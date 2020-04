Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b0442ec-15cf-4a62-b7c9-1f40c26e79c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"És nem is a felszínen. A maradványok 90 millió évre nyúlnak vissza.","shortLead":"És nem is a felszínen. A maradványok 90 millió évre nyúlnak vissza.","id":"20200403_esoerdo_antarktisz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b0442ec-15cf-4a62-b7c9-1f40c26e79c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f0c8bce-f345-4a3e-8863-c163208e5253","keywords":null,"link":"/tudomany/20200403_esoerdo_antarktisz","timestamp":"2020. április. 03. 10:33","title":"Nagyon régi esőerdő maradványaira bukkantak az Antarktiszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7f9d07-4f12-4f5c-9653-ae8d62fbd8e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"És tudjátok kedves pedagógusok, mit írnak nekem a diákok rólatok? Hogy szükségük van rátok, és hogy a nyugalom pajzsai vagytok a körülöttük tomboló viharban\" – írta az olasz oktatási miniszter (ott van ilyen) az ottani pedagógusoknak.\r

\r

","shortLead":"\"És tudjátok kedves pedagógusok, mit írnak nekem a diákok rólatok? Hogy szükségük van rátok, és hogy a nyugalom pajzsai...","id":"20200402_Egy_olasz_tanarno_biztato_levelet_irt_a_tavoktatasba_kesobb_kapcsolodo_magyar_pedagogusoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc7f9d07-4f12-4f5c-9653-ae8d62fbd8e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7157b8-bc79-4ad5-aea4-af1876efda31","keywords":null,"link":"/elet/20200402_Egy_olasz_tanarno_biztato_levelet_irt_a_tavoktatasba_kesobb_kapcsolodo_magyar_pedagogusoknak","timestamp":"2020. április. 02. 10:04","title":"Egy Olaszországban tanító pedagógus elgondolkodtató levelet írt a magyar kollégáinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f80007e-54c0-4a86-9349-75bb20d40be4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Régi sztereotípiák dőlnek meg az autóiparban, amikor az elektromos járművek gyártása a jövő. ","shortLead":"Régi sztereotípiák dőlnek meg az autóiparban, amikor az elektromos járművek gyártása a jövő. ","id":"20200403_A_General_Motoros_elektromos_platformjat_hasznalna_a_Honda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f80007e-54c0-4a86-9349-75bb20d40be4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39882073-c3fa-45ff-b1e5-36e856f9182a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200403_A_General_Motoros_elektromos_platformjat_hasznalna_a_Honda","timestamp":"2020. április. 03. 11:57","title":"Amerikai technikára épülhetnek elektromos Hondák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"898511bd-e621-4dcd-8255-bc5b24a04dfc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az azonnali fizetéshez kapcsolódó szolgáltatás forradalmasíthatja a közüzemi számlák fizetését, vásárlásokat.","shortLead":"Az azonnali fizetéshez kapcsolódó szolgáltatás forradalmasíthatja a közüzemi számlák fizetését, vásárlásokat.","id":"20200402_Egyre_tobb_magyar_szamara_elerheto_a_fizetesi_kerelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=898511bd-e621-4dcd-8255-bc5b24a04dfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71aab86f-ceee-4f24-93a0-b0fcc9a6d3c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200402_Egyre_tobb_magyar_szamara_elerheto_a_fizetesi_kerelem","timestamp":"2020. április. 02. 11:50","title":"Egyre több magyar számára elérhető a fizetési kérelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4495b2cb-74d6-4a87-9e07-899a236e4ea9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jegyző, a polgármester és egy alpolgármester után Hajtó Péter a negyedik, akiről a győri önkormányzatnál bebizonyosodott, hogy fertőzött.","shortLead":"A jegyző, a polgármester és egy alpolgármester után Hajtó Péter a negyedik, akiről a győri önkormányzatnál...","id":"20200402_koronavirus_fertozes_jarvany_gyor_kepviselo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4495b2cb-74d6-4a87-9e07-899a236e4ea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78bf3241-fb51-4dae-be53-d109a24bec86","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_koronavirus_fertozes_jarvany_gyor_kepviselo","timestamp":"2020. április. 02. 11:56","title":"Egy győri fideszes képviselő is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acac8853-dbda-40b4-9ed3-e132b5935ca3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kórház intenzív osztályáról 11 beteget evakuáltak.","shortLead":"A kórház intenzív osztályáról 11 beteget evakuáltak.","id":"20200403_vilaghaborus_bomba_nemetorszag_korhaz_koronavirus_fertozott_kezeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acac8853-dbda-40b4-9ed3-e132b5935ca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1869126-eda0-4b2f-917e-7987fc249075","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_vilaghaborus_bomba_nemetorszag_korhaz_koronavirus_fertozott_kezeles","timestamp":"2020. április. 03. 06:02","title":"Világháborús bomba miatt részben kiürítettek egy koronavírusos betegeket is kezelő kórházat Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1efa4f8-a6af-40a9-8765-a6c19922fa3a","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Közel 750 millió forintba kerül a kisföldalatti és a fogaskerekű járműcseréjének tervezése. Nem a prototípusok tervezése, hanem azok tervezésének tervezése.","shortLead":"Közel 750 millió forintba kerül a kisföldalatti és a fogaskerekű járműcseréjének tervezése. Nem a prototípusok...","id":"20200402_Kezdodik_a_Kisfoldalatti_uj_jarmuveinek_tervezese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1efa4f8-a6af-40a9-8765-a6c19922fa3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06099459-14bb-4e10-8e98-68b19c4abc39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200402_Kezdodik_a_Kisfoldalatti_uj_jarmuveinek_tervezese","timestamp":"2020. április. 02. 07:00","title":"Kezdődik a kisföldalatti új járműveinek tervezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff26155-f1a5-4a55-b329-db31c22bf8fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság elnöke attól tart, hogy a kormányzati intézkedések túl messzire mennek.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke attól tart, hogy a kormányzati intézkedések túl messzire mennek.","id":"20200402_europai_bizottsag_ursula_von_der_leyen_felhatalmazasi_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fff26155-f1a5-4a55-b329-db31c22bf8fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1e6af8-8c51-4164-86be-2f91b20abc91","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_europai_bizottsag_ursula_von_der_leyen_felhatalmazasi_torveny","timestamp":"2020. április. 02. 14:48","title":"Von der Leyen nagyon aggódik a magyarországi helyzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]