[{"available":true,"c_guid":"09e3f886-653c-4d2b-884b-8a71f90e80c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átlagosan 10 százalékot hozzátesznek a termelésben és az ellátási láncban foglalkoztatott Nestlé-dolgozók béréhez. Ha valaki elkapná a koronavírust, minden olyan gyógyszerköltséget fizet a cég, amelyet a társadalombiztosítás nem áll.","shortLead":"Átlagosan 10 százalékot hozzátesznek a termelésben és az ellátási láncban foglalkoztatott Nestlé-dolgozók béréhez. Ha...","id":"20200408_nestle_jarvany_munka_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09e3f886-653c-4d2b-884b-8a71f90e80c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8abb90-25ae-4913-98ae-f504575cb4a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200408_nestle_jarvany_munka_koronavirus","timestamp":"2020. április. 08. 10:07","title":"Bérkiegészítést, extra juttatásokat kapnak a Nestlé-dolgozók a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbd3abad-797f-4cbe-b425-bed9b755d94a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazolt fertőzöttek száma 817-re emelkedett.","shortLead":"Az igazolt fertőzöttek száma 817-re emelkedett.","id":"20200407_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbd3abad-797f-4cbe-b425-bed9b755d94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea5312d5-611c-42ac-8f15-f710ea6a49c2","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_magyarorszag","timestamp":"2020. április. 07. 07:19","title":"Újabb kilenc áldozata van a járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d40a0dfc-75ae-4daf-8a22-272be8e3713a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem érkezik segítség és nincs együttműködés a tudomány megsegítésére még a koronavírus-járvány alatt sem – ezzel indokolta a lemondását az EU tudománnyal foglalkozó testületének elnöke.","shortLead":"Nem érkezik segítség és nincs együttműködés a tudomány megsegítésére még a koronavírus-járvány alatt sem – ezzel...","id":"20200408_europai_unio_tudomany_jarvany_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d40a0dfc-75ae-4daf-8a22-272be8e3713a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ae1e7ea-cf5c-4043-a5cf-e2f850820817","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_europai_unio_tudomany_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. április. 08. 10:51","title":"Lemondott az EU első számú tudósa, annyira nem együttműködőek a tagállamok a járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d34cf2-a3e0-4809-91ef-cfff9bf7f7b5","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"„Ez már az a kategória, amikor frontsebészet van” – mondja az Óbudai Egyetem dékánja, Kozlovszky Miklós ötletgazda, amikor arról beszél, hogy egy mérnökökből, informatikusokból, orvostanhallgatókból álló közösség nagy erőkkel azon dolgozik, hogy ha nagyon eldurvul a járványhelyzet, minden rászoruló koronavírus-fertőzött kapjon megfelelő lélegeztetést. A feladat óriási, és egyelőre kérdés, hogy meg tudják-e ugrani. ","shortLead":"„Ez már az a kategória, amikor frontsebészet van” – mondja az Óbudai Egyetem dékánja, Kozlovszky Miklós ötletgazda...","id":"20200407_lelegeztetogep_tudogyogyasz_obudai_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6d34cf2-a3e0-4809-91ef-cfff9bf7f7b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd476079-f597-4200-bc00-8b7ae5d7efbe","keywords":null,"link":"/elet/20200407_lelegeztetogep_tudogyogyasz_obudai_egyetem","timestamp":"2020. április. 07. 20:00","title":"Két gégecsővel és egy porszívóval kezdődött – összefogtak a mérnökök a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Zágrábban pedig elhagyta a karantént egy 33 éves nő, akár két év börtönt is kaphat.","shortLead":"Zágrábban pedig elhagyta a karantént egy 33 éves nő, akár két év börtönt is kaphat.","id":"20200407_Ismet_meghalt_egy_kozepkoru_korabban_egeszseges_beteg_Horvatorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc0bf14-22d0-472c-bde3-4cb5d6f027be","keywords":null,"link":"/vilag/20200407_Ismet_meghalt_egy_kozepkoru_korabban_egeszseges_beteg_Horvatorszagban","timestamp":"2020. április. 07. 15:12","title":"Újabb középkorú, korábban egészséges áldozata van a koronavírusnak Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eabc7bc6-48f9-483e-863b-87f9fb0770e6","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Nem engedték szabadjára a vírust, de a hosszú távú társadalmi és gazdasági hatásokra tekintettel nem akarnak elhamarkodott döntéseket hozni – ez jellemző a svéd kormány sokak által bírált járványügyi intézkedéseire. Készültség van, de még nyitva vannak az iskolák, sok kávézó és étterem is működik, maszkos embert alig látni.","shortLead":"Nem engedték szabadjára a vírust, de a hosszú távú társadalmi és gazdasági hatásokra tekintettel nem akarnak...","id":"20200407_Svedorszag_koronavirus_politika_jarvanyugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eabc7bc6-48f9-483e-863b-87f9fb0770e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"642cc7f1-e9d7-4f98-b55d-b7d637e42e90","keywords":null,"link":"/360/20200407_Svedorszag_koronavirus_politika_jarvanyugy","timestamp":"2020. április. 07. 13:00","title":"Nyitott iskolák, teli teraszok: Svédország készül, de továbbra sem pánikol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be506f7-9050-4b53-9711-cb615617a90e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dél-koreai cég közzétette a 2020 első negyedévére vonatkozó pénzügyi előrejelzését, ami alapján úgy tűnik, (egyelőre) jól jönnek ki a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetből.","shortLead":"A dél-koreai cég közzétette a 2020 első negyedévére vonatkozó pénzügyi előrejelzését, ami alapján úgy tűnik, (egyelőre...","id":"20200407_samsung_electronics_penzugyi_jelentes_2020q1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5be506f7-9050-4b53-9711-cb615617a90e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec65eeb-4de0-49a1-9ce5-d6cda071663d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_samsung_electronics_penzugyi_jelentes_2020q1","timestamp":"2020. április. 07. 08:33","title":"Jól kezdődött az év a Samsungnak, sok pénz folyt be hozzájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96b38d55-c2ff-45d1-ad23-ba0dff644a39","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha buszgarázsokban és autószerelő műhelyekben lehetett vadászrepülőgépet építeni a háború idején, miért ne gyárthatna lélegeztetőgépet a repülőgép-, a porszívó- vagy az autógyár? ","shortLead":"Ha buszgarázsokban és autószerelő műhelyekben lehetett vadászrepülőgépet építeni a háború idején, miért ne gyárthatna...","id":"202014_lelegeztetogep_maskepp_modellvaltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96b38d55-c2ff-45d1-ad23-ba0dff644a39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83c778c5-4a2b-4316-8cdf-6f1627937e96","keywords":null,"link":"/360/202014_lelegeztetogep_maskepp_modellvaltas","timestamp":"2020. április. 07. 14:00","title":"Még a porszívóiról ismert Dyson is lélegeztetőgépek gyártására áll át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]