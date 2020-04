Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A két év múlva esedékes labdarúgó-világbajnokság rendezési jogát 2010-ben ítélték oda Katarnak, egy dokumentum szerint nem a legtisztább úton. 2020. április. 07. 17:12 Nem csitul a 2022-es foci-vb körüli korrupciós botrány Egy új jótékonysági szervezetet indítanak útjára. 2020. április. 07. 09:58 Harry herceg és Meghan Markle belevetette magát a munkába A hetedik generációs Golf belső égésű motor nélküli zöld rendszámos változata a jelek szerint egy ideig még velünk marad. 2020. április. 07. 11:21 A vártnál tovább kapható marad a régi elektromos Golf A dél-koreai cég közzétette a 2020 első negyedévére vonatkozó pénzügyi előrejelzését, ami alapján úgy tűnik, (egyelőre) jól jönnek ki a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetből. 2020. április. 07. 08:33 Jól kezdődött az év a Samsungnak, sok pénz folyt be hozzájuk Több tízmillió forintért árultak szájmaszkokat, amiket végül nem szállítottak le. 2020. április. 07. 07:44 Lecsaptak a rendőrök a szájmaszkokkal csaló párosra A koronavírus-járvány hatására az amerikai vállalat minden gyártási tevékenységét kénytelen felfüggeszteni, európai konkurenciája pedig Észak-Németországban és Alabamában szünetelteti a gyártást. 2020. április. 07. 14:33 Leáll a Boeing, több helyen az Airbus is szünetelteti a gyártást Romániában két olyan járványügyi intézkedést is hoztak, amilyet Magyarországon nem. Egyrészt csak külön dokumentummal lehet kimenni az utcára, másrészt hétvégén a rendőrautókból kötelezően a román himnuszt játsszák. 2020. április. 07. 11:00 Szeretettel Erdélyből: Ámulunk, kicsit félünk. Kelet-Európa nem unalmas Átlagosan 10 százalékot hozzátesznek a termelésben és az ellátási láncban foglalkoztatott Nestlé-dolgozók béréhez. Ha valaki elkapná a koronavírust, minden olyan gyógyszerköltséget fizet a cég, amelyet a társadalombiztosítás nem áll. 2020. április. 08. 10:07 Bérkiegészítést, extra juttatásokat kapnak a Nestlé-dolgozók a járvány miatt