Villanyautóként élhet tovább a Peugeot GTi

[{"available":true,"c_guid":"70162ea1-525e-4945-bb8d-bdb44673b689","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rapper a híressé vált tésztájával jelezte támogatását az egészségügyi dolgozók felé.","shortLead":"A rapper a híressé vált tésztájával jelezte támogatását az egészségügyi dolgozók felé.","id":"20200423_Eminem_400_adag_spagettit_kuldott_egy_detroiti_korhaznak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70162ea1-525e-4945-bb8d-bdb44673b689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d6a0a7-aff6-4fdc-8237-3440a850b554","keywords":null,"link":"/kultura/20200423_Eminem_400_adag_spagettit_kuldott_egy_detroiti_korhaznak","timestamp":"2020. április. 23. 10:44","title":"Eminem 400 adag spagettit küldött egy detroiti kórháznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Elbúcsúzhatunk az olcsó repüléstől, ha a járvány első időszaka után szigorúbb távolságtartási szabályokkal kell utazni. De ha nem így lesz, 2020-ban akkor is 100 ezer milliárd forint kárt szenvedhetnek a légitársaságok.","shortLead":"Elbúcsúzhatunk az olcsó repüléstől, ha a járvány első időszaka után szigorúbb távolságtartási szabályokkal kell utazni...","id":"20200423_repulo_jarvany_koronavirus_dragulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"623ca606-e07f-4e54-b3b9-333fbd9ddcc0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_repulo_jarvany_koronavirus_dragulas","timestamp":"2020. április. 23. 05:45","title":"Akár másfélszeresére is drágulhat a repülés a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958adbf9-a38f-4be3-a8a9-03cdb345f3bf","c_author":"Bankmonitor","category":"kkv","description":"Megjelent a kkv-knak szánt legújabb MNB-s csodafegyver, az NHP Hajrá terméktájékoztatója, így már sokkal többet tudunk az új növekedési hitel részleteiről. Végigvesszük a legfontosabb pontokat.","shortLead":"Megjelent a kkv-knak szánt legújabb MNB-s csodafegyver, az NHP Hajrá terméktájékoztatója, így már sokkal többet tudunk...","id":"20200421_Fontos_reszletek_derultek_ki_a_szuperolcso_ceges_hitelrol_az_NHP_Hajrarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=958adbf9-a38f-4be3-a8a9-03cdb345f3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805d5f9d-0467-4c57-b1b5-ac31456c177b","keywords":null,"link":"/kkv/20200421_Fontos_reszletek_derultek_ki_a_szuperolcso_ceges_hitelrol_az_NHP_Hajrarol","timestamp":"2020. április. 21. 14:30","title":"Fontos részletek derültek ki a szuperolcsó céges hitelről, az NHP Hajráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af12ce79-5288-4bf9-890f-4416d8e80720","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Leépítéseket hozhat az új elnök-vezérigazgató kinevezése a több mint 400 médiumot maga alá gyűrő kiadóvállalatban, a Mediaworksben. A monstrum zabálja a közpénzt.","shortLead":"Leépítéseket hozhat az új elnök-vezérigazgató kinevezése a több mint 400 médiumot maga alá gyűrő kiadóvállalatban...","id":"20200422_Indul_az_atszabas_a_kormanymediaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af12ce79-5288-4bf9-890f-4416d8e80720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c0c8bc5-27f8-4c1f-b305-433effcf5dc9","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_Indul_az_atszabas_a_kormanymediaban","timestamp":"2020. április. 22. 17:48","title":"Indul az átszabás a kormánymédiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mount Everest alaptáborában is jóval fejlettebb adatkommunikáció várja ezentúl a hegymászókat: 5G-re váltottak.","shortLead":"A Mount Everest alaptáborában is jóval fejlettebb adatkommunikáció várja ezentúl a hegymászókat: 5G-re váltottak.","id":"20200423_5g_halozat_kapcsolat_mount_everest_alaptabor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3dc14b2-a9cc-45fa-9d5b-0fdec4143abe","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_5g_halozat_kapcsolat_mount_everest_alaptabor","timestamp":"2020. április. 23. 11:03","title":"A Mount Everesthez is megérkezett az 5G","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A kávé sem maradhat el a Central Perk díszleteiben. ","shortLead":"A kávé sem maradhat el a Central Perk díszleteiben. ","id":"20200422_Hat_rajongo_reszt_vehet_a_Jobaratok_uj_epizodjanak_forgatasan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1717b192-86c3-4be7-9e7a-708fc9a3e2a3","keywords":null,"link":"/kultura/20200422_Hat_rajongo_reszt_vehet_a_Jobaratok_uj_epizodjanak_forgatasan","timestamp":"2020. április. 22. 16:39","title":"Hat rajongó részt vehet a Jóbarátok új epizódjának forgatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megszólalt az új-zélandi ápoló, akinek a brit miniszterelnök megköszönte, hogy megmentette az életét.","shortLead":"Megszólalt az új-zélandi ápoló, akinek a brit miniszterelnök megköszönte, hogy megmentette az életét.","id":"20200423_Az_apoloknak_Boris_Johnson_is_csak_egy_beteg_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75dd40db-6300-4b9a-83e3-57d409fa1e58","keywords":null,"link":"/elet/20200423_Az_apoloknak_Boris_Johnson_is_csak_egy_beteg_volt","timestamp":"2020. április. 23. 11:45","title":"Az ápolóknak Boris Johnson is csak egy beteg volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49df8fb8-230d-49ee-9782-90609a8c5ffc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tapasztalatok alapján a 65 év felettieknek fenntartott, 9 és 12 óra közötti sávban üresek a boltok, azon kívül pedig túlterheltek. A szombat is problémás, aznap teljesen megszűnhet a különleges idősáv.","shortLead":"A tapasztalatok alapján a 65 év felettieknek fenntartott, 9 és 12 óra közötti sávban üresek a boltok, azon kívül pedig...","id":"20200422_idosek_boltok_idosav","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49df8fb8-230d-49ee-9782-90609a8c5ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ba475c-3c25-4e85-99a9-1d0a5a15980b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_idosek_boltok_idosav","timestamp":"2020. április. 22. 20:20","title":"Kétórásra rövidülhet az idősek bolti idősávja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]