A magyarok többsége nem érzi túlzónak, ahogy a média kezeli a koronavírus-helyzetet, de azért jobban hisznek a tudósoknak és a kormánynak. Ipsos: A magyarok többsége inkább hisz a kormánynak, mint a híradóknak

Szlávik János szerint a legnagyobb tanulsága az elmúlt egy hónapnak, hogy rendkívül gyorsan kell reagálni. A Szent László kórház infektológus főorvosa exkluzív interjút adott az RTL Híradónak. Szlávik János a koronavírus-járvány tanulságairól, a tünetekről és a megrázó tapasztalatokról

Egy hónapja regisztrálták az első megbetegedéseket – idézte fel Müller Cecília országos tisztifőorvos szombaton. Kontroll alatt tudjuk tartani a járványt – mondta. Operatív Törzs: Sikerült a robbanást megelőznünk

Amióta a digitális térbe költözött a tanítás, elmaradnak a személyes tanár-diák találkozások. „Hiányoztok" – üzenik a nyíracsádi tanárok az iskola kerítésére feszített molinón a diákoknak

A budapesti közlekedési vállalat tizenkét vizsgált szerződéséből tizenegynél szabálytalanságokat találtak a cég új vezérigazgatója által elrendelt jogi vizsgán – írta a Népszava. A vizsgálatot újabb dokumentumok ellenőrzésével folytatják. Népszava: A BKK korábbi vezetése rendszerszintűen trükközött a szerződésekkel

A liechtensteini tulajdonosa beolvasztotta kereskedőcégét bútorgyári társaságába. Cégátalakítás követte a kanizsai bútorgyár veszteséges évét

A dél-koreai vállalat most leleplezett emblémája a most rendkívül fontos egymás közötti távolságtartásra hívja fel a figyelmet. Újabb autógyártó mutatott be ideiglenes logót a koronavírus kapcsán

