új funkciókon, hanem a meglévők biztonságossá tételén dolgoznak.","shortLead":"A hirtelen nagyon népszerűvé vált Zoom szoftverről szinte minden napra jut egy aggasztó hír. A fejlesztők ígéretet...","id":"20200402_zoom_biztonsagi_res_videokonferencia_home_office_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1554600a-71e5-442d-91c2-5a615605eea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9729697e-1ad5-4dd4-a660-917cb2f19204","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_zoom_biztonsagi_res_videokonferencia_home_office_koronavirus","timestamp":"2020. április. 02. 12:03","title":"Megnyitotta a Zoomot, hirtelen 995 idegen fotóihoz kapott hozzáférést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]