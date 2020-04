Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32a93f5e-5da1-437c-b845-6e0630fe68b2","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A svéd kormányzat nem arra számít, hogy különutas módszerével elkerülheti a járvány eldurvulását, hanem arra, hogy ha jókor és rövid időre léptet életbe szigorú korlátozásokat, akkor azok valóban működni fognak, és közben enyhébb gazdasági károkat okoznak. Az orvosszakma egy részének baja van ezzel az elgondolással.","shortLead":"A svéd kormányzat nem arra számít, hogy különutas módszerével elkerülheti a járvány eldurvulását, hanem arra, hogy ha...","id":"20200415_Svedorszagi_politika_koronavirus_sved_felnottek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32a93f5e-5da1-437c-b845-6e0630fe68b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2628aaed-c60f-41fa-87db-dbc5ec6a2dd4","keywords":null,"link":"/360/20200415_Svedorszagi_politika_koronavirus_sved_felnottek","timestamp":"2020. április. 15. 15:30","title":"Már Svédországban is szigorúbb korlátozásokat követel orvosok egy csoportja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f","c_author":"Balavány György","category":"360","description":"A kórházi vizsgálatok és ellátások leállítása több áldozatot fog szedni Magyarországon, mint a koronavírus, és nem csupán a 65 év fölöttiek körében. Ezt állítja a HVG-nek írt cikkében Balavány György, aki szerint a kormány aránytalan, ésszerűtlen és szükségtelen védekezési stratégiái többet ártanak, mint használnak ","shortLead":"A kórházi vizsgálatok és ellátások leállítása több áldozatot fog szedni Magyarországon, mint a koronavírus, és nem...","id":"202016_halaszthato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f2bf2a-5dbf-4366-a71a-4d3f2f67fda0","keywords":null,"link":"/360/202016_halaszthato","timestamp":"2020. április. 16. 16:45","title":"Balavány: \"Az egészségügy leállítása tipikus pánikintézkedés\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ausztrál kutatók egy olyan rendszert használtak, amellyel a bűnügyi szervezetek keresik a drogok és gyógyszerek nyomait.","shortLead":"Ausztrál kutatók egy olyan rendszert használtak, amellyel a bűnügyi szervezetek keresik a drogok és gyógyszerek nyomait.","id":"20200416_Mar_szennyvizben_is_kimutattak_a_koronavirust","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b60e291-69c7-434a-9765-d3886e15e8c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_Mar_szennyvizben_is_kimutattak_a_koronavirust","timestamp":"2020. április. 16. 13:47","title":"Már szennyvízben is kimutatták a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7663dd89-2c69-425a-8a57-2c3a05d7e58b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ilyen válság közepette is hasznos foglalkozni a kultúrával, s az \"utódainknak példaként szolgálhat, hogy tudtunk reagálni a veszélyre\". A MÜPA mellett a filmipart kormánybiztosként irányító szakember beszél a filmes segélyalapról, 100 online tálalt koncert- és előadásvideóról és arról is, hogy fogynak a jövő évi bérletek.","shortLead":"Ilyen válság közepette is hasznos foglalkozni a kultúrával, s az \"utódainknak példaként szolgálhat, hogy tudtunk...","id":"20200415_Kael_Csaba_a_Home_officeban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7663dd89-2c69-425a-8a57-2c3a05d7e58b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e214f12e-c09c-4a9b-b099-5ed340edae76","keywords":null,"link":"/360/20200415_Kael_Csaba_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 15. 18:35","title":"Káel Csaba a Home office-ban: \"Az emberek érzékeljék, hogy a fény itt van\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73e9f77-064f-4479-a5a9-5eb0992aeaec","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A 38. Magyar Sajtófotó Pályázat két nagydíját idén Hajdú D. András és Kovács Bea nyerte. Mindekettejük képei sokat beszélnek a reményről.","shortLead":"A 38. Magyar Sajtófotó Pályázat két nagydíját idén Hajdú D. András és Kovács Bea nyerte. Mindekettejük képei sokat...","id":"20200416_A_38_Magyar_Sajtofoto_Palyazat_nagydijasai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f73e9f77-064f-4479-a5a9-5eb0992aeaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc053754-4ad6-410f-9f09-f58838c49192","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200416_A_38_Magyar_Sajtofoto_Palyazat_nagydijasai","timestamp":"2020. április. 16. 11:59","title":"Befér-e a falak közé a remény? – Nagyítás fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e026815e-03a8-4924-ae49-38536d7522d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kepler-1649c-re izgalmas körülmények közt bukkant rá a NASA, de ennél is érdekesebb, miféle exobolygóról van szó.","shortLead":"A Kepler-1649c-re izgalmas körülmények közt bukkant rá a NASA, de ennél is érdekesebb, miféle exobolygóról van szó.","id":"20200417_kepler_1649c_exobolygo_nasa_lakhato_zona","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e026815e-03a8-4924-ae49-38536d7522d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f0affdb-1458-4505-aa45-bf1706b08e9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200417_kepler_1649c_exobolygo_nasa_lakhato_zona","timestamp":"2020. április. 17. 08:03","title":"Találtak egy új bolygót, akkora, mint a Föld, és úgy tűnik, alkalmas az életre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be392d4-8642-48c2-847a-be55db216296","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Május 4-én indulnak a vizsgák. ","shortLead":"Május 4-én indulnak a vizsgák. ","id":"20200416_Gulyas_Csak_irasbeli_erettsegi_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2be392d4-8642-48c2-847a-be55db216296&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"503889a0-e853-41e9-9b31-9464b0fabca8","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Gulyas_Csak_irasbeli_erettsegi_lesz","timestamp":"2020. április. 16. 11:16","title":"Gulyás: Csak írásbeli érettségi lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc37864-4269-46d2-b4eb-a7a6ce36ce40","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megközelítette a 18 ezret a halálos áldozatok száma. \r

","shortLead":"Megközelítette a 18 ezret a halálos áldozatok száma. \r

","id":"20200416_koronavirus_jarvany_fertozes_franciaroszag_statisztika_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcc37864-4269-46d2-b4eb-a7a6ce36ce40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb60ab9-2dcf-4dc4-94f6-a742139274b4","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_koronavirus_jarvany_fertozes_franciaroszag_statisztika_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 16. 21:29","title":"Most tetőzhet a járvány a franciáknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]