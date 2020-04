Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83ce64f7-a168-4ac2-bbae-f7d29a9bc129","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a négykerékhajtású járgánnyal egy szibériai túrát is minden további nélkül be lehet vállalni.","shortLead":"Ezzel a négykerékhajtású járgánnyal egy szibériai túrát is minden további nélkül be lehet vállalni.","id":"20200426_keves_menobb_lakoauto_letezik_mint_ez_a_63_evesen_vadonatuj_uaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83ce64f7-a168-4ac2-bbae-f7d29a9bc129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ee51b6-e600-4bc4-acfa-b6683337a1fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200426_keves_menobb_lakoauto_letezik_mint_ez_a_63_evesen_vadonatuj_uaz","timestamp":"2020. április. 26. 06:41","title":"Kevés menőbb lakóautó létezik, mint ez a 63 évesen vadonatúj UAZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google 2021 első negyedévétől Európában is szigorítani fog a hirdetési feltételein: aki reklámot akar futtatni, azonosítania kell magát.","shortLead":"A Google 2021 első negyedévétől Európában is szigorítani fog a hirdetési feltételein: aki reklámot akar futtatni...","id":"20200427_google_hirdetes_atlathatosag_szemelyazonossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"752d9627-f023-45d3-a912-f787a5f7971b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_google_hirdetes_atlathatosag_szemelyazonossag","timestamp":"2020. április. 27. 06:03","title":"Bekeményít a Google, jön a személyazonosság-ellenőrzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22972b5-148b-4518-8ec4-4fc57b495e24","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Megúszhattuk volna válság nélkül az átállást egy tudatosabb életmódre, állítja Köves Alexandra ökológiai közgazdász, most viszont a recesszió kényszerítheti ezt ki. Az biztos, hogy az értékek úgy értelmezést nyerhetnek, és ez sok mindent megváltoztathat.","shortLead":"Megúszhattuk volna válság nélkül az átállást egy tudatosabb életmódre, állítja Köves Alexandra ökológiai közgazdász...","id":"20200426_Alomvilagban_elunk_ha_azt_hisszuk_majd_onmagaban_a_technologia_visszaforditja_a_klimavaltozast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e22972b5-148b-4518-8ec4-4fc57b495e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e2648b-b4c9-427a-b80f-6cfb8f213c5b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200426_Alomvilagban_elunk_ha_azt_hisszuk_majd_onmagaban_a_technologia_visszaforditja_a_klimavaltozast","timestamp":"2020. április. 26. 13:30","title":"Itt az ideje átgondolni az \"aki nem dolgozik, ne is egyék\" elvet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc83bdd6-7780-4711-b57e-93050debb1f8","c_author":"Bihari Péter","category":"360","description":"Valódi válságkezelés csak a kormány által meghirdetettnél lényegesen magasabb költségvetési hiány mellett lehetséges – vezeti le a szerző, a Monetáris Tanács volt tagja.\r

Bihari Péter szerint az eddigi kormányzati intézkedések a gazdaság konszolidálására nem alkalmasak, illetve a megértés és szolidaritás teljes hiányáról tanúskodnak az egzisztenciájukban fenyegetett emberek iránt.","shortLead":"Valódi válságkezelés csak a kormány által meghirdetettnél lényegesen magasabb költségvetési hiány mellett lehetséges –...","id":"20200427_Bihari_Peter_Tul_a_voros_vonalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc83bdd6-7780-4711-b57e-93050debb1f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c36c31-aec1-4d4f-8e1d-6068d8237e95","keywords":null,"link":"/360/20200427_Bihari_Peter_Tul_a_voros_vonalon","timestamp":"2020. április. 27. 13:00","title":"Bihari Péter: Túl Orbán Viktor vörös vonalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jogerősen letartóztatta a Budakörnyéki Járásbíróság azt a 18 éves férfit, aki baltával megölte két lakótársát pénteken Diósdon - közölte a Budapest Környéki Törvényszék vasárnap az MTI-vel.","shortLead":"Jogerősen letartóztatta a Budakörnyéki Járásbíróság azt a 18 éves férfit, aki baltával megölte két lakótársát pénteken...","id":"20200426_Letartoztattak_a_diosdi_kettos_gyilkossag_gyanusitottjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d593a74-97ad-4b46-b84a-3dca1573cbb2","keywords":null,"link":"/itthon/20200426_Letartoztattak_a_diosdi_kettos_gyilkossag_gyanusitottjat","timestamp":"2020. április. 26. 13:11","title":"Letartóztatták a diósdi kettős gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"83 újabb igazolt fertőzött, mától kötelező a maszkviselés Budapesten, a Ryanair elnökének megvan a véleménye az ülések kihagyásáról. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"83 újabb igazolt fertőzött, mától kötelező a maszkviselés Budapesten, a Ryanair elnökének megvan a véleménye az ülések...","id":"20200427_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b648af3-d12d-4476-8c57-07aed68339cc","keywords":null,"link":"/360/20200427_Radar360","timestamp":"2020. április. 27. 08:00","title":"Radar360: Borús gazdasági kilátások, az olaszok enyhíteni készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tatabányai kórházban dolgozó férfi a koronavírus-járvány első ismert áldozata az egészségügyben dolgozók körében.","shortLead":"A tatabányai kórházban dolgozó férfi a koronavírus-járvány első ismert áldozata az egészségügyben dolgozók körében.","id":"20200427_koronavirus_fertozes_tatabanya_beteghordo_halalos_aldozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc8751e-eb7c-40ab-b5bf-897b2989d2bd","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_koronavirus_fertozes_tatabanya_beteghordo_halalos_aldozat","timestamp":"2020. április. 27. 06:14","title":"Felesége szerint nem volt alapbetegsége a 41 évesen elhunyt beteghordónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Franciaországban az elmúlt 24 órában 242-tel 22 856-re emelkedett a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, míg előző napi 369-cel - közölte vasárnap este a francia egészségügyi minisztérium, miközben a kormányzat megkezdte az egyeztetéseket a kijárási korlátozásokat május 11-én felváltó óvintézkedésekről.","shortLead":"Franciaországban az elmúlt 24 órában 242-tel 22 856-re emelkedett a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, míg...","id":"20200426_Javul_a_helyzet_Franciaorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35f61308-cb71-4a4a-95f3-0dcee270fd8e","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_Javul_a_helyzet_Franciaorszagban","timestamp":"2020. április. 26. 20:59","title":"Javul a helyzet Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]