[{"available":true,"c_guid":"c86108df-7584-4667-b430-dc8c316fd07d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre jövő szombatig van érvényben a kijárási korlátozás, aminek értelmében alapos indokkal hagyhatjuk el otthonunkat. Ismét összeszedtük, hova mehetünk és hova nem. ","shortLead":"Egyelőre jövő szombatig van érvényben a kijárási korlátozás, aminek értelmében alapos indokkal hagyhatjuk el...","id":"20200405_Mit_jelent_rank_nezve_a_kijarasi_korlatozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c86108df-7584-4667-b430-dc8c316fd07d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9fb2e5-dcf0-4fec-bedb-cc59cbedd184","keywords":null,"link":"/itthon/20200405_Mit_jelent_rank_nezve_a_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. április. 05. 12:10","title":"Mit jelent ránk nézve a kijárási korlátozás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268b0180-256c-4fb6-92d9-7ff9aae6194f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzati tájékoztató oldalon hétfőn már arról írtak, hogy \"a beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma\" Magyarországon. Folyamatosan frissülő cikkünkben mindent megtalál a járványhelyzetről.","shortLead":"A kormányzati tájékoztató oldalon hétfőn már arról írtak, hogy \"a beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval...","id":"20200406_koronavirus_jarvany_aldozat_magyarorszag_percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=268b0180-256c-4fb6-92d9-7ff9aae6194f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5df1204f-dea0-4c1a-a315-24cdfbb186aa","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_koronavirus_jarvany_aldozat_magyarorszag_percrol_percre","timestamp":"2020. április. 06. 07:17","title":"Maszkokat ajándékoztunk a szomszéd országoknak, Ausztriában a helyzet javult – járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező szerint Eszenyi Enikő jól tette, hogy visszavonta a színházigazgatói pályázatát, ő viszont nem bánja, hogy annak idején támogatta.","shortLead":"A rendező szerint Eszenyi Enikő jól tette, hogy visszavonta a színházigazgatói pályázatát, ő viszont nem bánja...","id":"20200406_Alfoldi_Robert_A_fuggetlen_szinhazaknak_annyi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75f459f6-2e92-431f-9f16-8d3d53b22a51","keywords":null,"link":"/kultura/20200406_Alfoldi_Robert_A_fuggetlen_szinhazaknak_annyi","timestamp":"2020. április. 06. 09:58","title":"Alföldi Róbert: A független színházaknak annyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c222bd-d333-46c7-9963-0ed533926931","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A radioaktív sugárzás a 16-szorosára nőtt.","shortLead":"A radioaktív sugárzás a 16-szorosára nőtt.","id":"20200406_Eg_az_erdo_az_egykori_csernobili_atomeromu_korul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0c222bd-d333-46c7-9963-0ed533926931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f61c45ce-7ad7-4ade-9aec-f72c28d4d949","keywords":null,"link":"/elet/20200406_Eg_az_erdo_az_egykori_csernobili_atomeromu_korul","timestamp":"2020. április. 06. 11:21","title":"Ég az erdő az egykori csernobili atomerőmű körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A támadók ahogy felszálltak, kinézték maguknak a kiskutyás férfit, mondta az áldozat barátja, aki szintén a villamoson utazott.","shortLead":"A támadók ahogy felszálltak, kinézték maguknak a kiskutyás férfit, mondta az áldozat barátja, aki szintén a villamoson...","id":"20200406_28_as_villamos_Budapest_keseles_gyilkossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d974458-3985-4a40-b16d-cbc7c3c87474","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_28_as_villamos_Budapest_keseles_gyilkossag","timestamp":"2020. április. 06. 06:55","title":"A kutyáját védte a budapesti villamoson halálra szúrt férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e30d7738-d6f9-4ef7-935b-bbfb9ccd6e1b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a modernkori Forma-1 nem is érdekli, a száguldó cirkusz valaha volt legizgalmasabb régi versenyeiért érdemes lehet ismét tévé elé ülnie. Senna, Prost és a többiek ismét összecsapnak egymással.","shortLead":"Ha a modernkori Forma-1 nem is érdekli, a száguldó cirkusz valaha volt legizgalmasabb régi versenyeiért érdemes lehet...","id":"20200405_legendas_f1futam_ma_a_teveben_v8v12_motorok_mai_kommentar_es_modern_live_timing","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e30d7738-d6f9-4ef7-935b-bbfb9ccd6e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5b8b7c-f57d-42c2-808b-79cd4a51f6af","keywords":null,"link":"/cegauto/20200405_legendas_f1futam_ma_a_teveben_v8v12_motorok_mai_kommentar_es_modern_live_timing","timestamp":"2020. április. 05. 08:21","title":"Legendás F1-futam ma a tévében: V8-V12 motorok, friss kommentár és modern live timing","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a292abf-33a7-4bac-9e98-182a59fc3b6d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"38 áldozata van a koronavírus-járványnak Ukrajnában, Kárpátalján is meghalt az első beteg.","shortLead":"38 áldozata van a koronavírus-járványnak Ukrajnában, Kárpátalján is meghalt az első beteg.","id":"20200406_Ukrajnaban_mar_tilos_arcmaszk_nelkul_utcara_lepni_az_idoseknek_kotelezo_az_elszigetelodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a292abf-33a7-4bac-9e98-182a59fc3b6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b938ec58-7a5b-4919-a2ac-9823a81f9935","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_Ukrajnaban_mar_tilos_arcmaszk_nelkul_utcara_lepni_az_idoseknek_kotelezo_az_elszigetelodes","timestamp":"2020. április. 06. 15:26","title":"Ukrajnában már tilos arcmaszk nélkül utcára lépni, az időseknek kötelező az elszigetelődés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6e4f97-8a97-4932-9fd7-106c7b3c4360","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Karafiáth Orsolyának a következő szavakból kellett ihletet merítenie: teljhatalom, trollkodás, kvótaítélet, óriáscsomag, taps.\r

","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200405_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6e4f97-8a97-4932-9fd7-106c7b3c4360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a986e00-3a32-46b6-84f1-6d1e6ffd46a7","keywords":null,"link":"/360/20200405_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2020. április. 05. 19:30","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolyában felrémlik, hogy a karantén örök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]