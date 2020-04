Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab237c21-a42b-41f1-81de-7f230a6be945","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fából készült kerítésnek és a fejfának is nyoma veszett.\r

","shortLead":"A fából készült kerítésnek és a fejfának is nyoma veszett.\r

","id":"20200427_Eltunt_szulei_sirhelye_a_Megyeri_uti_temetobol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab237c21-a42b-41f1-81de-7f230a6be945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"993996ba-831d-476f-8c6f-b5186e55f167","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_Eltunt_szulei_sirhelye_a_Megyeri_uti_temetobol","timestamp":"2020. április. 27. 21:56","title":"Eltűnt egy férfi szüleinek a sírhelye a Megyeri úti temetőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7004f02a-20a9-4e95-a993-e0a49465d847","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világjárvány miatt teljesen lezárt svájci sípályán igen komoly tempóval repesztett a régi Audi S6.","shortLead":"A világjárvány miatt teljesen lezárt svájci sípályán igen komoly tempóval repesztett a régi Audi S6.","id":"20200427_a_koronavirus_miatt_sielok_helyett_egy_sportos_audi_s6_kombi_szaguldott_a_sipalyakon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7004f02a-20a9-4e95-a993-e0a49465d847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd2070bc-c415-4c3d-9db4-1fbfd1d9c332","keywords":null,"link":"/cegauto/20200427_a_koronavirus_miatt_sielok_helyett_egy_sportos_audi_s6_kombi_szaguldott_a_sipalyakon","timestamp":"2020. április. 27. 06:41","title":"A koronavírus miatt síelők helyett egy sportos Audi kombi száguldott a sípályákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c59f4f7a-c1e8-4346-aa71-e5b9390aec29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Felkerült néhány kép az internetre a BMW elektromos autójáról, amelynek gyártása hivatalosan idén indulna Kínában. ","shortLead":"Felkerült néhány kép az internetre a BMW elektromos autójáról, amelynek gyártása hivatalosan idén indulna Kínában. ","id":"20200428_Kepeken_a_vegleges_BMW_iX3","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c59f4f7a-c1e8-4346-aa71-e5b9390aec29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff70d90-f784-41c8-b70e-36c582122aa5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200428_Kepeken_a_vegleges_BMW_iX3","timestamp":"2020. április. 28. 10:15","title":"Vagy nagyon ügyes a garázsdizájn, vagy tényleg itt a BMW iX3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatt egyre több a vásárlók jóhiszeműségét kihasználó hirdetés, melyekről a közösségi médiában is hírt adnak – gyakran arccal és névvel megszégyenítve a csalókat. Viszont az utóbbi kategóriába soroltak között olyanok is akadnak, akik semmi rosszat nem követtek el.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt egyre több a vásárlók jóhiszeműségét kihasználó hirdetés, melyekről a közösségi médiában is...","id":"20200427_koronavirus_facebook_csoport_megszegyenites_gyuloletkeltes_atveres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0cebeb8-d56b-4986-9df2-b5256d3ea2ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_koronavirus_facebook_csoport_megszegyenites_gyuloletkeltes_atveres","timestamp":"2020. április. 27. 11:03","title":"Erőre kapott a nyilvános megszégyenítés a Facebookon a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A világ szegényebb részein még csak most lehet nagy baj a járvány miatt.","shortLead":"A világ szegényebb részein még csak most lehet nagy baj a járvány miatt.","id":"20200428_WHO_koronavirus_betegek_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b30ba2-7933-4e5b-b614-b8b4ae9d6e39","keywords":null,"link":"/vilag/20200428_WHO_koronavirus_betegek_egeszsegugy","timestamp":"2020. április. 28. 07:12","title":"WHO: A nem koronavírusos betegek is bajban lehetnek, annyira leterhelt az egészségügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0049fa2-c9e8-4068-adf5-adc8fcb96d62","c_author":"MTI","category":"kkv","description":" A brit környezetvédelmi miniszter szerint az új koronavírus okozta járvány miatt bezárt vállalatok kényszerszabadságon lévő alkalmazottai segíthetnének a földeken hamarosan elkezdődő gyümölcsszedési munkálatokban.","shortLead":" A brit környezetvédelmi miniszter szerint az új koronavírus okozta járvány miatt bezárt vállalatok kényszerszabadságon...","id":"20200426_A_kenyszerszabadsagon_levok_segithetnenek_a_gyumolcsszedesben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0049fa2-c9e8-4068-adf5-adc8fcb96d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba238066-6b37-4a3e-baed-3902014d1e5e","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_A_kenyszerszabadsagon_levok_segithetnenek_a_gyumolcsszedesben","timestamp":"2020. április. 26. 21:15","title":"A kényszerszabadságon lévők segíthetnének a gyümölcsszedésben a briteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc1a1d02-32e9-4ac6-b962-76a16f2a74f0","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Öt hét szünet volt a cseh autógyártónál, a BMW-nél pedig bejelentették a menetrendet az újraindításra.","shortLead":"Öt hét szünet volt a cseh autógyártónál, a BMW-nél pedig bejelentették a menetrendet az újraindításra.","id":"20200427_Ebredeznek_az_europai_autogyarak_a_Skoda_mar_termel_a_BMW_is_indul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc1a1d02-32e9-4ac6-b962-76a16f2a74f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9fdc66-3b79-4b43-969e-323b0a2926d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200427_Ebredeznek_az_europai_autogyarak_a_Skoda_mar_termel_a_BMW_is_indul","timestamp":"2020. április. 27. 09:07","title":"Ébredeznek az európai autógyárak: a Skoda már termel, a BMW is indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba5dbb3-e60f-40f3-a401-c012f77656d9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő héten többször várható csapadék, csak vasárnapra tér vissza a zavartalan napsütés - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos előrejelzéséből.","shortLead":"A jövő héten többször várható csapadék, csak vasárnapra tér vissza a zavartalan napsütés - derül ki az Országos...","id":"20200426_Csapadekosabb_szeles_ido_varhato_jovo_heten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ba5dbb3-e60f-40f3-a401-c012f77656d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05b68b73-0c15-4932-b262-fcca470f8af6","keywords":null,"link":"/itthon/20200426_Csapadekosabb_szeles_ido_varhato_jovo_heten","timestamp":"2020. április. 26. 15:59","title":"Csapadékosabb, szeles idő várható jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]