Az életkor, az egészségi állapot, illetve a börtönben töltött idő alapján választják ki, ki kaphat amnesztiát. A járvány miatt több ezer rabot engednek szabadon Marokkóban A Szent László kórház infektológus főorvosa exkluzív interjút adott az RTL Híradónak.","shortLead":"Szlávik János szerint a legnagyobb tanulsága az elmúlt egy hónapnak, hogy rendkívül gyorsan kell reagálni. A Szent...","id":"20200404_Szlavik_Janos_a_koronavirusjarvany_tanulsagairol_a_tunetekrok_es_a_megrazo_tapasztalatokrol_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ac0f596-e1bd-46da-a4a2-3f8b3e68af71","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_Szlavik_Janos_a_koronavirusjarvany_tanulsagairol_a_tunetekrok_es_a_megrazo_tapasztalatokrol_","timestamp":"2020. április. 04. 20:32","title":"Szlávik János a koronavírus-járvány tanulságairól, a tünetekről és a megrázó tapasztalatokról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d908b41-25a2-4930-8e2e-950aa31f5919","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Egy hónapja regisztrálták az első megbetegedéseket – idézte fel Müller Cecília országos tisztifőorvos szombaton. Kontroll alatt tudjuk tartani a járványt – mondta.","shortLead":"Egy hónapja regisztrálták az első megbetegedéseket – idézte fel Müller Cecília országos tisztifőorvos szombaton...","id":"20200404_Operativ_Torzs_Sikerult_a_robbanast_megeloznunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d908b41-25a2-4930-8e2e-950aa31f5919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5729d829-d882-495f-8e7c-39d608ed6433","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_Operativ_Torzs_Sikerult_a_robbanast_megeloznunk","timestamp":"2020. április. 04. 10:31","title":"Operatív Törzs: Sikerült a robbanást megelőznünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ac8f3c3-5927-41b8-9a8d-49abd9a9fdcf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amióta a digitális térbe költözött a tanítás, elmaradnak a személyes tanár-diák találkozások.","shortLead":"Amióta a digitális térbe költözött a tanítás, elmaradnak a személyes tanár-diák találkozások.","id":"20200404_Hianyoztok__uzenik_a_nyiracsadi_tanarok_az_iskola_keritesere_feszitett_molinon_a_diakoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ac8f3c3-5927-41b8-9a8d-49abd9a9fdcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e85f139b-3a8d-4b39-aa88-773aac1e29eb","keywords":null,"link":"/elet/20200404_Hianyoztok__uzenik_a_nyiracsadi_tanarok_az_iskola_keritesere_feszitett_molinon_a_diakoknak","timestamp":"2020. április. 04. 12:44","title":"„Hiányoztok” – üzenik a nyíracsádi tanárok az iskola kerítésére feszített molinón a diákoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A budapesti közlekedési vállalat tizenkét vizsgált szerződéséből tizenegynél szabálytalanságokat találtak a cég új vezérigazgatója által elrendelt jogi vizsgán – írta a Népszava. A vizsgálatot újabb dokumentumok ellenőrzésével folytatják. ","shortLead":"A budapesti közlekedési vállalat tizenkét vizsgált szerződéséből tizenegynél szabálytalanságokat találtak a cég új...","id":"20200404_A_BKK_korabbi_vezetese_rendszerszintuen_trukkozott_a_szerzodesekkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf62220-d07b-4ecd-9b73-6f25d7766bd0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200404_A_BKK_korabbi_vezetese_rendszerszintuen_trukkozott_a_szerzodesekkel","timestamp":"2020. április. 04. 14:16","title":"Népszava: A BKK korábbi vezetése rendszerszintűen trükközött a szerződésekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a61fe5-9b61-4be6-a610-d06d1d8e472d","c_author":"HVG","category":"360","description":"A liechtensteini tulajdonosa beolvasztotta kereskedőcégét bútorgyári társaságába.","shortLead":"A liechtensteini tulajdonosa beolvasztotta kereskedőcégét bútorgyári társaságába.","id":"202014_kanizsa_trend_beolvadt_aquattro_mobili","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9a61fe5-9b61-4be6-a610-d06d1d8e472d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6757a2-007b-4a83-9c57-00f00fe0e08f","keywords":null,"link":"/360/202014_kanizsa_trend_beolvadt_aquattro_mobili","timestamp":"2020. április. 05. 12:10","title":"Cégátalakítás követte a kanizsai bútorgyár veszteséges évét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70de78ab-d60c-492e-905d-c80f298e410a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai vállalat most leleplezett emblémája a most rendkívül fontos egymás közötti távolságtartásra hívja fel a figyelmet.","shortLead":"A dél-koreai vállalat most leleplezett emblémája a most rendkívül fontos egymás közötti távolságtartásra hívja fel...","id":"20200406_ujabb_autogyarto_mutatott_be_ideiglenes_logot_a_koronavirus_kapcsan_hyundai_audi_volkswagen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70de78ab-d60c-492e-905d-c80f298e410a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fcc01c2-e22d-4ae1-824b-0b1aa71652a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200406_ujabb_autogyarto_mutatott_be_ideiglenes_logot_a_koronavirus_kapcsan_hyundai_audi_volkswagen","timestamp":"2020. április. 06. 09:21","title":"Újabb autógyártó mutatott be ideiglenes logót a koronavírus kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az életkor, az egészségi állapot, illetve a börtönben töltött idő alapján választják ki, ki kaphat amnesztiát.","shortLead":"Az életkor, az egészségi állapot, illetve a börtönben töltött idő alapján választják ki, ki kaphat amnesztiát.","id":"20200406_koronavirus_jarvany_fogvatartott_elitelt_borton_marokko","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c15b5d29-ecac-4d4e-9565-84ca8e0501ac","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_koronavirus_jarvany_fogvatartott_elitelt_borton_marokko","timestamp":"2020. április. 06. 05:20","title":"A járvány miatt több ezer rabot engednek szabadon Marokkóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]