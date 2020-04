Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"086eb496-a25c-4e4d-8fd7-447fb06a3bed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ingyen, nagy hírverés nélkül mentőautót kezdett el vezetni Maurizio Arrivabene.","shortLead":"Ingyen, nagy hírverés nélkül mentőautót kezdett el vezetni Maurizio Arrivabene.","id":"20200423_Onkentes_mentos_Ferrari_Arrivabene_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=086eb496-a25c-4e4d-8fd7-447fb06a3bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71d650e-171d-4b32-91b4-303927d1e9f9","keywords":null,"link":"/elet/20200423_Onkentes_mentos_Ferrari_Arrivabene_koronavirus","timestamp":"2020. április. 23. 18:27","title":"Önkéntes mentősnek állt a Ferrari egykori csapatfőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20b1ed72-9c47-4b85-8c40-2d3788f044bc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A járvány miatt márciusban felfüggesztették a Notre-Dame-on végzett munkákat, jövő hétfőn folytatják.","shortLead":"A járvány miatt márciusban felfüggesztették a Notre-Dame-on végzett munkákat, jövő hétfőn folytatják.","id":"20200423_Ujraindulnak_a_NotreDame_megerositesi_munkai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20b1ed72-9c47-4b85-8c40-2d3788f044bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49ca7e51-e676-46d4-b594-dd68b1eebb05","keywords":null,"link":"/kultura/20200423_Ujraindulnak_a_NotreDame_megerositesi_munkai","timestamp":"2020. április. 23. 21:54","title":"Újraindulnak a Notre-Dame megerősítési munkái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04615c8e-7536-4e2e-933d-53b2b380ea45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Komoly informatikai fejlesztést valósulhat az egészségügyi ellátórendszerben egy, a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat alapján.","shortLead":"Komoly informatikai fejlesztést valósulhat az egészségügyi ellátórendszerben egy, a Magyar Közlönyben megjelent...","id":"20200423_korhaz_informatikai_rendszer_egeszsegugy_unios_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04615c8e-7536-4e2e-933d-53b2b380ea45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0cd842-1bad-43a7-8391-bd7f70531dc6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_korhaz_informatikai_rendszer_egeszsegugy_unios_tamogatas","timestamp":"2020. április. 23. 09:12","title":"Nagy változás jöhet a kórházaknál, 8 milliárdot költenének rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d02ef595-b01a-49c8-8d67-58e98e7ca1f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Se V8-as benzinmotor, se kompresszor. Csak egy szinte teljesen hangtalan villanymotor.","shortLead":"Se V8-as benzinmotor, se kompresszor. Csak egy szinte teljesen hangtalan villanymotor.","id":"20200423_1400_loeros_elektromos_gyorsulasi_auto_lett_a_ford_mustangbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d02ef595-b01a-49c8-8d67-58e98e7ca1f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847cfb68-0e2f-484d-a0fd-cff470d75fb2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200423_1400_loeros_elektromos_gyorsulasi_auto_lett_a_ford_mustangbol","timestamp":"2020. április. 23. 07:59","title":"1400 lóerős elektromos gyorsulási autó lett a Ford Mustangból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda621c8-9186-48ad-92ae-f2f0ae379436","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Éveken át tartó vizsgálatuk során igen hangsúlyos eredményekre jutottak svéd tudósok a kávézással kapcsolatban. Azt mondják: a filterkávé a legjobb és legegészségesebb.","shortLead":"Éveken át tartó vizsgálatuk során igen hangsúlyos eredményekre jutottak svéd tudósok a kávézással kapcsolatban. Azt...","id":"20200424_kavefogyasztas_kavezas_hatasa_filterkave_szurt_kave_french_press","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eda621c8-9186-48ad-92ae-f2f0ae379436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"706071b5-0607-425b-b7c8-e75014c8127d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200424_kavefogyasztas_kavezas_hatasa_filterkave_szurt_kave_french_press","timestamp":"2020. április. 24. 15:03","title":"Kávézik? Álljon át erre a fajtára, a kutatók szerint jobban jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e394dfd9-9804-4969-8730-914516f6cf1e","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Leállt a fél világ, Kína felett kitisztult az ég, globálisan jelentősen lecsökkent a károsanyag-kibocsátás: a Föld napján ünnepelhetnénk, de valójában mindez meg sem kottyan a klímaváltozásnak. Mostanra pedig az is világos, hogy a környezetünk tendenciózus pusztítása hozzájárult a koronavírus-járványhoz. Ha eddig kongatták, most már verik a kutatók a vészharangot: az epidémia lehet az egyik utolsó nagy lehetőségünk. ","shortLead":"Leállt a fél világ, Kína felett kitisztult az ég, globálisan jelentősen lecsökkent a károsanyag-kibocsátás: a Föld...","id":"20200422_eghajlatvaltozas_karosanyag_kibocsatas_fold_napja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e394dfd9-9804-4969-8730-914516f6cf1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c44284e3-eb5d-4ec0-8fde-c8402f4605cf","keywords":null,"link":"/elet/20200422_eghajlatvaltozas_karosanyag_kibocsatas_fold_napja","timestamp":"2020. április. 22. 20:00","title":"Ürge-Vorsatz Diána: A járvány hatása az éghajlatra nulla, elhanyagolható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27ee009c-b067-4b8b-b038-294eef44fdca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csütörtökön debütál online Hajdu Szabolcs új filmje, a Békeidő, de miután Vitézy László sérelmezte a címválasztást, a Duna Tv szerda estére műsorváltozást jelentett be, hogy műsorra tűzze Vitézy Békeidő című filmjét. ","shortLead":"Csütörtökön debütál online Hajdu Szabolcs új filmje, a Békeidő, de miután Vitézy László sérelmezte a címválasztást...","id":"20200422_Hajdu_Szabolcs_Vitezy_Laszlo_Bekeido_cimplagium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27ee009c-b067-4b8b-b038-294eef44fdca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fe6fd56-15b5-4900-85fb-a8dc0e78fb75","keywords":null,"link":"/kultura/20200422_Hajdu_Szabolcs_Vitezy_Laszlo_Bekeido_cimplagium","timestamp":"2020. április. 22. 17:28","title":"Megy az adok-kapok Hajdu Szabolcs új filmjének címe miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e7b048-cb65-45b5-8911-7473b680e8a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kerítésen kívül nem mehetnek a gyerekek, lassan nem fogják tudni megakadályozni a szökéseket.","shortLead":"A kerítésen kívül nem mehetnek a gyerekek, lassan nem fogják tudni megakadályozni a szökéseket.","id":"20200422_Egyre_nagyobb_a_feszultseg_a_gyermekotthonokban_a_bezartsag_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52e7b048-cb65-45b5-8911-7473b680e8a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2608f6-fcbf-4ed0-a5fc-e6562e954a39","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_Egyre_nagyobb_a_feszultseg_a_gyermekotthonokban_a_bezartsag_miatt","timestamp":"2020. április. 22. 21:04","title":"Egyre nagyobb a feszültség a gyermekotthonokban a bezártság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]